Ближний Восток уже давно стал неким образом всемирного источника ЗЛА. Многие до сих пор верят в то, что некие неведомые силы являются источником терроризма в этом регионе. Однако, если подумать, то становится ясно, что все действия террористических групп четко скоординированы. Ведь это далеко не просто толпа фанатиков, а структура с жесткой иерархией. Кто же за всем этим стоит? Каждый может остаться при своем мнении, однако...