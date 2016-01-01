+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

Reuters: в Дании принят закон, который может помешать строительству "Северного потока - 2"

отметили
11
человек

ТАСС, 30 ноября. Парламент Дании одобрил в четверг закон, который позволит МИД страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства в свете соображений национальной безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Закон был принят в связи с планируемым строительством газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти через датские воды у острова Борнхольм, на что должны дать согласие власти Дании. Ранее этот вопрос находился исключительно в ведении Датского энергетического агентства, которое имело право отклонить запрос на строительство только на основании экологических соображений.
Заявка и закон

Компания Nord Stream 2 AG в апреле передала Датскому энергетическому агентству заявку на получение разрешения на сооружение морского трубопровода, а также отчет о потенциальном воздействии проекта на природную среду. Общественные слушания в Дании прошли 29 августа. До 19 сентября агентство принимало замечания и вопросы, касающиеся проекта, от органов власти, общественности и НПО.

До принятия нового закона право отклонить заявку имело исключительно само агентство и только в том случае, если строительство создает значительную экологическую угрозу. Согласно новому закону, такое право получает и датский МИД, который будет иметь возможность объяснять свое решение внешнеполитическими интересами и соображениями безопасности. В правительстве Дании «Северный поток — 2» считают не только экономическим, но и политическим проектом, влияющим на энергетическую безопасность ЕС, и неоднократно выступали за предоставление Еврокомиссии мандата на ведение переговоров с Россией по строительству трубопровода.

Газопровод «Северный поток — 2» должен пересечь территориальные воды и исключительную экономическую зону Дании на участке протяженностью 139 км и пройти мимо острова Борнхольм.

Разрешения на строительство должны дать и власти Германии, России, Финляндии и Швеции, через чьи воды также пройдет новый трубопровод. Международные консультации необходимо будет провести с Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией.

Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского до германского побережья. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования — в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит «Газпрому».

Добавил shaman shaman 2 часа 58 минут назад
нет комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
45
Карен Шахназаров охамевшему поляку: Якуб ты что себе позволяешь, с ума что ли сошли в своей Европе — 8 часов 23 минуты назад
46
"КНР следует прекратить поставки сырой нефти в КНДР, иначе США возьмут ситуацию в свои руки......" (Трамп призвал лидера Китая прекратить поставки сырой нефти в КНДР) — 9 часов 20 минут назад
30
США пообещали уничтожить северокорейский режим в случае войны — 9 часов 29 минут назад
48
Постпред США при ООН призвала страны разорвать все связи с КНДР — 30 Ноября
58
Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США — 30 Ноября
34
Британия расплатится за выход из ЕС деньгами российских жуликов — 30 Ноября
63
Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару) — 30 Ноября
52
В Европарламенте объяснили ослабление роли США в Центральной Азии влиянием России 6 — 29 Ноября
85
США нанесут точечные удары по детям российской элиты — 29 Ноября
43
Руководство новоуренгойской гимназии вызвало полицию из-за книг ИА REGNUM — 29 Ноября
Лучшее в категории
США нанесут точечные удары по детям российской элиты
[Карточные домики] Четыре женщины обвинили Билла Клинтона в изнасиловании. Волна сексуальных разоблачений докатилась и до Белого дома
Salon: в Сирии Москва и её союзники бросили вызов «привычке США менять режимы»
Глава МВД Украины: Запад нас «кинул»! (Аваков обвинил «друзей из НАТО» в обмане и малодушии)
В Польше заявили, что ЕС поддержит Москву в случае спора с Киевом
[Статья] Может, пора признать геноцид индейцев?
Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару)
Россия готова к созданию военной базы на Красном море, заявил Клинцевич
Почему победитель СССР никак не может победить Россию?
Россия передала США ноту с требованием закрыть сайт "Миротворец" (Сайт "Миротворец" перешел на американские сервера)
Медийное зазеркалье: в США усомнились в справедливости российского закона о СМИ-иноагентах
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+