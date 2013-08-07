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Представители антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл» добились увольнения «отца КВН» Александра Маслякова с поста руководителя ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН»

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Представители антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл» добились увольнения «отца КВН» Александра Маслякова с поста руководителя ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН»

Масляков с 1990 года является фактическим владельцем всего, что связано с КВН: все, что выходит под этой маркой, принадлежит ТТО «Александр Масляков и компания» (ТТО АМиК).

Его учредителями числятся Александр Масляков и его супруга Светлана, а директором — их сын Александр Масляков-младший.

Долгое время у КВН не было собственной площадки, и для проведения игр приходилось арендовать Театр Российской Армии в Москве. В 2011 году президент России Владимир Путин сделал КВН подарок на 50-летний юбилей — собственное здание. Это был кинотеатр «Гавана», расположенный на Шереметьевской улице, в московском районе Марьина Роща. В качестве «дома КВН» он открылся 1 апреля 2013 года.

«Технически подарок Путина был оформлен так: бывшую «Гавану» после дорогостоящей реконструкции за бюджетный счет передали государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский молодежный центр «Планета КВН». Директором ГУПа стал Александр Васильевич Масляков. При этом он остался учредителем «АМиКа», а с 2015 года стал еще и индивидуальным предпринимателем», — говорится в расследовании.

При этом, отмечают эксперты, пункт 2 статьи 21 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» запрещает совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом, но на это почему-то никто не обратил внимания.

6 ноября 2014 года ГУП «Планета КВН» (директор — Александр Масляков-старший) и ТТО «АМиК» (директор — Александр Масляков-младший, учредители — Масляков-старший и его жена) создали совместное предприятие — ООО «Дом КВН».

«Уже в самом этом факте есть очевидные признаки конфликта интересов: Масляков в качестве руководителя государственного предприятия заключил сделку с частной компанией, принадлежащей ему самому и его семье. Статья 22 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» требует, чтобы такие сделки согласовывались собственником, т. е. в данном случае департаментом имущества Москвы. Кроме того, директор ГУПа обязан сообщать руководству всю информацию об организациях, которыми он и его близкие родственники руководят или владеют более чем на 20%», — говорится в тексте.

В уставный капитал совместного предприятия ГУП «Планета КВН» внес подаренное президентом здание, а «АМиК» — торговый знак «Международный союз КВН». Здание оценили в 1,39 млрд рублей, а товарный знак — в 1,44 млрд рублей.

«Знак, переданный ООО «Дом КВН» (зарегистрирован 14 марта 2008 года), — лишь один из пятнадцати товарных знаков, которыми владеет «АМиК». То есть ни о какой передаче бренда КВН совместному предприятию речи не идет. Суммы, в которые неизвестные эксперты оценили здание и товарный знак, очень точно, почти без округления, переводятся в доли 49% и 51%», — пишет агентство.

Доля в 51% в совместном предприятии позволяет «АМиКу» (то есть семье Масляковых) среди прочего согласовывать директору Ангелине Масляковой крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Более того, через год после создания ООО «Дом КВН» как правообладатель здания также получило в аренду на 49 лет еще и земельный участок площадью 6326 кв. м. и кадастровой стоимостью 694 млн рублей (на момент передачи в аренду). Компании было достаточно просто подать заявление — и, поскольку здание уже ей принадлежит, московские власти не имели возможности им отказать в передаче земли в аренду до июля 2064 года.

С этими материалами антикоррупционеры обратились в прокуратуру, попросив проверить, соблюдаются ли Масляковым запреты и ограничения, наложенные на глав ГУПов, почему здание, предоставленное государством, внесено в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дом КВН», а также как решался конфликт интересов.

В мае 2017 прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с Департаментом имущества Москвы. «При этом не сообщались результаты проверки нашего довода о нарушении Масляковым запретов и ограничений, а также каким образом при согласовании семейной сделки был урегулирован конфликт интересов. Мы оспорили ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре РФ, и только после этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года», — говорится в материале.

Добавил suare suare 3 часа 33 минуты назад
26 комментариев
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Комментарии участников:
злой дядя
+1
злой дядя, 3 часа 18 минут назад , url

Сказ о рыбаке и рыбке. Там тоже хотелось всё больше и больше.

fStrange
-3
fStrange, 3 часа 16 минут назад , url

КВН давно уже нет. Цензура и юмор плохо совместимы.

suare
+8
suare, 3 часа 11 минут назад , url

А когда-то я любил их смотреть. Теперь это — жалкое зрелище.

Эрнст понял и убрал их из прайм-тайма.

Они на фоне бывших КВНщиков, основавших множество своих смехоуёбищных деньговыжимательных «бизнесов» по всем телеканалам и кинофильмам, смотрятся убого.

Шуток на всех не хватает. Да и юмора с сатирой не стало. Сплошные эконом-камедиклабы с тупыми шутками ниже пояса и бегающими по сцене женскими титьками и попками.

Срамота.

Что касается несовместимости юмора и цензуры, сатиры и политики, то последние президентские выборы в «цитадели свободы» доказали то же самое, что и в России. На Украине и прочих прибалтиках — то же самое.

Как у сапера, который ошибается в жизни только один раз, он же последний, у юмориста и сатирика каждая шутка и гэг могут оказаться последними в карьере, а то и в бизнесе и в жизни.

В «пианистов» стреляют без разбора: «могут» они или нет.



злой дядя
+1
злой дядя, 3 часа 7 минут назад , url

Может кто-то просто постарел?

fStrange
+2
fStrange, 3 часа 7 минут назад , url

Да, я недавно полюбопытствовал. Нагуглил несколько последних выпусков и не осилил даже один.

Последний смешной КВН был в 90-х и начале 2000-х.

vmizh
+1
vmizh, 3 часа 6 минут назад , url

Есть диалектический процесс — КВН падает, Камеди, Пельмени и 6 кадров повышаются. Некоторые приостановились, но камеди растет — это явно видно, там уже все меньше и меньше шуток ниже пояса

fStrange
+3
fStrange, 2 часа 57 минут назад , url

камеди растет

 фейспалм. В самом начале камеди был шикарен, его растаскивали на цитаты.

Старый пляж, факью Спилберг .

А что из нового Камеди можно цитировать? Ничего.

vmizh
0
vmizh, 2 часа 50 минут назад , url

Вот это и есть — ниже пояса. А сейчас уже куда более умный юмор.

ЗЫ. https://rutube.ru/video/66c62b2ca5dc4c7d861f3b7bec496679/

fStrange
+1
fStrange, 2 часа 34 минуты назад , url

И это пример умного юмора? И выше пояса? Юмор про хламидию и гонорею? Про какашку единорога?

 

Даблфейспалм. Да и с юмором слабенько, он по несколько раз натужно шутит на одну и ту же тему.

vmizh
+1
vmizh, 2 часа 33 минуты назад , url

Тебе — не доступно, что он просто озвучивает мысли тех, кто такие игрушки клепает. Ну да — твои соратники по уровню мышления

fStrange
0
fStrange, 2 часа 28 минут назад , url

Поздно метаться, ты уже показал уровень. Юмор про пук единорога, про гонорею.

vmizh
+1
vmizh, 2 часа 6 минут назад , url

Последний из тех, чье мнение мне интересно

djamix
+4
djamix, 2 часа 46 минут назад , url

Однажды в оссии — они в ТОПе, как я пнимаю.

Все бывшие КВНщики.

Пельмени, после их междусобойного срача, стухли.

6 Кадров — они на ТВ3 и на СТС не в прайме выходят.

Камеди — нуууу… Есть пару команд, все остальное забивает Пашка и его батрутдинов со своим ожиревшим напарником.

То есть: выдавливают уже из себя ничто.

Я всегда думал так: если кто-то из гэгманов начинает в рекламе сниматься — туши свет, сливай воду.

Камеди вумен пока еще держат марку — новые номера и так дале.

Но тоже, имхотеповское, скоро уйдут куда-то в *подвал*, как и уральские пацаны, 6 кадров, пельмени и другие, ранее пропихиваемые наверх, группы.

vmizh
+2
vmizh, 2 часа 42 минуты назад , url

Согласен. Но тут два возражения. 1) Мы стареем — и потому уже не сильно или совсем не смешно и 2) Это капитализм с его плоскими шутками, иногда удачно, но в целом уныло

suare
+1
suare, 2 часа 38 минут назад , url

Вот, что им остаётся.

Впрочем, в последнем фильме дубляж Павла Воли очень даже ничего.

fStrange
0
fStrange, 2 часа 48 минут назад , url

На Украине и прочих прибалтиках — то же самое.

 А вот неверно.

Вечерний Квартал к примеру.

ку
+2
ку, 2 часа 56 минут назад , url

КВН всегда был таким. Это просто вы «выросли».

КВН (и прочие штуки) отражает общество. Шутки из вакуума не берутся.

fStrange
0
fStrange, 2 часа 54 минуты назад , url

КВН всегда был таким. Это просто вы «выросли».

 Неа. Будь так, КВН был цитируем, его бы растаскивали на цитаты как раньше. Сейчас этого нет.  Он молодежи даже не интересен.

КВН (и прочие штуки) отражает общество. Шутки из вакуума не берутся.

 Народ вам не такой достался?

Все нормально с обществом. Людей с юмором хватает, только в КВН они больше не идут.

злой дядя
+1
злой дядя, 2 часа 46 минут назад , url

Вот почему лёшка с уточками играет. Ему самая дорога в КВН.

fStrange
-2
fStrange, 2 часа 44 минуты назад , url

источник: besttoday.ru

злой дядя
+1
злой дядя, 2 часа 38 минут назад , url

Ой, картинка нашлась. А что про митинг в самаре картинки нет? И не нашёл? Попал ты в просак.

fStrange
0
fStrange, 2 часа 31 минуту назад , url

Тема про КВН, а у тебя как обычно дымит от митингов :)

Опять унтерофицерская вдова сама себя высекла (с)

злой дядя
+4
злой дядя, 2 часа 21 минуту назад , url

Когда аргументы кончились вдруг вспомнил что тема про КВН. У тебя всегда так, нет ответа начинаешь писать оскорбления. 

ку
+2
ку, 1 час 53 минуты назад , url

Вы ссылаетесь на тот КВН — когда никакой другой альтернативы ему не было.

А сейчас, у молодежи — ВАГОН развлекательного контента в ютубе — куча скетчей, куча блогеров с юмором и т.п.

Смотреть по телевизору КВН молодежи не интересно при наличии интернета.

Вот у кого инета нет — те по прежнему смотрят КВН, Уральские пельмени и прочие Петросян шоу.

blogman
+1
blogman, 2 часа 53 минуты назад , url

«Технически подарок Путина был оформлен так: бывшую «Гавану» после дорогостоящей реконструкции за бюджетный счет передали государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский молодежный центр «Планета КВН».



в январе 1998 года некое ЗАО «ТТО АМИК» зарегистрировало на себя товарный знак «КВН. Клуб весёлых и находчивых» как основной знак КВН». Учредителями этого ЗАО были Масляков с женой, а гендиректором — их сын Александр.

 Интересно каким образом происходила регистрация государственного унитарного предприятия с товарным знаком в наименовании ?

shaman
0
shaman, 2 часа 43 минуты назад , url

Да неужели! Не верю :) Фантастика!



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