+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

США отвечают отказом на все просьбы посетить захваченную дипсобственность РФ

отметили
16
человек

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 30 ноября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон постоянно отказывает российской стороне в праве посетить заблокированную в США дипсобственность, но Москва будет добиваться своего всеми законными средствами. Об этом заявил в среду (четверг мск) посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами в отеле «Фэйрмонт» в Сан-Франциско.

«Мы постоянно обращаемся в Госдепартамент с просьбой разрешить нашим сотрудникам, нашим дипломатам посетить российскую собственность — и в Сан-Франциско, кстати говоря, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, — подчеркнул Антонов. — Но они постоянно отказываются без объяснения каких-либо причин».

На вопрос о том, есть ли перспективы в итоге получить доступ к собственности, посол ответил: «Я могу вам сказать одно — что мы не остановимся на этом. Мы будем продолжать изыскивать различные пути для того, чтобы не только получить доступ к российской собственности, но чтобы ее вернуть. И чтобы над нашей российской собственностью реяли российские флаги».

Анатолий Антонов намерен во время своего пребывания в Сан-Франциско осмотреть снаружи объекты захваченной российской дипломатической собственности.

Как он пояснил, российских дипломатов по-прежнему не допускают на указанные объекты. «Никаких объяснений нет, — подчеркнул он. — Но в любом случае я хотел бы все равно подъехать к нашей собственности, хотел бы не изнутри, а с внешнего периметра посмотреть, все ли там в порядке».

Антонов также заявил, что намерен во время своего пребывания в Сан-Франциско осмотреть снаружи объекты захваченной российской дипломатической собственности.

Как пояснил посол, российских дипломатов по-прежнему не допускают на указанные объекты, американская сторона неизменно отказывает в этом. «Никаких объяснений нет, — подчеркнул он. — Но в любом случае я хотел бы все равно подъехать к нашей собственности, хотел бы не изнутри, а с внешнего периметра посмотреть, все ли там в порядке».

Антонов рассказал, что в том числе и перед поездкой в Калифорнию «посчитал необходимым обратиться в Госдепартамент за разрешением посетить российскую собственность, недвижимость в Сан-Франциско». «Это в первую очередь здание отобранного у нас незаконно консульства, генерального консульства, а также, естественно, резиденция генерального консула, — добавил он. — Считаю, что это нормально, считаю, что это у нас есть полное право на посещение нашей собственности».

Посол отметил, что хотел в частности узнать, «что там происходит». «Ведь люди наши уехали, уехали в спешке. И хотел знать, все ли там нормально. Однако получил отказ, без каких-либо объяснений», — сообщил Антонов. Он констатировал, что это уже далеко не первый отказ российской стороне по данному вопросу.

Добавил shaman shaman 4 часа 18 минут назад
нет комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
45
Карен Шахназаров охамевшему поляку: Якуб ты что себе позволяешь, с ума что ли сошли в своей Европе — 8 часов 22 минуты назад
46
"КНР следует прекратить поставки сырой нефти в КНДР, иначе США возьмут ситуацию в свои руки......" (Трамп призвал лидера Китая прекратить поставки сырой нефти в КНДР) — 9 часов 20 минут назад
30
США пообещали уничтожить северокорейский режим в случае войны — 9 часов 28 минут назад
48
Постпред США при ООН призвала страны разорвать все связи с КНДР — 30 Ноября
58
Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США — 30 Ноября
34
Британия расплатится за выход из ЕС деньгами российских жуликов — 30 Ноября
63
Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару) — 30 Ноября
52
В Европарламенте объяснили ослабление роли США в Центральной Азии влиянием России 6 — 29 Ноября
85
США нанесут точечные удары по детям российской элиты — 29 Ноября
43
Руководство новоуренгойской гимназии вызвало полицию из-за книг ИА REGNUM — 29 Ноября
Лучшее в категории
США нанесут точечные удары по детям российской элиты
[Карточные домики] Четыре женщины обвинили Билла Клинтона в изнасиловании. Волна сексуальных разоблачений докатилась и до Белого дома
Salon: в Сирии Москва и её союзники бросили вызов «привычке США менять режимы»
Глава МВД Украины: Запад нас «кинул»! (Аваков обвинил «друзей из НАТО» в обмане и малодушии)
В Польше заявили, что ЕС поддержит Москву в случае спора с Киевом
[Статья] Может, пора признать геноцид индейцев?
Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару)
Россия готова к созданию военной базы на Красном море, заявил Клинцевич
Почему победитель СССР никак не может победить Россию?
Россия передала США ноту с требованием закрыть сайт "Миротворец" (Сайт "Миротворец" перешел на американские сервера)
Медийное зазеркалье: в США усомнились в справедливости российского закона о СМИ-иноагентах
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+