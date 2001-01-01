источник: rgo-sib.ru

Легендарная летчица, военный летчик-испытатель первого класса, «мадам МиГ» Марина Лаврентьевна Попович ушла из жизни в возрасте 86 лет, сообщил в четверг телеканал «Звезда».

«За свою карьеру она освоила более 40 типов самолетов и вертолетов. Была первой среди женщин-летчиков, кто преодолел звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21», — сообщила «Звезда».

На счету М.Попович 102 мировых рекорда в области авиации, 10 из которых на самолете Ан-22 «Антей».

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Марина Лаврентьевна Васильева родилась, по официальным данным, 20 июля 1931 года, с её слов — 12 июля 1937 года, в Велижском районе Западной области(ныне Смоленская область), на хуторе Леоненки, в семье Лаврентия Федосовича Коровкина-Васильева и Ксении Логиновны Щербаковой.

Детство Марины прошло в деревне Самусенки. В семье было пятеро детей, но после несчастья со старшей сестрой Зоей, которая трагически погибла, старшей стала Марина.

Отец перегонял плоты по Западной Двине, но при этом увлекался музыкальным искусством, сам делал скрипки и хорошо играл.

«Мой папа был скрипачом, с детских лет я с ним выступала на концертах (играла на маленьких цимбалах), а дядя Карп — на баяне. Такой был у нас семейный инструментальный ансамбль. Поэтому родители и родственники были уверены: моё будущее — музыка», — позже вспоминала она.

Сестра Марины Валентина окончила консерваторию, стала впоследствии дирижёром в театре. Двое братьев матери были лётчиками; война подсказала и ей сделать выбор в пользу лётного искусства. В начале Великой Отечественной войны семью эвакуировали в Новосибирск, но позже она вспоминала:

Мы жили под Смоленском, в небольшом городке Велиже. Нас постоянно бомбили, вот тогда я и насмотрелась ужасов войны… После этого в партизаны ушли мои двоюродные братья Миша и Володя Иванутины, которым было по 9–12 лет. Память войны она очень крепкая… Так вот, почему я хотела летать. Я хотела отомстить фашистам. Отомстить. Но пока я росла, фашистов не стало, а желание научиться летать — осталось.

В 1947 году для поступления в авиационное училище у неё было множество препятствий, одно из них — малый рост (1,50 метра).

«Мои ноги не доставали до педалей. Тогда я поставила себе цель — вытянуть ноги. Я нашла альпинистские цапли и просила, чтобы меня подвешивали вниз головой. В результате, то ли я подросла (мне было 16 лет), то ли помогли мои занятия, но мой рост увеличился до 1,61 метра и путь в аэроклуб стал открыт. Сначала я прыгала с парашютом, а потом стала летать», — вспоминала она.

Другим препятствием был пол: хотя в годы Великой Отечественной войны летало немало женщин, но после войны началась эра реактивной авиации и женщин перестали зачислять в авиационные училища.

Третьей проблемой был слишком юный возраст — 16 лет, для чего Васильева «приписала» себе лишних 6 лет. Марина добилась приёма у заместителя Председателя Совета министров СССР К. Е. Ворошилова и получила разрешение на зачисление; так она обрела возможность стать профессиональным лётчиком.

Летать Марина Васильева начала в 1948 году. В 1951 году она окончила авиационный техникум в Новосибирске, после чего работала инженером-конструктором на заводе имени Коминтерна (1951—1953). По окончании Центральной лётно-технической школы ДОСААФ в Саранске (позже — Московский филиал Киевского авиационного института) она некоторое время работала там инструктором, а с 1958 года стала лётчиком-инструктором в Центральном аэроклубе имени В. П. Чкалова. Чтобы получить право управлять истребителем, она добилась приёма на военную службу, а позже окончила Ленинградскую академию гражданской авиации.

В 1955 году Марина вышла замуж за будущего лётчика-космонавта СССР Павла Поповича, в браке с которым прожила 30 лет.

С 1960 года Марина Попович стала овладевать техникой пилотирования на реактивных самолётах, а вскоре стала единственной в стране военной лётчицей-испытателем 1-го класса. В 1962 году она была приглашена в качестве кандидата в космонавты и проходила медицинское обследование в составе второй группы космонавтов, но в отряд взята не была.

В 1964 году М. Л. Попович стала лётчиком-испытателем, командиром корабля Ан-12 в ГНИКИ ВВС. Именно она первой из женщин-лётчиков-испытателей МиГ-21 преодолела звуковой барьер (за что в западной прессе получила прозвище «мадам МиГ»). В течение следующих нескольких лет она установила 102 мировых рекорда, в частности, на самолёте «РВ» (Як-25РВ). Первый из них, на скорость, был установлен в Брно на чешском самолёте Л-29, после чего, как отмечает ИТАР-ТАСС, «рекорды стали „обычной работой“ лётчицы».

Летом 1965 года на самолёте «РВ» с двумя турбореактивными двигателями установила мировой рекорд скорости полётов самолётов данного класса, пройдя замкнутый двухтысячекилометровый маршрут со средней скоростью 737,28 км/ч. 20 сентября 1967 года Попович побила мировой рекорд американки Жаклин Кокран, пролетев на самолёте «РВ» по маршруту Волгоград — Москва — Астрахань — Волгоград 2510 км и превысив рекорд на 344 км.

13 её рекордов зарегистрированы в международной авиационной ассоциации (ФАИ). Десять мировых рекордов было завоёвано ею в качестве командира воздушного корабля-гиганта «Антей» (Ан-22; она стала единственной в мире женщиной-лётчицей, пилотировавшей самолёт такого класса). В последнем рекордном полёте экипаж, возглавляемый Попович, преодолел расстояние в 1000 км со скоростью, превышающей 600 км/ч, с грузом 50 тонн.

В 1979—1984 годах М. Л. Попович работала ведущим лётчиком-испытателем в ОКБ Антонова в Киеве. В возрасте 53 лет завершила лётную карьеру, за время которой она налетала 5600 часов, освоила более 40 типов самолётов и вертолётов, испытывала авиационную технику в ГК НИИ ВВС имени В. П. Чкалова и КБ О. К. Антонова (в том числе по пяти видам самолётов — в качестве ведущего лётчика-испытателя).

Позже занимала пост президента лётной ассоциации «ВЕРСТО» в Тушино, возглавляла авиакомпанию «Конверс Авиа» при Министерстве авиационной промышленности, работала в центре А. Е. Акимова, занимающемся изучением «торсионных полей».

Писатель, автор 14 книг. Энтузиаст и исследователь в сфере уфологии.

Общественная деятельность

М. Л. Попович была активисткой КПРФ, участницей женского движения «Надежда России».

«Сейчас быть в КПРФ — это как в партизанском отряде. Моя цель — отстоять отечественную авиацию. Эти же цели у коммунистов. Нынешнее время — бесплодно, его символ — уничтоженный Буран»,

— заявила она в интервью «Советской России».С 2007 по 2013 год М. Л. Попович являлась вице-президентом Международного Центра Рерихов.Марина Лаврентьевна занимала пост проректора НОУ ВПО «Институт управления» (Архангельск) по патриотическому воспитанию молодёжи.

Личная жизнь

Первый муж — Павел Романович Попович (1930—2009), лётчик-космонавт СССР.Дочери (обе окончили МГИМО): Наталья Павловна (род. 1956) иОксана Павловна (род. 1968).У М. Л. Попович две внучки и внук: Татьяна, Александра, Майкл (родился в Англии).Второй муж — Борис Александрович Жихорев, генерал-майор авиации в отставке. Летал на Су-24, служил в должности заместителя начальника штаба авиации Сухопутных войск. Заместитель председателя Центрального совета «Союза советских офицеров», председатель Московской областной организации ССО.

Награды и звания

Орден Трудового Красного Знамени (12.02.1985)Орден «Знак Почёта» (31.07.1961)Заслуженный мастер спорта СССРЗолотая авиационная медаль ФАИ (1972)Обладательница «Большой Золотой медали ФАИ» за распространение аэронавтических знаний.Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2004 г.Действительный член Платоновской Академии наук (Франция), действительный член Петровской Академии наук и искусств (Санкт-Петербург), действительный член Международной Духовной Академии, член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

В ряде газетных и интернет-публикаций указано, что Попович имеет звание Героя Социалистического Труда, а сама лётчица появляется на публике и фотографируется для печати с Золотой звездой на груди. На самом деле законными органами власти СССР это звание Попович никогда не присваивалось, а награду с таким названием она получила в 2001 году, к своему 70-летию, из рук Сажи Умалатовой.

Именем Марины Попович названа звезда в созвездии Рака.

Книги

М. Л. Попович — член Союза писателей России. Среди изданных ею книг:

«Прыжок в небо»«Жизнь — вечный взлёт» (сборник стихов, в соавторстве с Т.Кожевниковой. 1972)«Хождение за два маха»«Сёстры Икара»«Старт над облаками»«Автограф в небе»«НЛО над планетой Земля» (2003)«УФО-гласность»«Магия неба» (2007)«Наедине с небесами» (в соавторстве с Б. А. Жихоревым)«Система передачи информации» (в соавторстве с В. Поповой и Л. Андриановой)«Письма внеземных цивилизаций» (в соавторстве с В. Поповой и Л. Андриановой)«Я — лётчик. Воспоминания и размышления» (2011)

М. Л. Попович — автор киносценариев к фильмам «Букет фиалок» и «Небо со мной».