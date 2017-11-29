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AspenTech представила новый программный комплекс для специалистов в области инженерного дела и управления производством - aspenONE 10.1

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AspenTech представила новый программный комплекс для специалистов в области инженерного дела и управления производством - aspenONE 10.1

Aspen Technology объявила о выпуске программного обеспечения aspenONE версии 10.1. Новейшие программные решения от компании AspenTech в области инженерного дела, управления производством и цепями поставок, а также промышленными активами помогают ведущим мировым компаниям достичь более высоких уровней безопасности и надежности производства за счет оптимизации производительности активов.

Новое решение в рамках программного пакета «AspenONE Engineering», «Aspen Operator Training», обеспечивает бесшовное развертывание системы обучения операторов и инженеров с использованием динамического моделирования жизненного цикла, позволяющего быстрее осуществлять моделирование для обучения операторов (OTS) в режиме онлайн и обеспечивать безопасность на протяжении всего срока службы актива.

В решении «Aspen Operator Training» интегрированы технологии, приобретенные у компании Inprocess Technology and Consulting Group, с передовым в отрасли динамическим симулятором, «Aspen HYSYS Dynamics», предлагающие простые в обслуживании OTS-решения, способные точно предсказать состояние промышленного объекта.

Эта технология успешно зарекомендовала себя в работе с клиентами. Например, компания CEPSA сократила количество времени, требующееся для запуска производства и снижения выпуска некондиционных продуктов, а компания Perstorp сэкономила целые производственные календарные дни за счет сокращения времени на запуск производства после реконструкции завода. Общая экономия промышленности благодаря использованию решений моделирования для обучения операторов оценивается в 15 млн. долларов на каждый проект.

Для решений «Aspen Capital Cost Estimator» и «Aspen Exchanger Design & Rating» также стали доступны полезные обновления и усовершенствования, в дополнение к последним кодовым обновлениям от Американского общества инженеров-механиков (ASME) и новой версии помощника для сравнения в рамках решения «Aspen Exchanger Design & Rating». Excel-интерфейс в решении «Aspen Simulation Workbook» теперь стал совместимым с 32-разрядными и 64-разрядными компьютерами.

Решения в рамках ПО «aspenONE Manufacturing and Supply Chain» версии 10.1 предназначены для совершенствования рабочих процессов и повышения удобства использования. Новейшее ПО для управления производством «aspenONE Manufacturing Execution Systems» (MES) позволяет упростить переход от стандартного решения «Process Explorer» к новому «aspenONE Process Explorer» на базе веб-интерфейса. Охватывая всё предприятие целиком, ПО также позволяет пользователям получать доступ к ключевым показателям производительности с помощью панелей (дэшбордов) для мониторинга производственных показателей в режиме реального времени, которые могут быть легко настроены с помощью улучшенной навигации и функции перетаскивания.

В рамках ПО «aspenONE Asset Performance Management» версии 10.1 решение «Aspen ProMV» обеспечивает более высокую точность производственного контроля и повышает эффективность прогнозирования, предоставляя результаты через высокоэффективные процессы пакетной обработки данных, обеспечивающие последовательное высококачественное производство и оптимальный размер выработки продукции путем выявления и устранения наиболее важных источников отклонений в операциях.

Цитаты по теме:

Викас Дхоле (Vikas Dhole), Вице-президент по управлению инженерными продуктами компании AspenTech, отметил: «Решение «Aspen Operator Training» позволяет нашим клиентам и партнерам более эффективно применять динамическое моделирование жизненного цикла для бесшовного и устойчивого процесса обучения операторов. Система «DCS-agnostic» с интегрированным ПО «Aspen HYSYS Dynamics», «Aspen Operator Training» сокращает время разработки и внедрения решений для обучения операторов, максимизируя прибыльность и производительность без ущерба безопасности, надежности и соответствия нормативным требованиям».

Добавил Scissorface Scissorface [новый участник] 3 часа 17 минут назад
6 комментариев
проблема (4)
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Комментарии участников:
v8
-1
v8, 2 часа 21 минуту назад , url

ой, Берлингтон, Массачусетс. опять проклятыя омЭрика

злой дядя
+1
злой дядя, 2 часа 15 минут назад , url

Возбудился?

v8
0
v8, 2 часа 13 минут назад , url

а ты пригорюнился?

злой дядя
0
злой дядя, 2 часа 10 минут назад , url

Уже кончил?

v8
-1
v8, 1 час 49 минут назад , url

 у тебя проблемы, кончить не можешь?



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