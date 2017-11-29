Комментарии участников:
Печальная страна печальных фейков. Какого именно газа и из каких мест — он не уточнил? Надо вокруг этих мест срочно построить стену Яценюка.
+10nikandrovich, 8 часов 55 минут назад , url
источник: 2.bp.blogspot.com
+7
Эй патриот Yoda_1966 [БАН], чЁ тупишь, аль своему премьер-министру не веришь, ааааааа? :)
+6nikandrovich, 8 часов 19 минут назад , url
+2nikandrovich, 8 часов 20 минут назад , url
Сцучка:)))
по всем исследованиям разных авторитетных организаций, мы на втором-третьем месте в мире» ...
... по вранью.
Видимо имеет в виду, что вот, если бы они могли бы извлечь газ из сланца, который у них есть… То его бы объем соовтетствовал бы...
+6nikandrovich, 7 часов 33 минуты назад , url
По смыслу ДА, а по заявлению премьера НЕТ. Он ведь в это реально верит;)
источник: stihi.ru
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