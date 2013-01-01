Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с журналистами российских телеканалов в прямом эфире заявил, что ЦБ справляется с расчисткой банковской системы страны.



Он отметил, что в России действительно было очень много банков, которые либо не имели достаточного капитала, чтобы развиваться, либо принимали решения, направленные на поддержку отдельных групп акционеров.



«По таким банкам Центральный банк принял решение отозвать их лицензии, закрыть», — сказал Медведев.



По его словам, это проблемная история, но «это всё равно расчистка финансового поля».



«Когда таких банков становится очень много, они могут положить всю систему, в том числе даже самые крупные банки. Поэтому необходимость наводить здесь порядок никаких сомнений не вызывает. И мне кажется, что Центральный банк с этим справляется», — заявил Медведев.



Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации в банковской сфере России. По её словам, «банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно».



Она также сообщила, что в России растёт кредитование физических лиц.