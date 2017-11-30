Лидер самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко обратился к патриарху Кириллу и епископату Русской православной церкви с просьбой помиловать его и вернуть в лоно канонической Матери-Церкви, от которой он был отлучен в 1997 году. Письменное обращение Денисенко, датированное 16 ноября 2017 года, в четверг было заслушано Архиерейским Собором в Москве.

«В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене „всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами“, — рассказал журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

В свою очередь Собор „с удовлетворением воспринял“ это обращение „как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью“.

»После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства", — сказано в определении Архиерейского Собора.

В Московском патриархате заявили, что «решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упрёков, взаимное прощение друг другу старых обид — вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической Церкви на Украине».

Для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения Собор на сегодняшнем заседании учредил комиссию, во главе которой поставлен глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее в четверг Архиерейский Собор предоставил большей самостоятельности Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

«Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — сообщили журналистам организаторы форума. Они отметили, что «эти поправки, по сути, зафиксировали то, что и так имело место на практике». Киевский патриархат и УПЦ

Филарет (Денисенко) с 1966 по 1990 годы возглавлял Киевскую кафедру Московского патриархата. В мае-июне 1990 года, после кончины патриарха Пимена, был одним из кандидатов на патриаршество, однако патриархом выбрали не его, и в 1992 году при поддержке тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука Денисенко создает самопровозглашенный Киевский патриархат, который занялся массовым захватом храмов канонической Православной церкви Украины. 21 февраля 1997 года на Архиерейском Соборе в Москве Филарет был отлучён от Церкви и предан анафеме.

Украинская православная церковь является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата. Также на Украине существует не признанная канонически Украинская автокефальная православная церковь.