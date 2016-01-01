Сообщается, что на борту прославленного фрегата компания планирует открыть ресторан быстрого питания.

Корпорация «Бургер кинг» обратилась в Центральный военно-морской музей, на балансе которого находится крейсер «Аврора», с предложением продать судно за 50 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Отмечается, что цена сформирована на основе независимой оценки, однако компания готова выслушать встречные предложения. В то же время в компании «Бургер кинг» заверили, что охраняемый законом внешний облик крейсера, а также музейная экспозиция на борту будут сохранены.