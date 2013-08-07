Сказ о рыбаке и рыбке. Там тоже хотелось всё больше и больше.
А когда-то я любил их смотреть. Теперь это — жалкое зрелище.
Эрнст понял и убрал их из прайм-тайма.
Они на фоне бывших КВНщиков, основавших множество своих смехоуёбищных деньговыжимательных «бизнесов» по всем телеканалам и кинофильмам, смотрятся убого.
Шуток на всех не хватает. Да и юмора с сатирой не стало. Сплошные эконом-камедиклабы с тупыми шутками ниже пояса и бегающими по сцене женскими титьками и попками.
Срамота.
Что касается несовместимости юмора и цензуры, сатиры и политики, то последние президентские выборы в «цитадели свободы» доказали то же самое, что и в России. На Украине и прочих прибалтиках — то же самое.
Как у сапера, который ошибается в жизни только один раз, он же последний, у юмориста и сатирика каждая шутка и гэг могут оказаться последними в карьере, а то и в бизнесе и в жизни.
В «пианистов» стреляют без разбора: «могут» они или нет.
Да, я недавно полюбопытствовал. Нагуглил несколько последних выпусков и не осилил даже один.
Последний смешной КВН был в 90-х и начале 2000-х.
Есть диалектический процесс — КВН падает, Камеди, Пельмени и 6 кадров повышаются. Некоторые приостановились, но камеди растет — это явно видно, там уже все меньше и меньше шуток ниже пояса
камеди растет
фейспалм. В самом начале камеди был шикарен, его растаскивали на цитаты.
Старый пляж, факью Спилберг .
А что из нового Камеди можно цитировать? Ничего.
Вот это и есть — ниже пояса. А сейчас уже куда более умный юмор.
ЗЫ. https://rutube.ru/video/66c62b2ca5dc4c7d861f3b7bec496679/
И это пример умного юмора? И выше пояса? Юмор про хламидию и гонорею? Про какашку единорога?
Даблфейспалм. Да и с юмором слабенько, он по несколько раз натужно шутит на одну и ту же тему.
Тебе — не доступно, что он просто озвучивает мысли тех, кто такие игрушки клепает. Ну да — твои соратники по уровню мышления
Поздно метаться, ты уже показал уровень. Юмор про пук единорога, про гонорею.
Однажды в оссии — они в ТОПе, как я пнимаю.
Все бывшие КВНщики.
Пельмени, после их междусобойного срача, стухли.
6 Кадров — они на ТВ3 и на СТС не в прайме выходят.
Камеди — нуууу… Есть пару команд, все остальное забивает Пашка и его батрутдинов со своим ожиревшим напарником.
То есть: выдавливают уже из себя ничто.
Я всегда думал так: если кто-то из гэгманов начинает в рекламе сниматься — туши свет, сливай воду.
Камеди вумен пока еще держат марку — новые номера и так дале.
Но тоже, имхотеповское, скоро уйдут куда-то в *подвал*, как и уральские пацаны, 6 кадров, пельмени и другие, ранее пропихиваемые наверх, группы.
Согласен. Но тут два возражения. 1) Мы стареем — и потому уже не сильно или совсем не смешно и 2) Это капитализм с его плоскими шутками, иногда удачно, но в целом уныло
Вот, что им остаётся.
Впрочем, в последнем фильме дубляж Павла Воли очень даже ничего.
На Украине и прочих прибалтиках — то же самое.
А вот неверно.
Вечерний Квартал к примеру.
КВН всегда был таким. Это просто вы «выросли».
КВН (и прочие штуки) отражает общество. Шутки из вакуума не берутся.
КВН всегда был таким. Это просто вы «выросли».
Неа. Будь так, КВН был цитируем, его бы растаскивали на цитаты как раньше. Сейчас этого нет. Он молодежи даже не интересен.
КВН (и прочие штуки) отражает общество. Шутки из вакуума не берутся.
Народ вам не такой достался?
Все нормально с обществом. Людей с юмором хватает, только в КВН они больше не идут.
Вот почему лёшка с уточками играет. Ему самая дорога в КВН.
Ой, картинка нашлась. А что про митинг в самаре картинки нет? И не нашёл? Попал ты в просак.
Тема про КВН, а у тебя как обычно дымит от митингов :)
Опять унтерофицерская вдова сама себя высекла (с)
Когда аргументы кончились вдруг вспомнил что тема про КВН. У тебя всегда так, нет ответа начинаешь писать оскорбления.
Вы ссылаетесь на тот КВН — когда никакой другой альтернативы ему не было.
А сейчас, у молодежи — ВАГОН развлекательного контента в ютубе — куча скетчей, куча блогеров с юмором и т.п.
Смотреть по телевизору КВН молодежи не интересно при наличии интернета.
Вот у кого инета нет — те по прежнему смотрят КВН, Уральские пельмени и прочие Петросян шоу.
«Технически подарок Путина был оформлен так: бывшую «Гавану» после дорогостоящей реконструкции за бюджетный счет передали государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский молодежный центр «Планета КВН».
в январе 1998 года некое ЗАО «ТТО АМИК» зарегистрировало на себя товарный знак «КВН. Клуб весёлых и находчивых» как основной знак КВН». Учредителями этого ЗАО были Масляков с женой, а гендиректором — их сын Александр.
Интересно каким образом происходила регистрация государственного унитарного предприятия с товарным знаком в наименовании ?
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