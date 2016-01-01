Ветхие деревянные суденышки, временами с мертвецами внутри, регулярно прибивает сейчас к северо-западному побережью Японии, обращенному к Северной Корее. Самая жуткая находка была сделана 27 ноября — на мель села семиметровая лодка, в которой пограничники обнаружили восемь покойников — некоторые уже обратились в скелеты. Рядом в лодке были остатки пачек северокорейских сигарет.

Перед этим в различных местах японского побережья тоже находили убогие, деревянные суденышки и мертвецов. Впрочем, попадаются и живые: 29 ноября японцы у острова Хоккайдо, например, обнаружили длинную открытую лодку с командой из десяти северных корейцев: они сообщили, что вели промысел кальмара, движок в открытом море поломался, думали — всем конец. Судя по всему, их вернут через Китай в КНДР.

Всего с начала года японцы обнаружили у своего побережья уже более сорока целых или разломанных рыболовецких шхун такого рода. В Токио напрямую связывают это с влиянием международных санкций, которые оказывают все более разрушительное воздействие на экономику Северной Кореи. Отчаянно нуждаясь в валюте, Пхеньян продал права на промысел у своих берегов китайцам. А собственных рыбаков бросил на всех имеющихся в наличии суденышках в японскую экономическую зону, богатую кальмаром и крабом.

Партийная печать КНДР приравнивает такой промысел к сражению на фронте, и с людскими потерями при этом не считаются

— пусть ветхие шхуны тонут, но некоторые ведь возвращаются с драгоценным уловом, который можно потом сбыть контрабандой за юани в Китай.

Покупка морепродуктов у КНДР запрещена в сентябре санкциями Совета Безопасности ООН, но эту меру Пхеньян отчаянно пытается обходить. Ему теперь многое что нельзя делать — например, продавать за границу все свои основные экспортные товары — уголь, железную руду, текстиль. Совбез приказал сворачивать сделки на использование за границей северокорейских рабочих, поскольку это тоже дает Пхеньяну валюту. Наконец, в сентябре были введены довольно суровые ограничения на поставки в КНДР нефти и нефтепродуктов.

Такие меры предприняли в ответ на небывалую активизацию в нынешнем году военных программ Пхеньяна — также запрещенных решениями Совбеза ООН. В сентябре в КНДР провели уже шестое ядерное испытание. Было объявлено о взрыве водородного заряда, и эксперты склонны этому верить. Дважды летом испытывали прототипы межконтинентальной баллистической ракеты. Через территорию Японии без предупреждения запускали ракеты средней дальности. Однако после последних и наиболее жестких санкций ООН наступила пауза — с 15 сентября Пхеньян воздерживался от новых пусков и взрывов. Это породило надежды на некий поворот в его политике — но они оказались напрасными.

29 ноября из района Пхеньяна с мобильной установки была запущена межконтинентальная баллистическая ракета нового типа. Ее отправили по предельно крутой траектории — в высшей точке она достигла почти 4,5 тыс. км, по прямой прошла 950 км и упала в 250 км от побережья Японии.

Эксперты рассчитали, что при нормальном боевом пуске ракета будет иметь дальность, более чем достаточную для удара по Нью-Йорку или Вашингтону.

Об этом торжественно объявил и Пхеньян — он уведомил, что получил теперь возможность поразить ядерными боеголовками цели на всей территории США. Правда, пока не вполне ясно, имеются ли у него такие боеголовки.

Цель северокорейского лидера Ким Чен Ына, как полагают в Сеуле и Токио, — угрозами вынудить США пойти на прямые переговоры с КНДР как с равноправной ядерной державой. Ну, как в свое время с СССР. Эксперты в Южной Корее полагают, что попытки налаживания такого диалога могут начаться уже в ближайшее время. Пхеньян хочет признания своего ядерного статуса, надеется добиться мирного договора и установления дипломатических отношений с США, отмены всех санкций. В обмен на некоторые уступки типа ограничения или прекращения ракетных испытаний.

США пока отрицают возможность такого диалога, ссылаясь на то, что Пхеньян ранее более двадцати лет подряд путем имитации переговоров ловко дурачил мировую общественность и выиграл время для развития своих ракетно-ядерных программ. Вашингтон и Токио требуют максимального нажима на КНДР по всем направлениям, чтобы заставить ее изменить политику. США, Южная Корея и Япония наращивают масштабы военных маневров в регионе, к которым временами привлекались до трех ударных авианосных групп. В начале декабря пройдут новые американо-южнокорейские учения с участием беспрецедентного количества авиации.

В ответ на испытание 29 ноября США призвали страны мира разорвать все отношения с КНДР и полностью прекратить ей поставки нефти. Такие слова, конечно, обращены в первую очередь Китаю и России.

Пекин, со своей стороны, крайне недоволен поведением Пхеньяна — только на прошлой неделе КНДР посетил высокопоставленный эмиссар Китая, который обсуждал условия, на которых Северная Корея откажется от новых испытаний. Договориться не удалось — и ракетный пуск 29 ноября, сразу же после неудачи этих консультаций, выглядит как пощечина Пекину. Положение Китая очень непросто — он видит реальную угрозу военного конфликта у своих границ, но очень не хотел бы и хаоса на севере Кореи в результате тотального введения, например, запрета на поставки нефти, которая идет в основном из КНР.

Вместе с Россией Пекин предлагает размен — Пхеньян замораживает ракетно-ядерные испытания, а США и их союзники резко сокращают масштабы военных учений в регионе. На такой основе предполагается выйти на новые переговоры, в ходе которых, мол, будут решены все проблемы. В Вашингтоне и Токио пока подобный план отвергают — там делают ставку на экономическое истощение КНДР и не исключают военного удара как крайней меры. Ситуация накаляется, и новые повороты возможны в середине декабря, когда в Совбезе ООН предполагается провести совещание на уровне министров для решения того, что делать дальше с непокорной Северной Кореей, которую санкции все больше загоняют в угол.