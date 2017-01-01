Объектами исследования стали 88 городов России и руководители столиц всех субъектов РФ.

Основными методами оценки мэров были — заочное анкетирование и очно/заочный опрос представителей экспертного сообщества.

Первое место рейтинга эксперты снова отдали мэру Москвы Сергею Собянину. Основными аргументами в пользу Московского градоначальника, стали анонсированный курс на повышение социального стандарта, включающий резкое увеличение доплат многим категориям граждан и проект сквозных маршрутов электричек через центр города. Кроме активной деятельности по благоустройству города, Сергей Собянин поддерживает контакт с жителями города. Эксперты отметили порталы Наш Город, Активный гражданин. Кроме того мер Москвы недавно запустил свой личный блог https://сергейсобянин.рф/.

Второе место в рейтинге отдали мэру Белгорода Константину Полежаеву. Как указывают эксперты положительное влияние оказали введение в строй новой школы в одном из городских районов и успешное прохождение ревизии ОНФ дорог Белгорода, по качеству которых город оказался одним из лучших в масштабе РФ.

Третье место рейтинга получила мэр Уфы Ирек Ялалов. Эксперты высоко оценили ряд крупных инвестиционных проектов и публичные мероприятий.

Также в 10-ке лучших были замечены Ильсур Метшин (мэр Казани), Иван Кононенко (мэр Салехарда), Александр Моор (мэр Тюмени), Константин Горобцов (мэр Калуги), Айсен Николаев (мэр Якутска), Георгий Полтавченко (губернатор Санкт-Петербурга) и Муслим Хучиев (мэр Грозного).

Не очень хорошо себя показали, согласно опросу экспертов, мэр Волгограда Виталий Лихачев, мэр Кургана Андрей Потапов, мэр Кирова Илья Шульгин, мэр Биробиджана Евгений Коростелев, мэр Элисты Окон Нохашкиев, а также и.о. мэра Читы Олег Кузнецов