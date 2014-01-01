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ВСУ загнали себя в новый «котёл» на Донбассе

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ВСУ загнали себя в новый «котёл» на Донбассе

ВСУ, заняв в нарушение Минских соглашений посёлки Гладосово и Металлист в «серой зоне», рано радуются: фактически украинские вояки загнали себя в новый «котёл», наподобие Дебальцевского.

Это становится совершенно ясно после просмотра репортажа, снятого на передовой военкором Минобороны ДНР Михаилом Андроником.

«Господствующие высоты все наши. Все их (украинских военных) передвижения видны как на ладони, даже невооруженным глазом. Как они укрепляют свои позиции, устанавливают миномёты, разворачивают орудийные расчёты...

ВСУ находятся в низине. В случае провокационного огня с их стороны нам будет легко уничтожить их позиции», — говорят бойцы Армии ДНР.

Ситуация, которая сейчас сложилась на линии разграничения, до боли напоминает обстановку, которая сложилась на фронте в конце 2014 – начале 2015 гг. перед разгромом «Дебальцевского котла».


Добавил nikandrovich nikandrovich 4 часа 6 минут назад
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