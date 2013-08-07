Масляков с 1990 года является фактическим владельцем всего, что связано с КВН: все, что выходит под этой маркой, принадлежит ТТО «Александр Масляков и компания» (ТТО АМиК).

Его учредителями числятся Александр Масляков и его супруга Светлана, а директором — их сын Александр Масляков-младший.

Долгое время у КВН не было собственной площадки, и для проведения игр приходилось арендовать Театр Российской Армии в Москве. В 2011 году президент России Владимир Путин сделал КВН подарок на 50-летний юбилей — собственное здание. Это был кинотеатр «Гавана», расположенный на Шереметьевской улице, в московском районе Марьина Роща. В качестве «дома КВН» он открылся 1 апреля 2013 года.

«Технически подарок Путина был оформлен так: бывшую «Гавану» после дорогостоящей реконструкции за бюджетный счет передали государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский молодежный центр «Планета КВН». Директором ГУПа стал Александр Васильевич Масляков. При этом он остался учредителем «АМиКа», а с 2015 года стал еще и индивидуальным предпринимателем», — говорится в расследовании.

При этом, отмечают эксперты, пункт 2 статьи 21 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» запрещает совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом, но на это почему-то никто не обратил внимания.

6 ноября 2014 года ГУП «Планета КВН» (директор — Александр Масляков-старший) и ТТО «АМиК» (директор — Александр Масляков-младший, учредители — Масляков-старший и его жена) создали совместное предприятие — ООО «Дом КВН».

«Уже в самом этом факте есть очевидные признаки конфликта интересов: Масляков в качестве руководителя государственного предприятия заключил сделку с частной компанией, принадлежащей ему самому и его семье. Статья 22 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» требует, чтобы такие сделки согласовывались собственником, т. е. в данном случае департаментом имущества Москвы. Кроме того, директор ГУПа обязан сообщать руководству всю информацию об организациях, которыми он и его близкие родственники руководят или владеют более чем на 20%», — говорится в тексте.

В уставный капитал совместного предприятия ГУП «Планета КВН» внес подаренное президентом здание, а «АМиК» — торговый знак «Международный союз КВН». Здание оценили в 1,39 млрд рублей, а товарный знак — в 1,44 млрд рублей.

«Знак, переданный ООО «Дом КВН» (зарегистрирован 14 марта 2008 года), — лишь один из пятнадцати товарных знаков, которыми владеет «АМиК». То есть ни о какой передаче бренда КВН совместному предприятию речи не идет. Суммы, в которые неизвестные эксперты оценили здание и товарный знак, очень точно, почти без округления, переводятся в доли 49% и 51%», — пишет агентство.

Доля в 51% в совместном предприятии позволяет «АМиКу» (то есть семье Масляковых) среди прочего согласовывать директору Ангелине Масляковой крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Более того, через год после создания ООО «Дом КВН» как правообладатель здания также получило в аренду на 49 лет еще и земельный участок площадью 6326 кв. м. и кадастровой стоимостью 694 млн рублей (на момент передачи в аренду). Компании было достаточно просто подать заявление — и, поскольку здание уже ей принадлежит, московские власти не имели возможности им отказать в передаче земли в аренду до июля 2064 года.

С этими материалами антикоррупционеры обратились в прокуратуру, попросив проверить, соблюдаются ли Масляковым запреты и ограничения, наложенные на глав ГУПов, почему здание, предоставленное государством, внесено в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дом КВН», а также как решался конфликт интересов.

В мае 2017 прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с Департаментом имущества Москвы. «При этом не сообщались результаты проверки нашего довода о нарушении Масляковым запретов и ограничений, а также каким образом при согласовании семейной сделки был урегулирован конфликт интересов. Мы оспорили ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре РФ, и только после этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года», — говорится в материале.