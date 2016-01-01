В распоряжении Sharij.net оказались фотографии, сделанные в зале Никопольского суда, где 30 ноября были взорваны две гранаты.

В результате взрыва на месте погиб один человек (Руслан Тапаев, взорвавший гранаты), позднее в больнице скончался один из подсудимых. Еще девять человек были госпитализированы.

В суде рассматривалось дело об убийстве Ризвана Тапаева – сына Руслана Тапаева. Выдвигается версия о том, что Руслан Тапаев взорвал гранаты, поскольку боялся за судьбу своего второго сына – Султана Тапаева, который уже находится в тюрьме за наезд со смертельным исходом. Согласно этой версии, при попадании в тюрьму подозреваемые в убийстве Ризвана Тапаева могли начать мстить Султану Тапаеву.

источник: sharij.net

источник: sharij.net

источник: sharij.net

источник: sharij.net