Украина находится на втором-третьем месте в мире по месторождению газа.



Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Международного саммита мэров в Киеве.

«В Украине по залежам газа, по всем исследованиям разных авторитетных организаций, мы на втором-третьем месте в мире», — сказал премьер и добавил, что при наличии таких запасов Украина добывает очень малую долю того, что может.

«Мы страна, которая может абсолютно полностью при внедрении новых инновационных технологичных решений получить свою энергетическую независимость путем добывания необходимого количества газа для внутреннего рынка и для того, чтобы экспортировать», — отметил Гройсман.

По словам премьера, экспорт газа позволит улучшить торговый баланс и курс национальной валюты.

«Предыдущий период энергетической зависимости Украины от России стал также тем фактором, который повлиял на агрессию со стороны России», — резюмировал политик.

Ранее Гройсман заявил, что экспорт украинских товаров на европейский рынок вырос более чем на 10% за время действия соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

