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Лавров «раз и навсегда» закрыл тему принадлежности Крыма

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Крым вошел в состав Российской Федерации на основе демократического волеизъявления жителей полуострова, поэтому вопрос о его принадлежности окончательно закрыт. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Libero.

«Тема закрыта раз и навсегда», — поставил точку глава российского внешнеполитического ведомства, напомнив, что «речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма», сделавших осознанный выбор в пользу процветания и мира.

Лавров также выразил уверенность, что референдум по вопросу вхождения в состав России, состоявшийся в Крыму в 2014 году, был на тот момент единственной формой защиты населения полуострова от разгула на Украине национал-радикальных элементов.

«Очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — цитирует ТАСС российского министра иностранных дел.

Референдум о государственной принадлежности Крыма состоялся 16 марта 2014 года. За воссоединение с Российской Федерацией высказались 96% жителей полуострова, принявших участие в голосовании. 18 марта был подписан договор о принятии Севастополя и Крыма в состав России, напоминает телеканал «Звезда».

Добавил shaman shaman 4 часа 22 минуты назад
2 комментария
проблема (4)
Комментарии участников:
fStrange
-1
fStrange, 4 часа 0 минут назад , url

Лавров «раз и навсегда» закрыл тему принадлежности Крыма

 Перевожу на русский. В очередной раз сказал и еще повторит, что не собирается возвращать ворованное

Германик
0
Германик, 2 часа 6 минут назад , url

А что будет если население Крыма на следуещем референдуме проголосует по другому?



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