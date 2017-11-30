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В Британии против Google подали иск из-за сбора персональных данных (пользователи iPhone)

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Британские интернет-пользователи запустили кампанию Google You Owe Us («Google, вы нам должны») и подали в лондонский суд групповой иск против Google, обвинив компанию в нарушении правил сбора персональных данных 5,4 млн пользователей iPhone. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на газету Financial Times.

В официальном заявлении отмечается, что данная инициатива стала первым в Великобритании иском к крупной технологической компании в связи с нарушениями в этой сфере. Утверждается, что Google собирала данные пользователей через браузер Safari, обходя стандартные защитные настройки iPhone. Инициатором иска стал экс-директор организации по защите прав потребителей Which? Ричард Ллойд.

В компании не считают, что у потребителей есть основания для подачи иска, и выразили готовность его оспаривать.

Google и раньше уличали в слежке за пользователями. 22 ноября в компании признали, что собирали данные о геолокации со смартфонов на платформе Android втайне от пользователей. Примечательно, что делалось это даже при отключенном вручную режиме определения местонахождения.

Добавил shaman shaman 8 часов 11 минут назад
5 комментариев
проблема (2)
Комментарии участников:
oleg_ws
+1
oleg_ws, 8 часов 2 минуты назад , url

Интересно, а каким боком гугл имеет отношение в iPhone и браузеру Сафари????

shaman
+1
shaman, 7 часов 57 минут назад , url

Может владение какими-нибудь патентами в этой самой сафаре?

oleg_ws
+1
oleg_ws, 7 часов 50 минут назад , url

Вообще-то примерно понял — в сафари деволтным поисковиком является Гугл. А тут идет раскрутка статей о настройке «безопасности» в Сафари с такой фразой

Перейди в «Настройки – Safari – Поисковая машина». Спорим, у тебя стоит галочка напротив слова Google

 На сколько я понимаю, эта дефолтную галочку разработчики Сафари ставят.

shaman
+1
shaman, 7 часов 46 минут назад , url

Вообще звучит странно конечно, примерно как пользователи audi подали в суд на ЗИЛ. Но вроде как исходно материал на Financial Times.
Видимо есть, за что уцепиться.

oleg_ws
+2
oleg_ws, 7 часов 43 минуты назад , url

Я бы другой аналог привел — пользователи audi подали в суд на радио «Бизнес-ФМ», потому что в автомобильном радиоприемнике при его включении они попадают на ее частоту :)))

Не удивлюсь, что в FT заметка размещена как курьез.



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