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Кадыров стал спарринг-партнёром Александра Емельяненко

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Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл спарринг с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком — с главой ЧР Рамзаном Ахматовичем», — написал Емельяненко под видео в своём Instagram.

Российский боец отметил, что «спортзал всех уравнивает».

Емельяненко подписал контракт с чеченским клубом «Ахмат» на несколько боёв.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко побрился налысо и сделал татуировку на голове.

Добавил shaman shaman 4 часа 11 минут назад
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