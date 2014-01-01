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Скелетонисты и бобслеисты попросили помощи у Путина

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Отстраненные российские бобслеисты и скелетонисты обратились с просьбой о помощи к президенту страны Владимиру Путину.

– Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх. Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг! Нас несправедливо лишили этого… Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях. На следующей неделе мы должны принять участие в очередном этапе Кубка мира, – сообщается в открытом письме, размещенном в Instagram Елены Никитиной.

Под письмом, помимо самой Никитиной, подписались также Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Александр Третьяков.
5 декабря МОК решит, будет ли сборная России допущена до ОИ-2018 в Пхенчхане.

Добавил shaman shaman 8 часов 8 минут назад
6 комментариев
проблема (3)
Комментарии участников:
oleg_ws
+3
oleg_ws, 7 часов 47 минут назад , url

5 декабря МОК решит, будет ли сборная России допущена до ОИ-2018 в Пхенчхане.

 Естествено, что нет! Для этого все и делается, что бы по-больнее ударить

shaman
+2
shaman, 7 часов 45 минут назад , url

Ну, посмотрим, недолго осталось. Чего зря гадать.

oleg_ws
+1
oleg_ws, 7 часов 42 минуты назад , url

меньше недели

RussiaRulit
0
RussiaRulit, 7 часов 32 минуты назад , url

Естествено, что нет!

 Нет факт.

oleg_ws
+1
oleg_ws, 6 часов 30 минут назад , url

Будем надеятся… но у меня оптимизма, увы, нет...

RussiaRulit
+3
RussiaRulit, 7 часов 31 минуту назад , url

Крик отчаяния. Путин тут ничего не может сделать. Он, увы, не всемогущ.



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