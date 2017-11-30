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Из Сирии выведут более 400 американских морских пехотинцев

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Более 400 военнослужащих Корпуса морской пехоты США, принимавших участие в боях с ИГ* в Сирии, вернутся домой, сообщается на сайте операции «Непоколебимая решимость», которую проводит коалиция во главе США по борьбе с ИГ*. Как сообщается, замена покидающим Сирию морпехам направлена не будет.


источник: cdn4.img.ria.ru
 
 

Американские морские пехотинцы прибыли в Сирию 15 сентября и присоединились к боевым действиям коалиции против ИГ* в Ракке. «Так как город был освобожден, а боевики ИГ* отступили, подразделение было направлено домой. Замена была отозвана», — сообщает пресс-служба операции «Непоколебимая решимость».

«Наши оставшиеся войска продолжат работу с партнерами над поражением ИГ*, предотвращением повторного восстания ИГ* и созданием условий для международных правительств и общественных организаций в оказании помощи местным жителям в восстановлении от ужасов правления ИГ*», — заявил начальник по операциям коалиции бригадный генерал Джонатан Брага.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что число американских военных в Сирии достигает двух тысяч, в основном это бойцы сил специального назначения. Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй сообщал, что в Сирии дислоцированы 503 военнослужащих, в то время как подсчеты на сайте ведомства свидетельствуют о 1720 солдатах.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.



Добавил nikandrovich nikandrovich 20 минут назад
1 комментарий
Комментарии участников:
waplaw
+1
waplaw, 15 минут назад , url

4 000-503=3 497 осталось с Сирии



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