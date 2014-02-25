На бирже высокотехнологичных компаний может быть запущена торговля этой криптовалютой.

Компания Nasdaq и брокерская фирма Cantor Fitzgerald LP рассматривают вопрос о запуске торгов биткоином на фоне сообщения о достижении криптовалютой курса в $11 000. Запуск фьючерсов на биткоин может состояться в начале 2018 года, как сообщило издание WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Также финансовая компания рассматривает возможность самостоятельно запустить торговлю контрактами на биткоин в первой половине следующего года.

1. Курс криптовалюты с начала года вырос более, чем в 11 раз, поэтому опытные брокеры предупреждают о возможном пузыре на рынке.