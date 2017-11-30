Пикантная история: на российском Архиерейском соборе заявили о письме украинского митрополита Филарета о помиловании (отлучен от церкви в 1997), а представители Филарета утверждают, что он никакого письма в адрес собора не писал.— Андрей Нечаев (@aanechaev) November 30, 2017
Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), непризнанная мировым православием, готова вести диалог с Русской православной церквовью (РПЦ) исключительно о признании украинской автокефалии, о покаянии или возвращении в состав РПЦ речи быть не может. Соответвующее заявление сделал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.
«Единственный диалог, который Патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ — диалог о признании Москвой автокефалии Украинской Церкви, — написал он на своей странице в Facebook. — Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращения в ее состав не может быть и речи».
Подробнее на ТАСС:
tass.ru/obschestvo/4774467
не будет диалога. Ясно же. Никто их, сектантов, не признает и не признает. Сами себя выжрут своей корыстью и злобой.
РПЦ
Решительный отказ от насилия и захвата храмов
Подробнее на ТАСС:
tass.ru/obschestvo/4774427
И солжет опять Филарет в ответ. Они разрушили церковь на Украине. Первым делом. Сектантское болото. Сейчас тонут в трясине, но все равно пытаются хитрить, ловчить.
А ждать нечего. Почему Филарет предпринимает такую попытку?
Он теряет паству и больше не нужен.
Перспектив у их сектантского раскольничества нет. В 1992 ЦРУ грамотно воспользовалось его гордыней, а сегодня его паству растаскивают мелкие секты и западные секты. В Мире нет УПЦ. Есть Русская Православная Церковь. Везде. В США, Канаде, Европе. И вот обманутый приходит туда и узнает, что его не признают крещённым УПЦ.
РПЦ все равно: на Украине государство какое. И предсказуема их реакция: диалог надо приветствовать. Любой. Вот только перспектива диалога ничтожна. Пока.
… уточнений со стороны РПЦ… Что скажет ОНА... А Ваши предположения имеют резон, и я могу с ними согласиться. Но Бог милостив… Посмотрим. Подождем ответа нашей Церкви.
Бывший митрополит Киевский Филарет, который ушел в раскол и в 1992 году основал Киевский патриархат, направил письмо патриарху Кириллу с предложением восстановить единство. Украинская православная церковь Киевского патриархата не признана ни одной из канонических православных церквей.
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Кто такой Филарет (Денисенко) и что он сделал
В ноябре 1991 года возглавлявший УПЦ МП митрополит Филарет (Денисенко) созвал собор епископов, который обратился к Московской патриархии с просьбой предоставить УПЦ «полную каноническую самостоятельность» (автокефалию).
В апреле 1992 года Архиерейский собор РПЦ предложил Филарету покинуть свой пост. Сначала он принял предложение, но после объявил о своем отказе подчиниться.
В мае 1992 года собор УПЦ МП в Харькове сместил Филарета с должности предстоятеля церкви. Его лишили Киевской кафедры и отчислили за штат с запретом служения.
В июне 1992 года Архиерейский собор РПЦ постановил «извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире».
Филарет не признал этого решения.
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Филарет провел Всеукраинский православный собор, на котором было объявлено об объединении его сторонников с Украинской автокефальной православной церковью в единую Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
Главой организации был объявлен находящийся в США патриарх УАПЦ Мстислав (Скрипник), а Филарет стал его заместителем.
При этом де-факто объединения не произошло: в 1993 году, после смерти Мстислава, большинство представителей УАПЦ покинули Киевский патриархат.
20 октября 1995 года Филарет был избран патриархом УПЦ КП.
В ходе поездки в Стамбул Филарет безрезультатно пытался договориться о признании УПЦ КП Константинопольским патриархатом. Однако Константинопольский патриарх Варфоломей I (Архондонис) официально заявил, что признает только одного канонического митрополита Киевского — Владимира (Сабодана).
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Как отреагировали власти Украины
Власти Украины, в частности президент страны Леонид Кравчук, поддержали Филарета.
Леонид Кравчук и Президиум Верховной рады Украины объявили решения харьковского Архиерейского собора УПЦ МП незаконными.
Киевская милиция совместно с членами запрещенной в РФ украинской националистической организации УНА-УНСО не допустила делегацию УПЦ МП в резиденцию митрополита.
Филарет сохранил контроль над кафедральным Владимирским собором в Киеве, воспользовавшись поддержкой украинских националистов.
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21 февраля 1997 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви Филарет был отлучен от церкви и предан анафеме, поскольку «не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал… раскольническую деятельность».
5
Конфессиональная статистика
По данным УПЦ МП, ее прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения страны). По состоянию на 30 ноября 2017 года УПЦ МП состоит из 53 епархий и 12 тыс. 69 приходов. В клире церкви 85 архиереев (52 епархиальных и 33 викарных), 12 тыс. 283 священнослужителя. На территории Украины действует 251 монастырь, в которых послушание несут 4 тыс. 412 монахов.
Украинская православная церковь Киевского патриархата насчитывает 5 тыс. 114 приходов, 60 монастырей, 18 духовных учебных заведений, 1 тыс. 349 школ, 3 тыс. 479 клириков, 219 монашествующих, 48 СМИ.
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Притеснения канонической православной церкви на Украине
После смены власти на Украине в феврале 2014 года Киевский патриархат проводил крайне агрессивную политику по отношению к приходам Московского патриархата, системный характер приобрел захват его храмов.
По данным УПЦ МП, за 2014-2016 годах она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.
В Верховной раде были подготовлены два законопроекта, согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы конфискованы, а деятельность церкви поставлена под контроль государства.
Более 300 тыс. граждан Украины подписали требование не допустить принятия в Раде этих документов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к лидерам стран «нормандской четверки», генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и папе римскому Франциску с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине.
18 мая 2017 года под давлением общественности Рада отложила обсуждение законопроектов, однако официальных комментариев о снятии документов с дальнейшего рассмотрения не последовало.
Ответ на что и кому? Филарет предан анафеме.
Исходя из заголовка, я написала свой камент «Подождем уточнений...». Вы же почему-то решили, что я Вам оппонирую :)… Это не так. И я написала Вам об этом. К тому же очень Вам благодарна за исторический экскурс о деятельности Филарета и УПЦ. Ценные данные для его характеристики.
«Филарет предан анафеме»
Это известный факт. Но по просьбе о помиловании и ИСКРЕННЕМ ПОКАЯНИИ грешника РПЦ может, имеет право простить его (!)… Одни источники говорят, что он просил о помиловании; другие — что ни о каком покаянии речи не идет… В связи с этим считаю, что НАДО подождать ответа от нашей РПЦ, а не от кого-либо иного...
Еще раз спасибо за экскурс. +.
Нет, я так не воспринял.
А РПЦ уже резонно обратили внимание на то, что произошло некоторое искажение.
Некоторые СМИ «неграмотно передали суть письма» бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета в адрес патриарха Кирилла и Архиерейского собора РПЦ, понятие «помилования» не было употреблено в полученном обращении. Об этом говорится в заявлении председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона.ria.ru/religion/20171130/1509973129.html
«Понятие „помилования“ не входит в канонический лексикон Православной Церкви и не было употреблено в полученном письме», — говорится в комментарии митрополита Илариона, поступившем в РИА Новости.
Как напомнил председатель ОВЦС, глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» просил об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо Филарета завершалось словами: "Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем".
«Эти слова были восприняты членами Архиерейского Собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении печального разделения, длящегося четверть века. Именно для ведения переговоров, а вовсе не для какого-то „помилования“, Собором была сформирована комиссия», — говорится в комментарии митрополита Илариона.
«Считаю важным, чтобы те лица, которые будут в дальнейшем вовлечены в переговоры, не реагировали на искаженную подачу церковных решений в средствах массовой информации. Официальная позиция Церкви отражена в определениях, принимаемых церковной властью и публикуемых Церковью на собственных информационных ресурсах», — добавил глава ОВЦС.
Да… Теперь понятно стремление нашей Церкви пойти на сближение с хитроумным Филаретом ( учитывая непростое положение московских христиан на Украине) и создание ею специальной комиссии во главе с митрополитом Иларионом для ведения дальнейших переговоров. Ох уж, неисповедимы пути Господни...
Ожидал все, что только можно. Но представить возвращение блудного сына, это что-то! Мне кажется, что РПЦ пойдёт заблудшему навстречу. Этот шаг будет иметь далеко идущие последствия.
Видимо понял, что его использовали как презерватив и испугался реальных последствий.
Ничего он не понял
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