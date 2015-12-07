+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

ОПЕК договорилась о продлении сокращения добычи до конца 2018 года. Страны не-ОПЕК также присоединились к решению картеля

отметили
24
человека

источник: cdn5.img.ria.ru

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Министры стран-членов ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

В конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В мае соглашение продлили еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Дальнейшему продлению посвящена встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, которая проходит в Вене.

Одной из первостепенных целей участников сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до их среднего уровня за последние пять лет. В понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что соглашение ОПЕК+ работает, его выполнение странами-участницами было беспрецедентным, а скептицизм вокруг сделки неоправданным.

Министр энергетики России Александр Новак выражал уверенность в том, что на встрече в Вене удастся принять решение о продлении.

Ранее Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на сырье в 2018 году. По мнению экспертов, он составит порядка 98,9 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр связан с ростом цен на нефть, ожиданием более теплой зимы и обновленными данными по рынку.

Страны не-ОПЕК присоединились к сделке об ограничении добычи до конца 2018 года
источник: Интерфакс
 
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU — Страны не-ОПЕК присоединились к решению картеля о продлении сделки по ограничению добычи нефти до конца 2018 года, передает Bloomberg со ссылкой на делегатов совещания.

Ранее в четверг члены ОПЕК согласились продлить сделку по ограничению добычи нефти на 9 месяцев — до конца 2018 года. Результаты соглашения будут проанализированы в середине следующего года.

источник: cdn3.img.ria.ru

Добавил Stopor Stopor 9 часов 15 минут назад
нет комментариев
проблема (2)
На эту же тему:
25
[OPECун] «Путин стал царем мировой нефти» («Putin Crowns Himself OPEC King»): американский Большой Волк проиграл. Лидерство России в вопросах энергетической геополитики является новой реальностью 3 — 28 Ноября
62
Цена нефти достигла максимума после ареста саудовских принцев Столь высокая стоимость марки Brent в последний раз наблюдалась в июле 2015 года — 6 Ноября
60
Россия и Саудовская Аравия подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти — 5 Сентября 2016
54
[Удар в спину] Картель не собирается поддерживать цены и будет демпингом выдавливать нерентабельных игроков с нефтерынка, пытаясь частично отобрать долю американцев и россиян — 7 Декабря 2015
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
30
Военные дождались повышения зарплат — 29 Ноября
85
Будете платить: Москва вынесла мгновенный «приговор» Эстонии. — 28 Ноября
57
Курс биткоина предсказали четыре года назад. В социальных сетях набирает популярность пост на сайте Reddit, который датируется 31 августа 2013 года — 27 Ноября
47
Сыграем, Герман Оскарович? Сбербанк купил гольф-клуб за 5,78 млн евро 3 — 27 Ноября
57
Путин был не прав: мусульманская Индонезия закупила свинину в России — 27 Ноября
63
Россия предложила создать на территории ОАЭ крупный зерновой хаб — 26 Ноября
Лучшее в категории
Будете платить: Москва вынесла мгновенный «приговор» Эстонии.
Россия предложила создать на территории ОАЭ крупный зерновой хаб
Путин был не прав: мусульманская Индонезия закупила свинину в России
Курс биткоина предсказали четыре года назад. В социальных сетях набирает популярность пост на сайте Reddit, который датируется 31 августа 2013 года
[Забота о простом человеке] Кудрин назвал низкий уровень жизни людей главным вызовом для России. Экс-министр отметил рост бедности «у нас» и назвал это «позором» для страны с таким уровнем ВВП
Британия лишила прибалтов шанса бесплатно подключиться к электросетям
ФСЭГ принял декларацию по вопросу “газовых” санкций США против РФ
Сыграем, Герман Оскарович? Сбербанк купил гольф-клуб за 5,78 млн евро
Шувалов призвал производителей продуктов быть готовыми к отмене контрсанкций
Военные дождались повышения зарплат
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+