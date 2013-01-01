В этом году Биткоин удивляет мир не только невероятным ростом цены, но и количеством отделившихся от него монет с копией блокчейна, что гарантирует распределение новых токенов держателям биткоинов. По аналогии с ICO появился даже сатирический термин IFO (Initial Fork Offer) — «первичное размещение форка». Новые проекты, таким образом, получают лояльную пользовательскую базу и капитализацию действительно «из воздуха», простым копированием блокчейна Биткоина.

Сейчас уже можно насчитать почти десяток таких проектов: Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Silver, Bitcoin Platinum, Bitcoin Uranium, Bitcoin Cash Plus, Super Bitcoin… и этот список продолжает расширяться. Очень скоро он пополнится сразу двумя новыми монетами — Lightning Bitcoin и AML Bitcoin. Впрочем, второй имеет мало общего с Биткоином, кроме слова Bitcoin в названии.

Форк DPOS Lightning Bitcoin пройдет на блоке 499 999

Разработка проекта Lightning Bitcoin ведется европейской командой анонимных разработчиков. Новая монета должна стать первой полученной в результате форка Биткоина криптовалютой, которая будет использовать механизм консенсуса DPOS. До сих пор клоны использовали тот или иной вариант PoW, не решаясь на более радикальный шаг со сменой алгоритма майнинга.

Форк Lightning Bitcoin (LBTC) произойдет на блоке 499 999 и запланирован на 23 декабря этого года. Цель проекта — сделать переводы биткоинов такими же быстрыми, как Lightning, а это ни много ни мало, как 24 миллиона транзакций в день. Именно для этой цели будет использоваться механизм DPOS.

Механизм POW уже давно называют причиной централизации майнинга и загруженности сети. Как объясняет разработчик концепции DPOS Дэниэл Лаример (Daniel Larimer), сегодняшние заправилы майнинга контролируют время подтверждения блоков в собственных интересах, и в конечном итоге это может привести к тому, что майнинг вместе со всеми системами POW будет контролироваться фиатной системой.

Кто входит в состав команды разработчиков, не сообщается. Известно только, что одним из ее участников является лидер китайского сообщества Джек Чжан (Jack Zhang). Проект заручился поддержкой бирж CEX.io, BTCC, gate.io и кошелька Coldlar.

AML BITCOIN

Еще один проект, включивший в название слово Bitcoin, называется AML Bitcoin. Эта криптовалюта не связана с хардфорком и копированием блокчейна Биткоина. Она создана на основе внезапно ожившего проекта AtenCoin, появившегося еще в 2014 году. Это абсолютно другой проект, якобы ориентированный на соответствие правилам AML (борьба с отмыванием денег) и KYC (знай своего клиента) на уровне протокола. Ни один публичный блокчейн еще не ставил перед собой такой задачи. Впрочем, AML Bitcoin, похоже, и не претендует на децентрализацию — ведь для проведения процедур KYC и AML необходимы идентификация пользователей и предоставления доступа правительственным службам. Причем, как заявляют разработчики, все это будет происходить на уровне протокола.

Скоро ожидается начало публичной торговли токена, которая стартует на бирже HitBTC 15 декабря. Последуют ли примеру HitBTC другие биржи, пока неизвестно.

Появление на рынке полностью соответствующей правовым нормативам на уровне протокола криптовалюты может привести к кардинальным изменениям во всем криптовалютном мире. Разумеется, если кто-нибудь примет этот проект всерьез. Пока же он напоминает очередной централизованный псевдо-криптовалютный альткойн, который пытается привлечь новичков крайне оригинальной идеей.