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УЖАС! ИГИЛовская чума уже в Беларуси!

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Ближний Восток уже давно стал неким образом всемирного источника ЗЛА. Многие до сих пор верят в то, что некие неведомые силы являются источником терроризма в этом регионе. Однако, если подумать, то становится ясно, что все действия террористических групп четко скоординированы. Ведь это далеко не просто толпа фанатиков, а структура с жесткой иерархией. Кто же за всем этим стоит? Каждый может остаться при своем мнении, однако...

Добавил AnnLo AnnLo 3 часа 47 минут назад
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