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«Бургер кинг» хочет выкупить крейсер «Аврора» за 50 миллионов рублей

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«Бургер кинг» хочет выкупить крейсер «Аврора» за 50 миллионов рублей
Сообщается, что на борту прославленного фрегата компания планирует открыть ресторан быстрого питания.
 
Корпорация «Бургер кинг» обратилась в Центральный военно-морской музей, на балансе которого находится крейсер «Аврора», с предложением продать судно за 50 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Life Shot.
 
Отмечается, что цена сформирована на основе независимой оценки, однако компания готова выслушать встречные предложения. В то же время в компании «Бургер кинг» заверили, что охраняемый законом внешний облик крейсера, а также музейная экспозиция на борту будут сохранены.

источник: static.life.ru

Отметим, крейсер «Аврора» является одним из символов Октябрьской революции 1917 года и объектом культурного наследия Российской Федерации.

источник: static.life.ru

Добавил suare suare 5 часов 27 минут назад
8 комментариев
Комментарии участников:
marvellouz
+6
marvellouz, 5 часов 25 минут назад , url

ничего святого кроме денег

nikandrovich
+3
nikandrovich, 4 часа 35 минут назад , url

Ну ведь глупость же. Бургер кинг хочет выкупить, это только его хотелка и не более(

vmizh
+2
vmizh, 5 часов 5 минут назад , url

Хотел написать ответ, а он весь на картинках :)

vmizh
0
vmizh, 13 минут назад , url

Я бы посмотрел на тех, кто-бы собрался :)

zabirov@yandex.ru
+1
zabirov@yandex.ru, 4 часа 36 минут назад , url

Та кто продаёт то?

owari
+2
owari, 4 часа 22 минуты назад , url

Бургер-Кинг тролли еще те. Питерский офис или не только? 

Российское подразделение сети фаст-фуда Burger King (ООО «Бургер Рус») направило президенту футбольного клуба «Зенит» Александру Дюкову письмо с предложением переименовать команду в «Зенит-Бургер Кинг». Об этом говорится в релизе «Бургер Рус», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что за смену названия предприятие готово заплатить санкт-петербургскому клубу 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи». «Компания хотела бы упрочить связи с петербуржцами посредством сотрудничества с символом города», — говорится в письме Дюкову.

«Бургер Рус» ссылается на независимые исследования, согласно которым за «Зенит» болеют 60 процентов жителей Петербурга, а 80 — считают клуб символом города.

 источник: palacesquare.rambler.ru

В начале года у сотрудников одного из петербургских ресторанов Burger King произошел конфликт с посетителем. Ему отказали в бесплатном пирожке, обещанном по акции. Он пожаловался в местное управление Федеральной антимонопольной службы. В июле эксперты управления признали, что работники Burger King ввели клиента в заблуждение, что нарушает закон «О рекламе».

bee_e
+1
bee_e, 3 часа 4 минуты назад , url

а разве фрегат и крейсер синонимы?



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