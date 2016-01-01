САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 30 ноября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон постоянно отказывает российской стороне в праве посетить заблокированную в США дипсобственность, но Москва будет добиваться своего всеми законными средствами. Об этом заявил в среду (четверг мск) посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами в отеле «Фэйрмонт» в Сан-Франциско.



«Мы постоянно обращаемся в Госдепартамент с просьбой разрешить нашим сотрудникам, нашим дипломатам посетить российскую собственность — и в Сан-Франциско, кстати говоря, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, — подчеркнул Антонов. — Но они постоянно отказываются без объяснения каких-либо причин».



На вопрос о том, есть ли перспективы в итоге получить доступ к собственности, посол ответил: «Я могу вам сказать одно — что мы не остановимся на этом. Мы будем продолжать изыскивать различные пути для того, чтобы не только получить доступ к российской собственности, но чтобы ее вернуть. И чтобы над нашей российской собственностью реяли российские флаги».



Анатолий Антонов намерен во время своего пребывания в Сан-Франциско осмотреть снаружи объекты захваченной российской дипломатической собственности.



Как он пояснил, российских дипломатов по-прежнему не допускают на указанные объекты. «Никаких объяснений нет, — подчеркнул он. — Но в любом случае я хотел бы все равно подъехать к нашей собственности, хотел бы не изнутри, а с внешнего периметра посмотреть, все ли там в порядке».



Антонов также заявил, что намерен во время своего пребывания в Сан-Франциско осмотреть снаружи объекты захваченной российской дипломатической собственности.



Как пояснил посол, российских дипломатов по-прежнему не допускают на указанные объекты, американская сторона неизменно отказывает в этом. «Никаких объяснений нет, — подчеркнул он. — Но в любом случае я хотел бы все равно подъехать к нашей собственности, хотел бы не изнутри, а с внешнего периметра посмотреть, все ли там в порядке».



Антонов рассказал, что в том числе и перед поездкой в Калифорнию «посчитал необходимым обратиться в Госдепартамент за разрешением посетить российскую собственность, недвижимость в Сан-Франциско». «Это в первую очередь здание отобранного у нас незаконно консульства, генерального консульства, а также, естественно, резиденция генерального консула, — добавил он. — Считаю, что это нормально, считаю, что это у нас есть полное право на посещение нашей собственности».



Посол отметил, что хотел в частности узнать, «что там происходит». «Ведь люди наши уехали, уехали в спешке. И хотел знать, все ли там нормально. Однако получил отказ, без каких-либо объяснений», — сообщил Антонов. Он констатировал, что это уже далеко не первый отказ российской стороне по данному вопросу.