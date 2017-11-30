Американские морские пехотинцы прибыли в Сирию 15 сентября и присоединились к боевым действиям коалиции против ИГ* в Ракке. «Так как город был освобожден, а боевики ИГ* отступили, подразделение было направлено домой. Замена была отозвана», — сообщает пресс-служба операции «Непоколебимая решимость».

«Наши оставшиеся войска продолжат работу с партнерами над поражением ИГ*, предотвращением повторного восстания ИГ* и созданием условий для международных правительств и общественных организаций в оказании помощи местным жителям в восстановлении от ужасов правления ИГ*», — заявил начальник по операциям коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.