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Анонимный пузырь. Почему криптовалюта может уйти в прошлое. Можно ли доверять серьезные суммы денег системе, где цена минимальной ошибки так велика?

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Анонимный пузырь. Почему криптовалюта может уйти в прошлое. Можно ли доверять серьезные суммы денег системе, где цена минимальной ошибки так велика?
В ноябре 2017 года произошел поучительный случай в мире криптовалют. В результате ранее неизвестной уязвимости в исходном коде Ethereum-кошелька британского разработчика программного обеспечения Parity Technologies были заморожены около 280 млн долларов на счетах клиентов. Программист-новичок экспериментировал с публичным API (Application Programming Interface — интерфейсом для программирования приложений) и, как утверждает компания, случайно, из-за ошибки в коде, навсегда заблокировал кошельки других пользователей.

Здесь раскрывается потенциальная проблема технологий на блокчейне: в обычных банках такую ситуацию можно выправить вручную, тогда как в блокчейне контракты и их логика неизменяемы. Во всяком случае, такая возможность не предусмотрена явно. Можно ли доверять серьезные суммы денег системе, где цена минимальной ошибки так велика? Разберем главные вопросы к криптовалютам.

Блокировка — это навсегда

Когда речь идет валюте любого государства, контроль за ней ведет само государство: контролирует эмиссию, степени защиты, отвечает за эти деньги золотовалютными резервами, долговыми обязательствами и т. д. В случае криптовалюты ситуация в корне другая – коины не выпускаются государством, они присваиваются пользователю международной нерегулируемой системой за вычислительную работу. Представим ситуацию: вы обменяли вычислительные мощности на криптовалюту, а криптовалюту — на товар. Позже оказалось, что купленный вами товар украден. Однако блок о фактах передачи товара и денег записан, изменить его невозможно. Возможна только следующая транзакция: передать коин обратно, но на сугубо добровольной основе. Потому что по постановлению суда это сделать в принципе невозможно!

Рассмотрим другую ситуацию. Как может отреагировать система, которая присвоила человеку коин, на все последующие транзакции, если первая показалась ей подозрительной? Первое правильное действие, пришедшее из банковской системы — заблокировать транзакцию. Однако если система заблокировала первую транзакцию, блокируются и все последующие, которые от нее произошли. Что делать дальше — не ясно. У банков есть технология разблокировки по решению суда. Кто примет такое решение в распределенной системе? Там нет решающих, она специально сделана как технология «все не доверяют всем». И если произошла блокировка, то это навсегда.

Ни один из участников системы не может принять решение о блокировке, это может сделать только сама система. Однако система написана людьми, у которых может быть злой умысел: они находятся в серой зоне, условно нерегулируемой, куда пользователи добровольно принесли деньги и обменяли их на коины. Хозяин системы может забрать деньги и не вернуть их пользователям в виде криптовалюты. Или случайно обнулить счета. Считается, что система абсолютно честная и у нее нет возможности для мошенничества. Однако мы не знаем, какие возможности для хозяин системы оставил для себя в ее коде. Первый раз оставил возможность позаимствовать чужие средства легальным путем, переведя себе, и мы помним эту историю. Второй раз – оставил для себя возможность заблокировать участника системы. Сколько еще прецедентов понадобится, чтобы проиллюстрировать ненадежность криптовалюты?

Предположим, что возможности для мошенничества есть. А вот механизмов регулирования и самого регулятора — нет. И нет людей, которые могли бы разбираться в преступлениях в этой системе. Мы можем обратиться в полицию с заявлением о нарушениях со стороны системы, но следственных действий не будет. Почему? Потому что когда условное государство Швамбрания выпустила коин, он является национальной валютой, и его подделка, фальсификация, незаконные операции с ним караются уголовным кодексом Швамбрании. Когда речь идет о международная распределенной системе, в которой принимают участие граждане любого государства, не существует такой экономической полиции, в которую можно обратиться.

Кто вы, маска?

В ситуации с криптовалютой доказать, кому принадлежит кошелек, почти невозможно. Главный постулат крипловалютных систем — анонимность владельца кошелька. Если вы потеряли ключ к кошельку, восстановить его невозможно — у системы нет администраторов, некому отправить запрос на восстановление пароля.

Однако анонимность и абсолютное недоверие между участниками системы уже подразумевают, что это не бизнес-среда. Не бывает анонимной бизнес-среды. Покупатель изучает своего поставщика: что он производит, какого качества, оценивает способность поставщика произвести нужное количество изделий и поставить в указанный срок. При выборе поставщика доверие неизбежно, ведь если нет доверия и нет механизма контроля, контракт имеет большие риски. Таким образом, для коммерции в любой отрасли промышленности криптовалюта идеологически не создана.

Для расчетов физических лиц и приобретения товаров она подходит больше. Однако в этой ситуации вопрос к качеству товара с помощью распределенного реестра тоже не снимается. Реестр надежно обеспечивает половину сделки — гарантию, что деньги дошли. Вторая половина сделки — дошел ли товар? Можно подтвердить факт отправки, факт перевалки товара на разных этапах транспорта учитывать в распределенном реестре и ставить его против платежей. Можно сделать так, чтобы в этот реестр записывалась, например, таможенная рамка, которая просканировала контейнер, считала бирку. Эта бирка – не этот товар, заметьте, а бирка, которая соответствует товару — проехала такие-то ворота на таком-то этапе транспортировки. Но какого качества товар лежит в коробке с биркой, которую поставляет вам анонимный поставщик?

Вы исследуете поставщика, если занимаетесь реальным бизнесом. Но вы исследуете поставщика и как физлицо, когда заказываете пиццу по телефону. Вы знаете, кто ее делает, знаете, что неделю, месяц назад пицца была хорошая. Если в этот раз принесут плохую, вы попросите вернуть деньги и больше здесь пиццу не закажете. Фактически, мы выставляем запрос на возврат средств. Где в криптовалюте запрос на возврат средств? Где технология возврата? Да, это можно сделать встречной транзакцией: А перевел В, В отдал А. Но это уже другая транзакция, она не привязана к первоначальной, нигде не указано, что это возврат средств.

С ICO ситуация попроще: эмиссия происходит на территории конкретной страны, производится от имени компании — юридического лица, являющегося налоговым резидентом конкретной страны. Обвинить ее, например, в мошенничестве, как это было недавно сделано, можно сделать по законам этой страны. И при этом компания может быть мошенником и на IPO, и на ICO, и просто привлекая в режиме корпоративного займа деньги у инвесторов. Добропорядочный инвестор всегда пойдет в суд защищать свои права и с вероятностью у него это получится, потому что ICO не анонимно.

При этом распределенный реестр вполне может использоваться для неттинга в рамках внутрикорпоративных рассчетов. Что я имею в виду? Есть международная корпорация, и у нее в разных юрисдикциях находятся компании, оказывающие друг другу сервисные услуги В итоге появляется множество пар встречных обязательств. Здесь и пригодится и блокчейн, и коины: не понадобится отвлекать ликвидность, которая вернется обратно, пройдя по цепочке взаимных задолженностей. Но это уже другая история.

Заплати налоги и живи… неспокойно

Криптовалюта быстро растет в цене: вы купили коин за 100 рублей, через месяц он стоит уже 1000 рублей. Вы заработали 900 рублей, и 13% надо отдать государству. Но владелец-то кошелька неизвестен! Скорее всего, в ближайшие годы ФНС предпримет крестовый поход против самой системы и анонимных кошельков, запретит их на уровне закона. Сегодня все финансовые институты в стране — агенты ФНС. Можно отработать регистрацию кошельков с криптовалютой через банки, через мобильные телефоны, электронную почту. Вы можете платить налоги через мобильное приложение своего банка или сайт госуслуг.

Но дальше возникает казус. Вы зарегистрированы, вы больше не аноним. Но вот вы переводите деньги кому-то, кто все еще аноним. И ФНС непременно спросит у вас, кому вы переводите деньги. Может быть, таким образом вы переводите зарплату сотрудником, уходя от налогов? Вы должны будете рассказать, кому и за что переводите деньги, или же понести санкции: например, получить доначисления на сумму, которую налоговая сочтет справедливой.

Именно поэтому все разговоры о том, что в будущем мы будем пользоваться только лишь криптовалютой и кроме смартфона, нам ничего не будет нужно – это утопия. Криптовалюта станет одним из инструментов, которым будет довольно сложно пользоваться из-за многочисленных вопросов госорганов.

Не удивлюсь, если где-нибудь в Китае, Сингапуре или США такой закон против криптовалют уже написан. Возможно, о таком законе объявят, когда пузырь криптовалют станет очень большим. Как только криптопузырь достигнет максимального размера, он будет схлопнут. Ведь ни одно государство никогда не гарантировало надежность столь высокорисковой инвестиции, как криптовалюта.

Добавил suare suare 6 часов 14 минут назад
3 комментария
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Комментарии участников:
Barban
+1
Barban, 5 часов 9 минут назад , url

Создаю партию Неприятелей Битка. Присоединяйтесь!

 

Бешенно растущий биткойн — это просто взятка для части грамотных обывателей с низов от правящего класса взамен на молчание и тихое соучастие в невиданном ограблении народов.

Про биткойн и его перспективы (мое мнение).
Суть этой биткойн-спецоперации в том, чтобы произвести глобальную деноминацию перепечатанного в 10 раз бакса, но не вызвать мировой революции.
Я бы назвал биткойн финансовым майданом. Т.е. симулякром революции, когда массам, подобно баранам пошедшим за провокаторами, становится в итоге гораздо хуже, а верхи только укрепляют свои позиции.
Ведь это бунт против устойчиво обесценивающегося доллара. Народ возмущен тем, что его постоянно фоново обирают, что не возможно отложить копейку, не рискуя все потерять вместе с депозитом лопнувшего банка. Это бунт против осиного гнезда кровососущих банков, провести через которое международный перевод стоит той еще крови и фискальных рисков.
И вот выходит из тени безликий Сатоши и говорит, я придумал крутой код. Ничего не надо делать, надо просто купить у меня битки, и все будет у вас хорошо.
Надо понимать психологию интернет-поколения. Это поколение социофобов. Это молодежь на прочь не способная дискутировать ввиду того, что ее с детства научили, что спорят только глупцы, которым не жаль своего времени и сил. Ведь у каждого — своя правда.
Подобно тому, как пассивная бессмысленная толпа выводится на майдан, чтобы просимулировать политическую активность масс по сценарию кукловодов, точно так же круги инвесторов вовлекаются в эту «финансовую революцию». Бесполезно им говорить, что для подлинной революции нужна организация и идеология, эти детки бегут и от того и от другого как черт от ладана. Они приучены, что только спонтанное заслуживает доверия, как подлинное и живое.
В итоге мы увидим, что все станет как и было только гораздо хуже для народа.
Неостановимый рост битка (а лох живет в каждом) породит ускоренную инфляцию доллара (уже породил), что вызовет протестное избавление от обесценивающегося фиатноного кеша у неприятелей биткойна, которые начнут скупать на свои заначки — нет не одиозны койны, а материальные ценности. Это усугубит и ускорит инфляцию (ведь фиат ужасно перепечатан из-за массового кредитного разврата на Западе и спасался только искусственными «заначками на черный день») и бегство из бакса (т.е. фиата) во все стороны. Мировые расчеты перейдут на крипту, но последние бегущие, кто купят битки (или материальные ценности), купят их по заоблачным ценам, отдав свои баксы по весу бумаги. Так огромное число держателей фиатных заначек будет ограблено по имя того, чтобы теневые меньшинства стали в десятки раз богаче и неподконтрольнее массам.
Такая вот запланирована «революция».
Вперед на баррикады!

//www.facebook.com/IvankoGolota/posts/1574891219233595
Barban
+1
Barban, 4 часа 59 минут назад , url

Из комментов на Гиктаймс:

— Кстати, я так понимаю, Вы — марксист? Тогда расскажите пожалуйста как Вы себе представляете бесклассовое общество БЕЗ децентрализованной валюты? Или если мы говорим про общество без денег, то кто (что) будет распределять ограниченные блага при неограниченных потребностях?
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Golota
30.11.17 в 09:46

–1

— Бесклассовое общество — это общество слившееся с народным демократическим государством (центром). Это и есть марксово самоуправление. Максимум единства при максимуме коллективного ума. Социализм — наука о коллективной субъектности. Как быть «связанными одной цепью», но в то же время самыми свободными во вселенной.

Либертарианцы и криптоэскаписты понимают свободу как возможность урвать свой кусок жизни и уйти от социальных конфликтов «в цитадель». Под защиту ядерных дронов с бластерами для орков.

Мы же полагаем это высший формой буржуазного свинства, а не свободы: взять от цивилизации все и удрать от нее в замок, оставив нищих духом пожирать самих себя.

Антагонизм между стратами (классовость) появляется как неравенство в доступе к власти и управлению, как отчуждение масс от вертикали. Да, его основные признаки — это обман и насилие, но самый существенный — предвзято (в пользу правящего класса) организованное «игровое поле»: меченные карты, вирусы, блекдоры и закладки. Организуйте общенародное государство, которое будет в духе файрплей продвигать к властным позициям самых способных и достойных, и классы исчезнут.

Нельзя, правда, упрощенно смотреть на классовость, как на чисто экономическую или политическую позицию индивида в обществе. Так мы не найдем общего языка и не преодолеем заторов отчуждения. Классовость — это прежде всего моральный выбор. Если вы поражены вирусом эгоизма и себялюбия, вы — буржуа: т.е. социально незрелый индивид, и вас, конечно, нельзя допускать к принятию решений, и наделять политическими правами. В этом смысл диктатуры прогрессивного класса альтруистов. Мы смотрим на эгоизм как на распространенную и даже культивируемую форму умопомешательства. Невменяемости. Именно потому мир эгоистической наживы столь хаотичен, жесток и стратегически обречен на самоуничтожение. Вы находитесь под властью стихии собственного греха. И эта же стихия вас испепелит огнем. В этом смысл прогноза об обострении классовой борьбы перед Революцией.


Отчуждение надо преодолеть в сердце своем. Надо полюбить человечество, как свою семью и гнездо. Да, не бывает чистых — конченных — эгоистов, как и нет святих альтруистов, грань размыта, в человеке идет самовоспитательная борьба со шкурничеством в себе, но по поведению и по делам его явно видно, на какой стороне сам индивид в этой борьбе находится: темной или светлой. Печальный опыт СССР подсказывает нам, что только взявшись крепко за руки мы сможем одолеть, обуздать демона буржуазности в каждом из нас.

Поэтому централизованная глобальная цифровая безналичная валюта и полный запрет на приватность (банковскую тайну) — очень даже нам поможет стоить наше светлое и свободное от коррупции бесклассовое общежитие.
Одна планета, одно государство, одна (суперстабильная) валюта с вечной памятью о всех переводах при тотальном запрете на кеш и другие суррогаты! Сим победим воровство!

geektimes.ru/post/295889/#comment_10472125
zabirov@yandex.ru
+2
zabirov@yandex.ru, 4 часа 33 минуты назад , url

У меня мама в доллары то не верит...



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