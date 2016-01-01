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В России впервые удалось создать замкнутое радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении

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В России впервые удалось создать замкнутое радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении

Председатель совета директоров, генеральный конструктор концерна «РТИ», генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении РФ Сергей Боев уточнил, что введены в эксплуатацию три радиолокационных станции дальнего обнаружения.

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию три радиолокационных станции дальнего обнаружения. В соответствии с поручением президента, мы создали замкнутое радиолокационное периферийное поле России, чего не удавалось сделать ранее», — сказал он.

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории полета ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Она также выдает данные о космических объектах для контроля космического пространства. Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа «Воронеж».

Сейчас четыре новых РЛС «Воронеж» несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае. Еще три новых РЛС «Воронеж» приступили к несению опытно-боевого дежурства в Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. До конца 2017 года планируется завершить их опытную эксплуатацию и поставить на боевое дежурство. Также в ближайшие годы станция «Воронеж-СМ» будет развернутав Крыму.

Добавил suare suare 5 часов 33 минуты назад
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Лиман
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Лиман, 4 часа 5 минут назад , url

источник: pbs.twimg.com



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