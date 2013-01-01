в одну новость не судьба все объединить? или интервью будем на 100500 новостей разбивать?
А за деньгами куда подойти, чтоб заплатили? :)
owari, нет, не судьба. Обе новости достойны отдельных обсуждений, имхо.
P.S. Лично я рад, что айфон не собирается в президенты.
А за деньгами куда подойти, чтоб заплатили? :)
Спроси у прецедента, так и скажи, что ты бот 12 ноября перехвативший акканут shaman воспользовавшись данными из базы паролей мертвецов, требуешь к себе уважения и денег.
Опять обкурился краски для волос? :)
1) По вашим последним визгам Прецедент с 404
2) Бот? Точно бот? :)))) Точно перехвативший? Бабка нашептала?
3) Где я требую к себе уважения, пустобрёх? Ссылку!
4) Денег я не требую, это ты говоришь, что мне платят. Вот я и интересуюсь, где именно :)
2) Бот? Точно бот? :)))) Точно перехвативший? Бабка нашептала?
ну почему же бабка. Есть 100% доказательства.
я их напомню. в 2006 году был зареген аккаунт shaman. до 12 ноября 2017 года, он не оставил ни одного комментария. 12 ноября была выложена база паролей, в которой shaman выложен с паролем qwerty. И 12 ноября случилось чудо, shaman оставил свой первый коммент.
И это не первое чудо, модератор Прецедент который обычно при виде клонов теряет рассудок, почему то наотрез отказывается банить бота shaman .
Очень милые факты, которыеты и в прошлый раз не смог объяснить. Более того все тот же модератор, на всякий случай скрыл и комментарий с доказательствами.
Твои 100% доказательства — это 100% измышлизмы. Как у твоих заокеанских богов :)
Не надо доказательства с теориями путать.
Ни в прошлый, ни в будущий разы тебе ничего объяснять не планирую :) Уж перед кем мне объясняться, так не перед либердой точно :)
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