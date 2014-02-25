Биткоин на Уолл-стрит: планируется запустить торги криптовалютой на NASDAQ. Преодолев планку в $11 000, биткоин убедил нью-йорских финансистов считать его товаром
На бирже высокотехнологичных компаний может быть запущена торговля этой криптовалютой.
Компания Nasdaq и брокерская фирма Cantor Fitzgerald LP рассматривают вопрос о запуске торгов биткоином на фоне сообщения о достижении криптовалютой курса в $11 000. Запуск фьючерсов на биткоин может состояться в начале 2018 года, как сообщило издание WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Также финансовая компания рассматривает возможность самостоятельно запустить торговлю контрактами на биткоин в первой половине следующего года.
1. Курс криптовалюты с начала года вырос более, чем в 11 раз, поэтому опытные брокеры предупреждают о возможном пузыре на рынке.
2. Многие инвестиционные институты отказывались от операций с биткоином, опасаясь, что операции с криптовалютой будут связаны с отмыванием денег.
3. Компания Nasdaq ранее объявила о тестировании технологии блокчейн, которая лежит в основе работы криптовалютной сети биткоин.
Ранее о запуске торговли фьючерсами на биткоин объявили Чикагская товарная биржа (CME) и Чикагская биржа опционов. Их объявление вызвало рост курса криптовалюты ваше $2000 в августе, запуск планируется до конца года.
Биржа Cantor известна экстравагантными идеями, так в 2010 она планировала запустить фьючерсы на финансовые результаты проката голливудских фильмов, по сообщению WSJ. Однако под давлением мейджоров Конгресс запретил фьючерсы, связанные с фильмами.
Джон Д'Огутсино, бывший топ-менеджер биржи Nymex, сейчас являющийся членом нескольких советов директоров, считает биткоин просто подарком для биржевых торгов: «Обычно основные затраты уходят на маркетинг, а если люди сами хотят торговать этой штукой (биткоином), почему мы не должны делать этого?»
Источник: forbes.ru/tehnologii/353605-bi...
Добавил suare 5 часов 58 минут назад
3 комментария
проблема (1)
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Комментарии участников:
А я пока прикупил рипла, пока он стоит очень дешево. Как биток, в то время, когда я им за телефон заплатил)
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