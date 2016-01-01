Владимир Путин посмотрел новый российский фильм «Легенда о Коловрате»
источник: static.kremlin.ru
В центре сюжета – противостояние Рязанского княжества и монголов в XIII веке. Главный герой – рязанский десятник Евпатий Коловрат, который бросает вызов ордынцам.
Президенту продемонстрировали также реквизит, использовавшийся для съёмок: меч, щит и части костюма – все ручной работы.
На показе картины присутствовали Министр культуры Владимир Мединский, режиссёр фильма Джаник Файзиев, исполнители главных ролей Илья Малаков и Полина Чернышова.
Премьера картины в России намечена на 30 ноября.
источник: static.kremlin.ru
источник: static.kremlin.ru
источник: static.kremlin.ru
Источник: kremlin.ru/events/president/ne...
Добавил waplaw 19 минут назад
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