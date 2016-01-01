Рособрнадзор уличил вузы в завышении оценок на экзаменах: в 86 из 331 экзамена (25,9%) оценки экзаменатора и независимых экспертов разошлись, в ряде случаев уровень объективности оказался ниже 75%
В эксперименте принимали участие студенты из 115 учебных заведений страны, в некоторых из них уровень объективности выставления баллов оказался ниже 75%.
Оценка на каждом четвертом экзамене в российских вузах вызвала несогласие у независимых экспертов, следует из результатов эксперимента Рособрнадзора.
Эксперты присутствовали на экзаменах в вузах и слушали ответы студентов своим преподавателям, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства в четверг.
Оказалось, что в 86 из 331 экзамена (25,9%), где проводился эксперимент, оценки экзаменатора и независимых экспертов разошлись.
«Оказалось, что нередко баллы студентам завышались. При этом в ряде вузов уровень объективности оказался ниже 75%», — говорится в сообщении Рособрнадзора.
Участие в эксперименте приняли свыше 5,5 тыс. студентов из 115 вузов 55 субъектов РФ, большинство вузов уже принимали участие в мероприятии ранее.
Независимыми экспертами выступали преподаватели соответствующего профиля, не состоящие в трудовых отношениях с проверяемым вузом.
Экзамены проводились в традиционной форме собеседования, иногда — в виде письменных ответов на вопросы билетов. Инструкции по организации эксперимента были заранее подготовлены в Москве. Выставленные экспертами оценки не влияли на экзаменационные отметки, которые студенты получили в «зачетки» и ведомости. Участие в эксперименте для всех сторон было добровольным.
Рособрнадзор продолжает тестировать новую систему оценки знаний студентов. Как ожидается, она может быть впоследствии внедрена на постоянной основе.
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