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Уральский исследователь нашел во льдах Антарктиды звездолет из фильма «Чужой»

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Уральский исследователь нашел во льдах Антарктиды звездолет из фильма «Чужой»

Нижнетагильский энтузиаст и исследователь загадочных явлений Валентин Дегтерев, рассказал об очередной своей удивительной находке. По его словам, льды Антарктиды могут скрывать в себе инопланетный корабль, похожий на звездолет из фильма «Чужой».

Свое новое открытие Дегтерев совершил, изучая снимки, предоставленные сервисом Google Earth. На сей раз внимание уральца привлек горный хребет Бельжика, расположенный в Антарктиде. По словам исследователя, данное место можно считать малоизученным наукой.

Дегтярев призвал обратить внимание на точку с координатами -72.585868°, 31.313881°. По словам исследователя, на снимках склона горы можно заметить «что-то непонятное». По оценке Дегтерева, обнаруженный им объект огромен (около сотни метров в длину) и своими очертаниями напоминает звездолет из голливудского фильма «Чужой».

Исследователь не исключил, что сюжет фантастического фильма может стать реальностью. Ранее Дегтерев обнаружил на Луне обломки таинственного НЛО.

источник: s.ura.news

источник: s.ura.news

источник: s.ura.news

Добавил suare suare 5 часов 45 минут назад
9 комментариев
проблема (1)
Комментарии участников:
vmizh
+3
vmizh, 5 часов 37 минут назад , url

рановато, — не пятница :)

4toSnamiStalo
+1
4toSnamiStalo, 5 часов 7 минут назад , url

Это просто тень. Там рядом есть поменьше.

suare
0
suare, 4 часа 56 минут назад , url

Тени

Сладострастные тени на темной постели окружили, легли, притаились, манят.

Наклоняются груди, сгибаются спины, веет жгучий, тягучий, глухой аромат.

И, без силы подняться, без воли прижаться и вдавить свои пальцы в округлости плеч,

Точно труп наблюдаю бесстыдные тени в раздражающем блеске курящихся свеч;

Наблюдаю в мерцаньи колен изваянья, беломраморность бедер, оттенки волос...

А дымящее пламя взвивается в вихре и сливает тела в разноцветный хаос.

О, далекое утро на вспененном взморье, странно-алые краски стыдливой зари!

О, весенние звуки в серебряном сердце и твой сказочно-ласковый образ, Мари!

Это утро за ночью, за мигом признанья, перламутрово-чистое утро любви,

Это утро, и воздух, и солнце, и чайки, и везде — точно отблеск — улыбки твои!

Озаренный, смущенный, ребенок влюбленный, я бессильно плыву в безграничности грез...

А дымящее пламя взвивается в вихре и сливает мечты в разноцветный хаос.

 

vmizh
+1
vmizh, 4 часа 52 минуты назад , url

Жене и сыну очень нравится 

ЗЫ. Навеяли стихи Брюсова

suare
0
suare, 4 часа 35 минут назад , url

vmizh
+1
vmizh, 3 часа 29 минут назад , url

Первый клип «Manfred Mann»  напомнил до жути :)

suare
0
suare, 4 часа 11 минут назад , url

nikandrovich
+1
nikandrovich, 4 часа 33 минуты назад , url

MaksZzn
+1
MaksZzn, 4 часа 29 минут назад , url

Это просто звездолет поменьше… ))



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