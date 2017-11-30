Интересно, а каким боком гугл имеет отношение в iPhone и браузеру Сафари????
Вообще-то примерно понял — в сафари деволтным поисковиком является Гугл. А тут идет раскрутка статей о настройке «безопасности» в Сафари с такой фразой
Перейди в «Настройки – Safari – Поисковая машина». Спорим, у тебя стоит галочка напротив слова Google
На сколько я понимаю, эта дефолтную галочку разработчики Сафари ставят.
Вообще звучит странно конечно, примерно как пользователи audi подали в суд на ЗИЛ. Но вроде как исходно материал на Financial Times.
Видимо есть, за что уцепиться.
Я бы другой аналог привел — пользователи audi подали в суд на радио «Бизнес-ФМ», потому что в автомобильном радиоприемнике при его включении они попадают на ее частоту :)))
Не удивлюсь, что в FT заметка размещена как курьез.
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