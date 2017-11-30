Если США хотят найти предлог для уничтожения КНДР, они должны заявить об этом прямо. Об этом в четверг, 20 ноября, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, далее Москва будет принимать решение, исходя из целей, которые преследуют американцы.



Министр отметил, что поскольку США объявили в декабре масштабные, внеплановые учения, складывается впечатление, что «специально всё делалось для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие».



«Американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом заявила представительница Соединенных Штатов в Совете безопасности ООН, пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство. Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать», — цитирует Лаврова ТАСС.



29 ноября постпред США при ООН Никки Хейли в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, посвященного запуску КНДР баллистической ракеты, заявила, что «если война будет развязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен».