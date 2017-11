Первый автомат по продаже биткоинов установили на Кипре в центре Лимасола. Об этом сообщает Cyprus Mail.



По данным издания, устройство принадлежит финансово-технологической компании Hello Group. Аппарат представляет возможность любому желающему приобрести криптовалюту легким и безопасным способом.



Банкомат находится в здании, где располагается офис компании, в кафе Pitta & More. Известно, что устройство появилось там в тот день, когда курс биткоина впервые превысил отметку в $11 тыс. Сообщается, что он напрямую связан с мировыми биржами, которые торгуют криптовалютой, что обеспечит покупателям биткоинов «наилучшие из возможных на рынке цен», сообщает телеканал «360».



Чтобы стать обладателем криптоденег, нужно отсканировать QR-код своего электронного кошелька при помощи смартфона, пояснили в Hello Group. Однако подробных инструкций по покупке биткоинов с помощью этого банкомата компания не опубликовала.