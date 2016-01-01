ТАСС, 30 ноября. Парламент Дании одобрил в четверг закон, который позволит МИД страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства в свете соображений национальной безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.



Закон был принят в связи с планируемым строительством газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти через датские воды у острова Борнхольм, на что должны дать согласие власти Дании. Ранее этот вопрос находился исключительно в ведении Датского энергетического агентства, которое имело право отклонить запрос на строительство только на основании экологических соображений.

Заявка и закон



Компания Nord Stream 2 AG в апреле передала Датскому энергетическому агентству заявку на получение разрешения на сооружение морского трубопровода, а также отчет о потенциальном воздействии проекта на природную среду. Общественные слушания в Дании прошли 29 августа. До 19 сентября агентство принимало замечания и вопросы, касающиеся проекта, от органов власти, общественности и НПО.



До принятия нового закона право отклонить заявку имело исключительно само агентство и только в том случае, если строительство создает значительную экологическую угрозу. Согласно новому закону, такое право получает и датский МИД, который будет иметь возможность объяснять свое решение внешнеполитическими интересами и соображениями безопасности. В правительстве Дании «Северный поток — 2» считают не только экономическим, но и политическим проектом, влияющим на энергетическую безопасность ЕС, и неоднократно выступали за предоставление Еврокомиссии мандата на ведение переговоров с Россией по строительству трубопровода.



Газопровод «Северный поток — 2» должен пересечь территориальные воды и исключительную экономическую зону Дании на участке протяженностью 139 км и пройти мимо острова Борнхольм.



Разрешения на строительство должны дать и власти Германии, России, Финляндии и Швеции, через чьи воды также пройдет новый трубопровод. Международные консультации необходимо будет провести с Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией.



Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского до германского побережья. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.



Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования — в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит «Газпрому».