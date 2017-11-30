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Лидер Киевского патриархата Филарет попросил патриарха Кирилла о помиловании

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Лидер Киевского патриархата Филарет попросил патриарха Кирилла о помиловании

Лидер самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко обратился к патриарху Кириллу и епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в лоно канонической Матери-Церкви, от которой он был отлучен в 1997 году. Письменное обращение Денисенко, датированное 16 ноября 2017 года, в четверг было заслушано Архиерейским Собором в Москве.

«В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене „всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами“, — рассказал журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В свою очередь Собор „с удовлетворением воспринял“ это обращение „как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью“.

»После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства", — сказано в определении Архиерейского Собора.

В Московском патриархате заявили, что «решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упрёков, взаимное прощение друг другу старых обид — вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической Церкви на Украине».

Для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения Собор на сегодняшнем заседании учредил комиссию, во главе которой поставлен глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее в четверг Архиерейский Собор предоставил большей самостоятельности Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

«Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — сообщили журналистам организаторы форума. Они отметили, что «эти поправки, по сути, зафиксировали то, что и так имело место на практике». Киевский патриархат и УПЦ

Филарет (Денисенко) с 1966 по 1990 годы возглавлял Киевскую кафедру Московского патриархата. В мае-июне 1990 года, после кончины патриарха Пимена, был одним из кандидатов на патриаршество, однако патриархом выбрали не его, и в 1992 году при поддержке тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука Денисенко создает самопровозглашенный Киевский патриархат, который занялся массовым захватом храмов канонической Православной церкви Украины. 21 февраля 1997 года на Архиерейском Соборе в Москве Филарет был отлучён от Церкви и предан анафеме.

Украинская православная церковь является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата. Также на Украине существует не признанная канонически Украинская автокефальная православная церковь.

Добавил nikandrovich nikandrovich 8 часов 22 минуты назад
16 комментариев
проблема (1)
Комментарии участников:
X86
+8
X86, 8 часов 12 минут назад , url

Странно. Не фейк ли? Этот Филарет же вообще неадекват злобный.



Stopor
+3
Stopor, 7 часов 47 минут назад , url
precedent
+4
precedent, 7 часов 28 минут назад , url

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), непризнанная мировым православием, готова вести диалог с Русской православной церквовью (РПЦ) исключительно о признании украинской автокефалии, о покаянии или возвращении в состав РПЦ речи быть не может. Соответвующее заявление сделал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.
«Единственный диалог, который Патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ — диалог о признании Москвой автокефалии Украинской Церкви, — написал он на своей странице в Facebook. — Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращения в ее состав не может быть и речи».


Подробнее на ТАСС:
tass.ru/obschestvo/4774467

 не будет диалога.  Ясно же. Никто их, сектантов, не признает и не признает. Сами себя выжрут своей корыстью и злобой. 

precedent
+2
precedent, 7 часов 23 минуты назад , url

РПЦ 

Решительный отказ от насилия и захвата храмов

Подробнее на ТАСС:
tass.ru/obschestvo/4774427

 И солжет опять Филарет в ответ.  Они разрушили церковь на Украине. Первым делом. Сектантское болото. Сейчас тонут в трясине, но все равно пытаются хитрить, ловчить. 

Tamriko
+1
Tamriko, 7 часов 16 минут назад , url

Подождем уточнений...

precedent
+1
precedent, 6 часов 38 минут назад , url

А ждать нечего.  Почему Филарет предпринимает такую попытку?

Он теряет паству и больше не нужен.  

Перспектив у их сектантского раскольничества нет. В 1992 ЦРУ грамотно воспользовалось его гордыней, а сегодня его паству растаскивают мелкие секты и западные секты.  В Мире нет УПЦ.  Есть Русская Православная Церковь. Везде.  В США, Канаде, Европе.   И вот обманутый приходит туда и узнает, что его не признают крещённым УПЦ. 

РПЦ все равно: на Украине государство какое. И предсказуема их реакция: диалог надо приветствовать. Любой.  Вот только перспектива диалога ничтожна. Пока. 

Tamriko
+2
Tamriko, 6 часов 21 минуту назад , url

… уточнений со стороны РПЦ… Что скажет ОНА...  А Ваши предположения имеют резон, и я могу с ними согласиться. Но Бог милостив… Посмотрим. Подождем ответа нашей Церкви.

precedent
+3
precedent, 6 часов 14 минут назад , url

Бывший митрополит Киевский Филарет, который ушел в раскол и в 1992 году основал Киевский патриархат, направил письмо патриарху Кириллу с предложением восстановить единство. Украинская православная церковь Киевского патриархата не признана ни одной из канонических православных церквей.

1
Кто такой Филарет (Денисенко) и что он сделал
В ноябре 1991 года возглавлявший УПЦ МП митрополит Филарет (Денисенко) созвал собор епископов, который обратился к Московской патриархии с просьбой предоставить УПЦ «полную каноническую самостоятельность» (автокефалию).

В апреле 1992 года Архиерейский собор РПЦ предложил Филарету покинуть свой пост. Сначала он принял предложение, но после объявил о своем отказе подчиниться.

В мае 1992 года собор УПЦ МП в Харькове сместил Филарета с должности предстоятеля церкви. Его лишили Киевской кафедры и отчислили за штат с запретом служения.

В июне 1992 года Архиерейский собор РПЦ постановил «извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире».

Филарет не признал этого решения.

2
Филарет провел Всеукраинский православный собор, на котором было объявлено об объединении его сторонников с Украинской автокефальной православной церковью в единую Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Главой организации был объявлен находящийся в США патриарх УАПЦ Мстислав (Скрипник), а Филарет стал его заместителем.

При этом де-факто объединения не произошло: в 1993 году, после смерти Мстислава, большинство представителей УАПЦ покинули Киевский патриархат.

20 октября 1995 года Филарет был избран патриархом УПЦ КП.

В ходе поездки в Стамбул Филарет безрезультатно пытался договориться о признании УПЦ КП Константинопольским патриархатом. Однако Константинопольский патриарх Варфоломей I (Архондонис) официально заявил, что признает только одного канонического митрополита Киевского — Владимира (Сабодана).

3
Как отреагировали власти Украины
Власти Украины, в частности президент страны Леонид Кравчук, поддержали Филарета.

Леонид Кравчук и Президиум Верховной рады Украины объявили решения харьковского Архиерейского собора УПЦ МП незаконными.

Киевская милиция совместно с членами запрещенной в РФ украинской националистической организации УНА-УНСО не допустила делегацию УПЦ МП в резиденцию митрополита.

Филарет сохранил контроль над кафедральным Владимирским собором в Киеве, воспользовавшись поддержкой украинских националистов.

4
21 февраля 1997 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви Филарет был отлучен от церкви и предан анафеме, поскольку «не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал… раскольническую деятельность».

5
Конфессиональная статистика
По данным УПЦ МП, ее прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения страны). По состоянию на 30 ноября 2017 года УПЦ МП состоит из 53 епархий и 12 тыс. 69 приходов. В клире церкви 85 архиереев (52 епархиальных и 33 викарных), 12 тыс. 283 священнослужителя. На территории Украины действует 251 монастырь, в которых послушание несут 4 тыс. 412 монахов.

Украинская православная церковь Киевского патриархата насчитывает 5 тыс. 114 приходов, 60 монастырей, 18 духовных учебных заведений, 1 тыс. 349 школ, 3 тыс. 479 клириков, 219 монашествующих, 48 СМИ.

6
Притеснения канонической православной церкви на Украине
После смены власти на Украине в феврале 2014 года Киевский патриархат проводил крайне агрессивную политику по отношению к приходам Московского патриархата, системный характер приобрел захват его храмов.

По данным УПЦ МП, за 2014-2016 годах она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.

В Верховной раде были подготовлены два законопроекта, согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы конфискованы, а деятельность церкви поставлена под контроль государства.

Более 300 тыс. граждан Украины подписали требование не допустить принятия в Раде этих документов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к лидерам стран «нормандской четверки», генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и папе римскому Франциску с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине.

18 мая 2017 года под давлением общественности Рада отложила обсуждение законопроектов, однако официальных комментариев о снятии документов с дальнейшего рассмотрения не последовало.

Ответ на что и кому?  Филарет предан анафеме.  

Tamriko
+2
Tamriko, 5 часов 20 минут назад , url

Исходя из заголовка, я написала свой камент «Подождем уточнений...». Вы же почему-то решили, что я Вам оппонирую :)… Это не так. И я написала Вам об этом. К тому же очень Вам благодарна за исторический экскурс о деятельности Филарета и УПЦ. Ценные данные для его характеристики.

«Филарет предан анафеме»

Это известный факт. Но по просьбе о помиловании и ИСКРЕННЕМ ПОКАЯНИИ грешника РПЦ может, имеет право простить его (!)… Одни источники говорят, что он просил о помиловании; другие — что ни о каком покаянии речи не идет… В связи с этим считаю, что НАДО подождать ответа от нашей РПЦ, а не от кого-либо иного...

Еще раз спасибо за экскурс. +.

precedent
+1
precedent, 4 часа 47 минут назад , url

Нет, я так не воспринял.  

А РПЦ уже резонно обратили внимание на то, что произошло некоторое искажение. 

Некоторые СМИ «неграмотно передали суть письма» бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета в адрес патриарха Кирилла и Архиерейского собора РПЦ, понятие «помилования» не было употреблено в полученном обращении. Об этом говорится в заявлении председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона.

«Понятие „помилования“ не входит в канонический лексикон Православной Церкви и не было употреблено в полученном письме», — говорится в комментарии митрополита Илариона, поступившем в РИА Новости.

Как напомнил председатель ОВЦС, глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» просил об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо Филарета завершалось словами: "Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем".

«Эти слова были восприняты членами Архиерейского Собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении печального разделения, длящегося четверть века. Именно для ведения переговоров, а вовсе не для какого-то „помилования“, Собором была сформирована комиссия», — говорится в комментарии митрополита Илариона.


«Считаю важным, чтобы те лица, которые будут в дальнейшем вовлечены в переговоры, не реагировали на искаженную подачу церковных решений в средствах массовой информации. Официальная позиция Церкви отражена в определениях, принимаемых церковной властью и публикуемых Церковью на собственных информационных ресурсах», — добавил глава ОВЦС.

ria.ru/religion/20171130/1509973129.html
Tamriko
+1
Tamriko, 4 часа 11 минут назад , url

Да… Теперь понятно стремление нашей Церкви пойти на сближение с хитроумным Филаретом ( учитывая непростое положение московских христиан на Украине) и создание ею специальной комиссии во главе с митрополитом Иларионом для ведения дальнейших переговоров. Ох уж, неисповедимы пути Господни...

crambol
+2
crambol, 6 часов 43 минуты назад , url

Хорошие слова да Богу в уши!

crambol
+1
crambol, 6 часов 3 минуты назад , url

Ожидал все, что только можно. Но представить возвращение блудного сына, это что-то! Мне кажется, что РПЦ пойдёт заблудшему навстречу. Этот шаг будет иметь далеко идущие последствия.

manson
+2
manson, 5 часов 1 минуту назад , url

Видимо понял, что его использовали как презерватив и испугался реальных последствий. 

precedent
+1
precedent, 4 часа 58 минут назад , url

Ничего он не понял 

www.interfax.ru/world/589871

rednail
0
rednail, 7 минут назад , url

фейк скорее всего



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