Кто похвалит себя лучше всех...
Явно от скромности не помрет...
Эксперты отметили порталы Наш Город, Активный гражданин
Ну да, в котором можно только пожаловаться на нерадивого дворника, в других случаях жалоба или удаляется под надуманными предлогами модераторами портала иои приходит ответ по принципу «сам дурак»...
И сам градоначальник прославился проектами, ну никак не идущими на пользу города
— укладка и ежегодная замена тротуарной плитки, которая якобы сохряняется на десятилетия, в чем москвичи многократно убедились
— превращение всего города в зону платных парковок
— созданием пробок за счет «полос общественного транспорта» там и где нужно и там, где не нужно
— ликвидация троллейбусных маршрутов по всему городу, а где остаются замена их электробусами, которые на много затратнее
p.s.
Забыл
— ликвидация ларьков, где можно было что-то по дороге перехватить перекусить, взять банку колы, купить цветы и т.п.
— ликвидация рынков в пользу крупных сетевых магазинов
платные парковки или любой другой механизм ограничения личного транспорта — это неизбежный финал для мегаполиса. собянин просто оказался в кресле вто время когда это решение дозрело.
про полосы не берусь судить, но трамваи например очень бодро бегают, бодрее чем в питере
Я понимаю, когда платные парковки и запрет на парковку на загруженных трассах, узких улочках, в центре города, а когда в спальных районах, причем в тех местах, где движения вообще нет? Какой-то объективной необходимостью, кроме, как брать поборы просто не видно.
Первоначально да, платная парковка была понятна. Но когда видно, что получив доход, это распространяют постепенно на весь город?
По платным парковкам в спальниках — это скорее наверное попытка уменьшить число новокупленных машин, тем отсрочив транспортный коллапс.
Видимо инфраструктура не выдержит еще 100500 личных авто, и вот такими мерами их покупку ограничивают в т.ч.
Ну я лично так думаю.
Мда. Свою версию я бы еще понял, хоть она тоже не очень «красивая». Но если так, то форменное свинство.
В том-то и дело, что для самих жителей близлежащих домов, которых по вашей версии это касается, предполагается «резидентная парковка» — бесплатная стоянка в ночное время и символическая плата в дневное. А плата там взымается за другое. У нас недалеко от дома — район хотя и спальный, трафика нет, но там закрытая шаражка с большим количеством сотрудников, которые не попадают под резидентную парковку — вот на них это и расчитано. Кроме того в спальных районах располагаются и магазинчики, всякие службы быта, полеклиники, присутственные места и т.п. вот их посетители хотят-не хотят — вынуждены платить.
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