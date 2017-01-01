+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ опубликовал национальный рейтинг градоначальников России на октябрь-ноябрь 2017 года.

отметили
7
человек

Объектами исследования стали 88 городов России и руководители столиц всех субъектов РФ.
Основными методами оценки мэров были — заочное анкетирование и очно/заочный опрос представителей экспертного сообщества.
Первое место рейтинга эксперты снова отдали мэру Москвы Сергею Собянину. Основными аргументами в пользу Московского градоначальника, стали анонсированный курс на повышение социального стандарта, включающий резкое увеличение доплат многим категориям граждан и проект сквозных маршрутов электричек через центр города. Кроме активной деятельности по благоустройству города, Сергей Собянин поддерживает контакт с жителями города. Эксперты отметили порталы Наш Город, Активный гражданин. Кроме того мер Москвы недавно запустил свой личный блог https://сергейсобянин.рф/.
Второе место в рейтинге отдали мэру Белгорода Константину Полежаеву. Как указывают эксперты положительное влияние оказали введение в строй новой школы в одном из городских районов и успешное прохождение ревизии ОНФ дорог Белгорода, по качеству которых город оказался одним из лучших в масштабе РФ.
Третье место рейтинга получила мэр Уфы Ирек Ялалов. Эксперты высоко оценили ряд крупных инвестиционных проектов и публичные мероприятий.
Также в 10-ке лучших были замечены Ильсур Метшин (мэр Казани), Иван Кононенко (мэр Салехарда), Александр Моор (мэр Тюмени), Константин Горобцов (мэр Калуги), Айсен Николаев (мэр Якутска), Георгий Полтавченко (губернатор Санкт-Петербурга) и Муслим Хучиев (мэр Грозного).
Не очень хорошо себя показали, согласно опросу экспертов, мэр Волгограда Виталий Лихачев, мэр Кургана Андрей Потапов, мэр Кирова Илья Шульгин, мэр Биробиджана Евгений Коростелев, мэр Элисты Окон Нохашкиев, а также и.о. мэра Читы Олег Кузнецов

Добавил Vika2017 Vika2017 9 часов 29 минут назад
8 комментариев
проблема (5)
Комментарии участников:
oleg_ws
+4
oleg_ws, 9 часов 9 минут назад , url

Кто похвалит себя лучше всех...
Явно от скромности не помрет...

Эксперты отметили порталы Наш Город, Активный гражданин

 Ну да, в котором можно только пожаловаться на нерадивого дворника, в других случаях жалоба или удаляется под надуманными предлогами модераторами портала иои приходит ответ по принципу «сам дурак»...

И сам градоначальник прославился проектами, ну никак не идущими на пользу города

— укладка и ежегодная замена тротуарной плитки, которая якобы сохряняется на десятилетия, в чем москвичи многократно убедились

— превращение всего города в зону платных парковок

— созданием пробок за счет «полос общественного транспорта» там и где нужно и там, где не нужно

— ликвидация троллейбусных маршрутов по всему городу, а где остаются замена их электробусами, которые на много затратнее

oleg_ws
+3
oleg_ws, 8 часов 26 минут назад , url

p.s.

Забыл

— ликвидация ларьков, где можно было что-то по дороге перехватить перекусить, взять банку колы, купить цветы и т.п.

— ликвидация рынков в пользу крупных сетевых магазинов

comander
0
comander, 7 часов 12 минут назад , url

платные парковки или любой другой механизм ограничения личного транспорта — это неизбежный финал для мегаполиса. собянин просто оказался в кресле вто время когда это решение дозрело.

про полосы не берусь судить, но трамваи например очень бодро бегают, бодрее чем в питере

oleg_ws
+1
oleg_ws, 6 часов 26 минут назад , url

Я понимаю, когда платные парковки и запрет на парковку на загруженных трассах, узких улочках, в центре города, а когда в спальных районах, причем в тех местах, где движения вообще нет? Какой-то объективной необходимостью, кроме, как брать поборы просто не видно.

Первоначально да, платная парковка была понятна. Но когда видно, что получив доход, это распространяют постепенно на весь город?

shaman
0
shaman, 5 часов 59 минут назад , url

По платным парковкам в спальниках — это скорее наверное попытка уменьшить число новокупленных машин, тем отсрочив транспортный коллапс.
Видимо инфраструктура не выдержит еще 100500 личных авто, и вот такими мерами их покупку ограничивают в т.ч.
Ну я лично так думаю.

oleg_ws
+1
oleg_ws, 5 часов 27 минут назад , url

Нет. Просто пополняют бюджет города и префектур

shaman
+1
shaman, 5 часов 25 минут назад , url

Мда. Свою версию я бы еще понял, хоть она тоже не очень «красивая». Но если так, то форменное свинство.

oleg_ws
+2
oleg_ws, 5 часов 8 минут назад , url

В том-то и дело, что для самих жителей близлежащих домов, которых по вашей версии это касается, предполагается «резидентная парковка» — бесплатная стоянка в ночное время и символическая плата в дневное. А плата там взымается за другое. У нас недалеко от дома — район хотя и спальный, трафика нет, но там закрытая шаражка с большим количеством сотрудников, которые не попадают под резидентную парковку — вот на них это и расчитано. Кроме того в спальных районах располагаются и магазинчики, всякие службы быта, полеклиники, присутственные места и т.п. вот их посетители хотят-не хотят — вынуждены платить.



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
54
Карен Шахназаров охамевшему поляку: Якуб ты что себе позволяешь, с ума что ли сошли в своей Европе — 30 Ноября
60
"КНР следует прекратить поставки сырой нефти в КНДР, иначе США возьмут ситуацию в свои руки......" (Трамп призвал лидера Китая прекратить поставки сырой нефти в КНДР) — 30 Ноября
40
США пообещали уничтожить северокорейский режим в случае войны — 30 Ноября
52
Постпред США при ООН призвала страны разорвать все связи с КНДР — 30 Ноября
66
Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США — 30 Ноября
42
Британия расплатится за выход из ЕС деньгами российских жуликов — 30 Ноября
64
Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару) — 30 Ноября
53
В Европарламенте объяснили ослабление роли США в Центральной Азии влиянием России 6 — 29 Ноября
88
США нанесут точечные удары по детям российской элиты — 29 Ноября
43
Руководство новоуренгойской гимназии вызвало полицию из-за книг ИА REGNUM — 29 Ноября
Лучшее в категории
США нанесут точечные удары по детям российской элиты
[Карточные домики] Четыре женщины обвинили Билла Клинтона в изнасиловании. Волна сексуальных разоблачений докатилась и до Белого дома
Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США
Salon: в Сирии Москва и её союзники бросили вызов «привычке США менять режимы»
Согласованных нам не надо (Согласованы и официально подтверждены митинги в семи российских городах, а Навальный едет на несанкционированный в Самару)
[Статья] Может, пора признать геноцид индейцев?
Глава МВД Украины: Запад нас «кинул»! (Аваков обвинил «друзей из НАТО» в обмане и малодушии)
В Польше заявили, что ЕС поддержит Москву в случае спора с Киевом
Россия готова к созданию военной базы на Красном море, заявил Клинцевич
Почему победитель СССР никак не может победить Россию?
"КНР следует прекратить поставки сырой нефти в КНДР, иначе США возьмут ситуацию в свои руки......" (Трамп призвал лидера Китая прекратить поставки сырой нефти в КНДР)
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+