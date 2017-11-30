У России в Сирии был гораздо меньший контингент, чем у США в Ираке или Афганистане, однако ей удалось переломить ситуацию и одержать верх в этом конфликте, отметил бывший американский посол в Сирии Роберт Форд в эфире Sky News. По его словам, тем самым Владимир Путин не только укрепил влияние России на Ближнем Востоке, но и придал своей стране статус глобальной силы.



источник: verelq.am

У России в Сирии был гораздо меньший контингент, чем у США в Ираке или Афганистане, однако ей удалось переломить ситуацию и одержать верх в этом конфликте, отметил бывший американский посол в Сирии Роберт Форд в эфире Sky News. По его словам, тем самым Владимир Путин не только укрепил влияние России на Ближнем Востоке, но и придал своей стране статус глобальной силы.

Эту тему, а также новую попытку установить мир в регионе мы обсудим с Робертом Фордом, который был послом США в Сирии в период с 2011 по 2014 годы, а теперь является старшим научным сотрудником вашингтонского аналитического центра «Институт Ближнего Востока».



Спасибо за участие в нашей программе, посол Форд. Один из главных оппозиционеров и активист организации гуманитарной помощи доктор Зейдун аз-Зоаби из Женевы считает, что Россия одерживает верх. А вы тоже так считаете? На сегодня Россия выигрывает в этой войне, а значит, выигрывает и Башар Асад?



РОБЕРТ ФОРД, бывший посол США в Сирии: Да, думаю, по мере того, как 2017 год подходит к концу, становится ясно, что Башар Асад и его российские и иранские союзники в военном плане сумели развернуть ситуацию в свою пользу. У оппозиции больше не осталось шансов устранить Башара Асада военным путём.



И как вы к этому относитесь? Ведь вы американский госслужащий, который, наверное, наиболее тесно связан с восстанием в Сирии. В качестве посла вы посещали Хомс в самом начале конфликта и присоединились к протестующим. И как теперь вы относитесь к тому, что этот человек, несомненно, ответственный за жестокое подавление восстания, за задержания, исчезновения, пытки над людьми — а их число достигает десятков тысяч, — этот человек в итоге одерживает верх, несмотря на все усилия, брошенные на борьбу с ним?



РОБЕРТ ФОРД: Давайте проясним: я не присоединился к протестующим, я наблюдал за протестами. Люди воспользовались правами, которые перечислены в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году. Среди прочих стран её подписала и Сирия.



И я отмечу, что этот год, замыкающий семь лет конфликта, подходит к концу, и за это время Сирия стала настоящей гуманитарной трагедией. Всего несколько минут назад вы называли приблизительные цифры: сотни тысяч погибших и миллионы, вынужденные покинуть свои дома. Таковы масштабы этой гуманитарной трагедии — за последние 30 лет мы не видели ничего подобного. Единственный конфликт, который близок сирийскому, это конфликт в Центральной Африке. Но Сирию, в отличие от Центральной Африки, часто показывают в вечерних новостях.



Вероятно, я подобрал не то слово, что вы физически присоединились к протестующим. Вы были на виду у общественности, когда отправились наблюдать за этими протестами в Хомсе. Итак, прошло семь лет. Россия говорит о мирном урегулировании, о политическом урегулировании и даже о выборах. Это хитроумный ход или наивность — как вы считаете? И как вы думаете, с чем можно сравнить будущее России? Она сейчас активно внедряется в политику на Ближнем Востоке.



РОБЕРТ ФОРД: Мне кажется, что не Россия, а Иран изначально высказал идею о том, что надо переписать Конституцию и затем провести выборы. Честно говоря, это нелепо. Сирийская тайная полиция применяет невероятно жёсткие методы. Она не подвергалась реформе, она не раскаялась. И последнее, что они сейчас позволят сделать, — это провести хоть в какой-то мере свободные и честные выборы. В конце концов, в Сирии было много выборов, но это не решило политических проблем. Я не понимаю, почему новые выборы при том же режиме и той же тайной полиции смогут это изменить.



Что же касается вопроса о том, что Россия замешана в новой ближневосточной авантюре. Знаете, её военное присутствие в Сирии было не столь уж и большим: несколько десятков боевых самолётов и несколько тысяч солдат — это совсем не похоже, например, на присутствие США вместе с британцами в Ираке десять лет назад во время иракской войны, это гораздо меньше, чем у американцев в Афганистане.



Изначально у Владимира Путина были не самые лучшие карты, но он сумел сыграть довольно хорошо и повысил значение своей страны и на Ближнем Востоке, где, например, у неё теперь есть новая военно-воздушная база, и сделал так, что по всему миру Россию стали воспринимать как глобальную силу. Даже король Саудовской Аравии впервые прилетал в Москву. И во многом это произошло благодаря действиям России в Сирии.



Господин посол, спасибо вам большое за уделённое время и за то, что поделились с нами вашими мыслями.





