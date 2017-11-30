САМАРА, 30 ноя — РИА Новости. В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Самарской области.



Во время допроса Сергей Сотников признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник Службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать структуре. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж.



По словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе.

«Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял», — пояснил мужчина во время допроса. Его видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.

Однако задержанный не успел передать полученную информацию украинским спецслужбам. Сотников не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить по статье «Шпионаж», а лишь депортируют на родину.



Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.