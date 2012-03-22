Создаю партию Неприятелей Битка. Присоединяйтесь!
Бешенно растущий биткойн — это просто взятка для части грамотных обывателей с низов от правящего класса взамен на молчание и тихое соучастие в невиданном ограблении народов.//www.facebook.com/IvankoGolota/posts/1574891219233595
Про биткойн и его перспективы (мое мнение).
Суть этой биткойн-спецоперации в том, чтобы произвести глобальную деноминацию перепечатанного в 10 раз бакса, но не вызвать мировой революции.
Я бы назвал биткойн финансовым майданом. Т.е. симулякром революции, когда массам, подобно баранам пошедшим за провокаторами, становится в итоге гораздо хуже, а верхи только укрепляют свои позиции.
Ведь это бунт против устойчиво обесценивающегося доллара. Народ возмущен тем, что его постоянно фоново обирают, что не возможно отложить копейку, не рискуя все потерять вместе с депозитом лопнувшего банка. Это бунт против осиного гнезда кровососущих банков, провести через которое международный перевод стоит той еще крови и фискальных рисков.
И вот выходит из тени безликий Сатоши и говорит, я придумал крутой код. Ничего не надо делать, надо просто купить у меня битки, и все будет у вас хорошо.
Надо понимать психологию интернет-поколения. Это поколение социофобов. Это молодежь на прочь не способная дискутировать ввиду того, что ее с детства научили, что спорят только глупцы, которым не жаль своего времени и сил. Ведь у каждого — своя правда.
Подобно тому, как пассивная бессмысленная толпа выводится на майдан, чтобы просимулировать политическую активность масс по сценарию кукловодов, точно так же круги инвесторов вовлекаются в эту «финансовую революцию». Бесполезно им говорить, что для подлинной революции нужна организация и идеология, эти детки бегут и от того и от другого как черт от ладана. Они приучены, что только спонтанное заслуживает доверия, как подлинное и живое.
В итоге мы увидим, что все станет как и было только гораздо хуже для народа.
Неостановимый рост битка (а лох живет в каждом) породит ускоренную инфляцию доллара (уже породил), что вызовет протестное избавление от обесценивающегося фиатноного кеша у неприятелей биткойна, которые начнут скупать на свои заначки — нет не одиозны койны, а материальные ценности. Это усугубит и ускорит инфляцию (ведь фиат ужасно перепечатан из-за массового кредитного разврата на Западе и спасался только искусственными «заначками на черный день») и бегство из бакса (т.е. фиата) во все стороны. Мировые расчеты перейдут на крипту, но последние бегущие, кто купят битки (или материальные ценности), купят их по заоблачным ценам, отдав свои баксы по весу бумаги. Так огромное число держателей фиатных заначек будет ограблено по имя того, чтобы теневые меньшинства стали в десятки раз богаче и неподконтрольнее массам.
Такая вот запланирована «революция».
Вперед на баррикады!
Из комментов на Гиктаймс:
— Кстати, я так понимаю, Вы — марксист? Тогда расскажите пожалуйста как Вы себе представляете бесклассовое общество БЕЗ децентрализованной валюты? Или если мы говорим про общество без денег, то кто (что) будет распределять ограниченные блага при неограниченных потребностях?
Ответить
Golota
30.11.17 в 09:46
–1
— Бесклассовое общество — это общество слившееся с народным демократическим государством (центром). Это и есть марксово самоуправление. Максимум единства при максимуме коллективного ума. Социализм — наука о коллективной субъектности. Как быть «связанными одной цепью», но в то же время самыми свободными во вселенной.
Либертарианцы и криптоэскаписты понимают свободу как возможность урвать свой кусок жизни и уйти от социальных конфликтов «в цитадель». Под защиту ядерных дронов с бластерами для орков.
Мы же полагаем это высший формой буржуазного свинства, а не свободы: взять от цивилизации все и удрать от нее в замок, оставив нищих духом пожирать самих себя.
Антагонизм между стратами (классовость) появляется как неравенство в доступе к власти и управлению, как отчуждение масс от вертикали. Да, его основные признаки — это обман и насилие, но самый существенный — предвзято (в пользу правящего класса) организованное «игровое поле»: меченные карты, вирусы, блекдоры и закладки. Организуйте общенародное государство, которое будет в духе файрплей продвигать к властным позициям самых способных и достойных, и классы исчезнут.
Нельзя, правда, упрощенно смотреть на классовость, как на чисто экономическую или политическую позицию индивида в обществе. Так мы не найдем общего языка и не преодолеем заторов отчуждения. Классовость — это прежде всего моральный выбор. Если вы поражены вирусом эгоизма и себялюбия, вы — буржуа: т.е. социально незрелый индивид, и вас, конечно, нельзя допускать к принятию решений, и наделять политическими правами. В этом смысл диктатуры прогрессивного класса альтруистов. Мы смотрим на эгоизм как на распространенную и даже культивируемую форму умопомешательства. Невменяемости. Именно потому мир эгоистической наживы столь хаотичен, жесток и стратегически обречен на самоуничтожение. Вы находитесь под властью стихии собственного греха. И эта же стихия вас испепелит огнем. В этом смысл прогноза об обострении классовой борьбы перед Революцией.
Отчуждение надо преодолеть в сердце своем. Надо полюбить человечество, как свою семью и гнездо. Да, не бывает чистых — конченных — эгоистов, как и нет святих альтруистов, грань размыта, в человеке идет самовоспитательная борьба со шкурничеством в себе, но по поведению и по делам его явно видно, на какой стороне сам индивид в этой борьбе находится: темной или светлой. Печальный опыт СССР подсказывает нам, что только взявшись крепко за руки мы сможем одолеть, обуздать демона буржуазности в каждом из нас.
Поэтому централизованная глобальная цифровая безналичная валюта и полный запрет на приватность (банковскую тайну) — очень даже нам поможет стоить наше светлое и свободное от коррупции бесклассовое общежитие.geektimes.ru/post/295889/#comment_10472125
Одна планета, одно государство, одна (суперстабильная) валюта с вечной памятью о всех переводах при тотальном запрете на кеш и другие суррогаты! Сим победим воровство!
У меня мама в доллары то не верит...
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать