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Гройсман: Украина - в тройке лидеров по месторождению газа

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Гройсман: Украина - в тройке лидеров по месторождению газа
Украина находится на втором-третьем месте в мире по месторождению газа.
 
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Международного саммита мэров в Киеве.
 
«В Украине по залежам газа, по всем исследованиям разных авторитетных организаций, мы на втором-третьем месте в мире», — сказал премьер и добавил, что при наличии таких запасов Украина добывает очень малую долю того, что может.
 
«Мы страна, которая может абсолютно полностью при внедрении новых инновационных технологичных решений получить свою энергетическую независимость путем добывания необходимого количества газа для внутреннего рынка и для того, чтобы экспортировать», — отметил Гройсман.
 
По словам премьера, экспорт газа позволит улучшить торговый баланс и курс национальной валюты.
 
«Предыдущий период энергетической зависимости Украины от России стал также тем фактором, который повлиял на агрессию со стороны России», — резюмировал политик.
 
Ранее Гройсман заявил, что экспорт украинских товаров на европейский рынок вырос более чем на 10% за время действия соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.
Добавил nikandrovich nikandrovich 9 часов 0 минут назад
18 комментариев
проблема (3)
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Комментарии участников:
Stopor
+11
Stopor, 8 часов 57 минут назад , url

Печальная страна печальных фейков. Какого именно газа и из каких мест — он не уточнил? Надо вокруг этих мест срочно построить стену Яценюка.

nikandrovich
+10
nikandrovich, 8 часов 55 минут назад , url

источник: 2.bp.blogspot.com

Stopor
+5
Stopor, 8 часов 48 минут назад , url

waplaw
+5
waplaw, 8 часов 43 минуты назад , url

Гройсман не врёт. Они в первой тройке)))

nikandrovich
+7
nikandrovich, 8 часов 33 минуты назад , url

Эй патриот Yoda_1966 Yoda_1966 [БАН], чЁ тупишь, аль своему премьер-министру не веришь, ааааааа? :)

waplaw
+2
waplaw, 8 часов 29 минут назад , url

Он тебя минусом ударил)))

precedent
+1
precedent, 8 часов 28 минут назад , url

))))

nikandrovich
+2
nikandrovich, 8 часов 20 минут назад , url

Сцучка:)))

sergejru
+3
sergejru, 8 часов 28 минут назад , url

Копит хаз.

срф
+14
срф, 8 часов 29 минут назад , url

источник: i.ucrazy.ru



crambol
+7
crambol, 8 часов 25 минут назад , url

по всем исследованиям разных авторитетных организаций, мы на втором-третьем месте в мире» ...

 ...  по вранью.

oleg_ws
+2
oleg_ws, 7 часов 38 минут назад , url

Видимо имеет в виду, что вот, если бы они могли бы извлечь газ из сланца, который у них есть… То его бы объем соовтетствовал бы...

shaman
+1
shaman, 8 часов 1 минуту назад , url

Никандрович, прошу прощения, но это по моему в юмор :)

nikandrovich
+6
nikandrovich, 7 часов 33 минуты назад , url

По смыслу ДА, а по заявлению премьера НЕТ. Он ведь в это реально  верит;)

источник: stihi.ru

arez
+1
arez, 6 часов 8 минут назад , url

Это точно не КНДР?



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