Надеюсь не только не видит, но и не пойдет. Хватит уже перевода часов, войны с лампочками и соплежуйства по Ливии.
источник: nn.by
статью уже переделали.
RT давно уже проговорилось.
так что расслабляйте булки
v8, у тебя все в порядке?
1) Источник у меня RT, а не ТАСС (как на твоем скриншоте)2) На RT как была эта статья, так и осталась
Надо было для достоверности тебе скриншот с блога псаки привести. Он бы такое же отношение к новости имел, как скриншот неизвестно чего с ТАСС. Но было бы хотя бы весело, помятуя псакования :)
Непонятно только, на кой черт он засунул скриншот другого источника с другой статьёй, да еще и недельной давности. Какое это все вообще имеет отношение к данной новости на н2? :)
Видимо намек на то, что в мае Путин будет президентом? Так он ведь может с Абэ и в другой ипостаси встретиться :)
там написано в какой ипостаси. уже в открытую говорят кто будет. это было известно давным давно. выборы-это цирк
Медведев: Я не вижу— Макс ЧЕпай™ (@Maks_Chepay) 30 ноября 2017 г.
себя президентом в текущем политическом сезоне. pic.twitter.com/iIiOVtOSl5
А вообще — не хотите Путина, будет Сечин :))))))))))
Представляю, какой будет грохот стоять :))))
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