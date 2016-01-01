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Владимир Путин посмотрел новый российский фильм «Легенда о Коловрате»

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источник: static.kremlin.ru

В центре сюжета – противостояние Рязанского княжества и монголов в XIII веке. Главный герой – рязанский десятник Евпатий Коловрат, который бросает вызов ордынцам.

Президенту продемонстрировали также реквизит, использовавшийся для съёмок: меч, щит и части костюма – все ручной работы.

На показе картины присутствовали Министр культуры Владимир Мединский, режиссёр фильма Джаник Файзиев, исполнители главных ролей Илья Малаков и Полина Чернышова.

Премьера картины в России намечена на 30 ноября.

источник: static.kremlin.ru

источник: static.kremlin.ru

источник: static.kremlin.ru

Добавил waplaw waplaw 19 минут назад
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