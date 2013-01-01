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Медведев отметил успехи ЦБ в расчистке российской банковской системы

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с журналистами российских телеканалов в прямом эфире заявил, что ЦБ справляется с расчисткой банковской системы страны.

Он отметил, что в России действительно было очень много банков, которые либо не имели достаточного капитала, чтобы развиваться, либо принимали решения, направленные на поддержку отдельных групп акционеров.

«По таким банкам Центральный банк принял решение отозвать их лицензии, закрыть», — сказал Медведев.

По его словам, это проблемная история, но «это всё равно расчистка финансового поля».

«Когда таких банков становится очень много, они могут положить всю систему, в том числе даже самые крупные банки. Поэтому необходимость наводить здесь порядок никаких сомнений не вызывает. И мне кажется, что Центральный банк с этим справляется», — заявил Медведев.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации в банковской сфере России. По её словам, «банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно».

Она также сообщила, что в России растёт кредитование физических лиц.

Добавил shaman shaman 4 часа 18 минут назад
8 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
owari
+1
owari, 4 часа 16 минут назад , url

в одну новость не судьба все объединить? или интервью будем на 100500 новостей разбивать?

fStrange
-2
fStrange, 4 часа 10 минут назад , url

То бот, ему за количество платят.

shaman
0
shaman, 3 часа 50 минут назад , url

А за деньгами куда подойти, чтоб заплатили? :)

owari, нет, не судьба. Обе новости достойны отдельных обсуждений, имхо.
P.S. Лично я рад, что айфон не собирается в президенты.

fStrange
-3
fStrange, 3 часа 47 минут назад , url

А за деньгами куда подойти, чтоб заплатили? :)

 Спроси у прецедента, так и скажи, что ты бот 12 ноября перехвативший акканут shaman воспользовавшись данными из базы паролей мертвецов, требуешь к себе уважения и денег.

shaman
+2
shaman, 3 часа 43 минуты назад , url

Опять обкурился краски для волос? :)
1) По вашим последним визгам Прецедент с 404
2) Бот? Точно бот? :)))) Точно перехвативший? Бабка нашептала?
3) Где я требую к себе уважения, пустобрёх? Ссылку!
4) Денег я не требую, это ты говоришь, что мне платят. Вот я и интересуюсь, где именно :)

fStrange
+2
fStrange, 3 часа 29 минут назад , url

2) Бот? Точно бот? :)))) Точно перехвативший? Бабка нашептала?

 ну почему же бабка. Есть 100% доказательства.
я их напомню. в 2006 году был зареген аккаунт shaman. до 12 ноября 2017 года, он не оставил ни одного комментария. 12 ноября была выложена база паролей, в которой shaman выложен с паролем qwerty. И 12 ноября случилось чудо, shaman оставил свой первый коммент.
И это не первое чудо, модератор Прецедент который обычно при виде клонов теряет рассудок, почему то наотрез отказывается банить бота shaman .

Очень милые факты, которые

24
ты и в прошлый раз не смог объяснить. Более того все тот же модератор, на всякий случай скрыл и комментарий с доказательствами.

shaman
-2
shaman, 3 часа 25 минут назад , url

Твои 100% доказательства — это 100% измышлизмы. Как у твоих заокеанских богов :)
Не надо доказательства с теориями путать.

Ни в прошлый, ни в будущий разы тебе ничего объяснять не планирую :) Уж перед кем мне объясняться, так не перед либердой точно :)

v8
+2
v8, 3 часа 21 минуту назад , url

добавлю. манера изложения похожа



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