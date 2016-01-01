Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели комплекс мероприятий, посвященных Дню матери, который в этом году праздновался по всей России. Общественники побывали в Сысольском районе, посетили многодетных матерей, приняли участие в торжественном концертном мероприятии в Сыктывкаре и мастер-классах по изготовлению праздничных сувениров, в Госсовете региона участвовали в заседании Семейного совета. Акции проходили в течение нескольких дней.

С инициативой создания Семейного совета выступили представители ОНФ в Коми в 2016 г., предложив включить в его состав не только представителей органов власти, но и общественности. Это открытая коллегиальная общественно-государственная площадка, где главными экспертами выступают сами семьи. Один из вопросов заседания Семейного совета, приуроченного ко Дню матери, касался организации работы по выявлению семейного неблагополучия в Коми.

«Сейчас есть две позиции: стоять в стороне или помочь упредить проблемную ситуацию в семье. Так вот, в стороне мы стоять не будем. Кто сомневается, что нужно принимать необходимые меры, тот может сходить в республиканскую больницу и посмотреть, в каком состоянии там находятся дети. Обсуждать применение технологий по выявлению неблагополучных семей нужно, но делать это должны профессионалы, которые сталкиваются с подобными проблемами постоянно», – отметила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

Она развеяла опасения о том, что в России планируется законодательно закрепить норму по изъятию детей из семьи по любому обращению соседей. Когда уполномоченные органы начинают разбираться с насилием над ребенком в семье, то выясняется, что соседи все знали и все слышали, но мер никаких не приняли, поэтому нужно понимать тонкую грань между вмешательством в дела семьи и равнодушием, отметила Савастьянова.

По итогам Семейный совет принял решение о формировании до 15 декабря 2017 г. конкретных предложений в региональный план мероприятий в рамках объявленного президентом РФ Десятилетия детства.

В рамках Дня матери активисты ОНФ в селе Визинга Сысольского района приняли участие в праздничном концерте «Единственной маме на свете», посетили многодетную семью Кановых. Подарили семье памятные подарки и пожелали всегда оставаться крепкой и дружной.

В Сыктывкаре общественники приняли участие в мастер-классах по изготовлению брошек, праздничных открыток, новогодних игрушек, а также по оформлению женских шарфов и платков.

На торжественном мероприятии в честь Дня матери в государственном академическом театре драмы в Сыктывкаре представители ОНФ поздравили многодетных матерей и молодых мам, женщин-ветеранов и женщин-инвалидов.

«Мы все очень разные. Но нас всех объединяет одно – то, что мы мамы. И это большое счастье, о котором мечтает каждая женщина. Я хочу от всей души поздравить всех мам и бабушек с этим праздником. Замечательно, что у нас в стране есть такой день. Именно республиканское женское движение в свое время вышло с предложением провести День матери в Республике Коми. Затем инициативу подхватили другие регионы, а через некоторое время праздник стал всероссийским. Именно так зарождаются традиции, которые потом становятся важными датами для нашей страны», – заключила Савастьянова.