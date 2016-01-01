Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с журналистами телеканалов заявил, что не видит себя кандидатом на выборах президента в следующем году.

«Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу», — заявил Медведев.

При этом он отметил, что «в отношении кандидатов на должность президента всё будет понятно уже совсем скоро».

Медведев также добавил, что если действующий лидер страны Владимир Путин решит баллотироваться, то партия «Единая Россия» и он лично поддержат его кандидатуру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли Владимир Путин баллотироваться на следующий срок.