Международные резервы России выросли на $2,6 млрд (за неделю)
За неделю международные резервы России выросли на 0,6% и на 24 ноября составили $430,2 млрд против $427,6 млрд на 17 ноября, сообщает Банк России.
«Объем международных резервов по состоянию на 24 ноября составил $430,2 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд, или на 0,6%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», — заявили в ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Источник: https://www.gazeta.ru/business...
Добавил shaman 8 часов 14 минут назад
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