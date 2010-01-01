1. Благоустройство. Доля расходов на ЖКХ, включая «Мою улицу», в московском бюджете не выросла, а снизилась почти на четверть. В 2010 г. расходы составляли 17% бюджета. Следующие несколько лет — порядка 15%. В бюджете на 2018 г. заложено 13%.

2. Социальная политика. Расходы на соц. защиту москвичей в проекте бюджета на 2018 г. по сравнению с 2010 г. увеличились в 1,8 раза. Важнейшие социальные выплаты за прошедшие годы увеличились от 2 до 5 раз.

Например, значительно увеличено пособие на ребенка в малообеспеченных семьях, особенно на детей от 0 до 3 лет. В 2010 г. платили символические 750 рублей в месяц. С 2018 г. будем платить от 4 до 15 тысяч рублей.

3. Образование. По бюджетной статистике финансирование образования выросло с 2010 по 2018 годы в 1,5 раза, и это действительно ниже, чем общий рост расходов бюджета. Средняя заработная плата московских учителей сегодня составляет 82 тыс. рублей, в 2010 г. была 39 тысяч. Т.е. увеличилась в 2,1 раза.

4. Здравоохранение. Сегодня московская медицина финансируется из городского бюджета и Фонда ОМС в пропорции 50/50. Таким образом, общие расходы на здравоохранение составят в 2018 г. уже 410 млрд. рублей. К концу этого года средняя зарплата врачей в городских медучреждениях достигнет 114 тыс. руб. А в 2010 г. она составляла 56 тыс. Т.е. рост в 2 раза.

5. Реновация. Деньги выделены — 400 млрд. рублей до 2020 года. Первый транш поступит на счета Фонда реновации уже в этом году.

Определено 210 стартовых площадок, 12 домов для переселения уже построены, в начале 2018 г. в них переедут первые переселенцы.

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