Британские интернет-пользователи запустили кампанию Google You Owe Us («Google, вы нам должны») и подали в лондонский суд групповой иск против Google, обвинив компанию в нарушении правил сбора персональных данных 5,4 млн пользователей iPhone. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на газету Financial Times.



В официальном заявлении отмечается, что данная инициатива стала первым в Великобритании иском к крупной технологической компании в связи с нарушениями в этой сфере. Утверждается, что Google собирала данные пользователей через браузер Safari, обходя стандартные защитные настройки iPhone. Инициатором иска стал экс-директор организации по защите прав потребителей Which? Ричард Ллойд.



В компании не считают, что у потребителей есть основания для подачи иска, и выразили готовность его оспаривать.



Google и раньше уличали в слежке за пользователями. 22 ноября в компании признали, что собирали данные о геолокации со смартфонов на платформе Android втайне от пользователей. Примечательно, что делалось это даже при отключенном вручную режиме определения местонахождения.