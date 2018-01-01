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Саакашвили продлили срок пребывания на Украине до 1 марта 2018 года

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КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Лишенный украинского гражданства лидер партии «Рух новых сил» и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил право находиться на территории Украины на законных основаниях еще три месяца, то есть до 1 марта 2018 года. Об этом в четверг сообщил сам политик на своей странице в Facebook.

«Мне еще на три месяца продлили право легально пребывать в Украине», — написал он.

Саакашвили также сообщил, что вместе с этим Служба безопасности Украины (СБУ) получила разрешение на обыск его квартиры и служебных помещений в рамках расследования дела о государственном перевороте. «Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилась, и о распоряжениях Порошенко я вчера уже рассказал», — добавил он.

В среду Саакашвили призвал украинцев выйти 3 декабря на «Марш за импичмент» президента Петра Порошенко. При этом лидер «Руха новых сил», который возглавил проходящие в Киеве с конца октября массовые акции протеста, заявил, что Порошенко распорядился его арестовать, для чего Служба безопасности Украины и Генпрокуратура собирают на него компромат. Кроме того, Саакашвили призвал своих сторонников блокировать здания СБУ и прокуратуры по всей стране в случае его ареста.

После отставки с поста главы Одесской области Михаил Саакашвили покинул Украину и был лишен украинского гражданства, которое ему в свое время предоставил лично президент. В начале сентября при поддержке соратников он вернулся в страну. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал. Саакашвили подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, однако получил отказ.

После этого генпрокурор Украины дал понять, что теперь Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел. В настоящее время Саакашвили пытается обжаловать решение миграционной службы. Рассмотрение этого иска назначено на 12 декабря. Он также подал иск о признании незаконным указа о прекращении украинского гражданства, который 21 декабря будет рассматриваться Высшим административным судом Украины.

Добавил shaman shaman 8 часов 15 минут назад
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