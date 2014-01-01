Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл спарринг с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
«Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком — с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем», — написал Емельяненко под видео в своём Instagram.
Российский боец отметил, что «спортзал всех уравнивает».
Емельяненко подписал контракт с чеченским клубом «Ахмат» на несколько боёв.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко побрился налысо и сделал татуировку на голове.