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В Никополе мужчина взорвал гранаты на заседании суда 18+

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В распоряжении Sharij.net оказались фотографии, сделанные в зале Никопольского суда, где 30 ноября были взорваны две гранаты.

В результате взрыва на месте погиб один человек (Руслан Тапаев, взорвавший гранаты), позднее в больнице скончался один из подсудимых. Еще девять человек были госпитализированы.

В суде рассматривалось дело об убийстве Ризвана Тапаева – сына Руслана Тапаева. Выдвигается версия о том, что Руслан Тапаев взорвал гранаты, поскольку боялся за судьбу своего второго сына – Султана Тапаева, который уже находится в тюрьме за наезд со смертельным исходом. Согласно этой версии, при попадании в тюрьму подозреваемые в убийстве Ризвана Тапаева могли начать мстить Султану Тапаеву.

источник: sharij.net

источник: sharij.net

источник: sharij.net

источник: sharij.net

 

Добавил waplaw waplaw 8 часов 6 минут назад
6 комментариев
проблема (2)
Комментарии участников:
Лиман
+2
Лиман, 8 часов 0 минут назад , url

4toSnamiStalo
+1
4toSnamiStalo, 7 часов 53 минуты назад , url

Сначала в Гааге яд, потом в Никополе гранаты — что дальше?!

X86
+2
X86, 7 часов 7 минут назад , url

Пиздец. Сраная Европа. Доассоциировались.

Barban
0
Barban, 6 часов 36 минут назад , url

Насилие и кровь — наши будни, а ваши праздники.

prisde
+1
prisde, 5 часов 24 минуты назад , url

не знаю кто это может прздновать. этож пиздец

c4zj90iuwe
-5
c4zj90iuwe [новый участник], 4 часа 53 минуты назад , url


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