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Комментарии

Медведев заявил, что не видит себя кандидатом на выборах президента

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9
человек
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с журналистами телеканалов заявил, что не видит себя кандидатом на выборах президента в следующем году.

«Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу», — заявил Медведев.

При этом он отметил, что «в отношении кандидатов на должность президента всё будет понятно уже совсем скоро».

Медведев также добавил, что если действующий лидер страны Владимир Путин решит баллотироваться, то партия «Единая Россия» и он лично поддержат его кандидатуру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли Владимир Путин баллотироваться на следующий срок.

Добавил shaman shaman 4 часа 28 минут назад
11 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
shaman
+1
shaman, 3 часа 48 минут назад , url

Надеюсь не только не видит, но и не пойдет. Хватит уже перевода часов, войны с лампочками и соплежуйства по Ливии.

v8
0
v8, 3 часа 27 минут назад , url

источник: nn.by

статью уже переделали.

RT давно уже проговорилось. 

так что расслабляйте булки

shaman
0
shaman, 3 часа 9 минут назад , url

v8, у тебя все в порядке?
1) Источник у меня RT, а не ТАСС (как на твоем скриншоте)2) На RT как была эта статья, так и осталась
Надо было для достоверности тебе скриншот с блога псаки привести. Он бы такое же отношение к новости имел, как скриншот неизвестно чего с ТАСС. Но было бы хотя бы весело, помятуя псакования :)

comander
+1
comander, 2 часа 53 минуты назад , url

скориншот статьи от 24 ноября

shaman
0
shaman, 2 часа 49 минут назад , url

Непонятно только, на кой черт он засунул скриншот другого источника с другой статьёй, да еще и недельной давности. Какое это все вообще имеет отношение к данной новости на н2? :)

comander
+1
comander, 2 часа 37 минут назад , url

стоит прочитать коммент и скриншот )

v8
0
v8, 2 часа 35 минут назад , url

видимо не дано ему.

shaman
0
shaman, 1 час 45 минут назад , url

Видимо намек на то, что в мае Путин будет президентом? Так он ведь может с Абэ и в другой ипостаси встретиться :)

v8
-1
v8, 49 минут назад , url

там написано в какой ипостаси. уже в открытую говорят кто будет. это было известно давным давно. выборы-это цирк

nikandrovich
0
nikandrovich, 51 минуту назад , url
shaman
0
shaman, 1 час 44 минуты назад , url

А вообще — не хотите Путина, будет Сечин :))))))))))
Представляю, какой будет грохот стоять :))))



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