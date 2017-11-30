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Лавров посоветовал США признаться в поиске предлога уничтожить КНДР

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Если США хотят найти предлог для уничтожения КНДР, они должны заявить об этом прямо. Об этом в четверг, 20 ноября, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, далее Москва будет принимать решение, исходя из целей, которые преследуют американцы.

Министр отметил, что поскольку США объявили в декабре масштабные, внеплановые учения, складывается впечатление, что «специально всё делалось для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие».

«Американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом заявила представительница Соединенных Штатов в Совете безопасности ООН, пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство. Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать», — цитирует Лаврова ТАСС.

29 ноября постпред США при ООН Никки Хейли в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, посвященного запуску КНДР баллистической ракеты, заявила, что «если война будет развязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен».

Добавил shaman shaman 2 часа 51 минуту назад
3 комментария
проблема (3)
Комментарии участников:
Tamriko
+2
Tamriko, 1 час 33 минуты назад , url

Им только и остается, что плеваться и угрожать...((

zabirov@yandex.ru
+2
zabirov@yandex.ru, 1 час 24 минуты назад , url

Уничтожить КНДР — типа всех убить?

Они же после смерти толстого весь мир постараются засрать. Южная Корея этого что не понимает?

shaman
+2
shaman, 56 минут назад , url

Что интересно — в прошлый раз, когда сша грозились грохнуть Сев. Корею, их утлая посудина плыла вообще в другом направлении и оказалась в тысяче километров от Кореи. Хотя грозились тоже взаправду :)



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