Отстраненные российские бобслеисты и скелетонисты обратились с просьбой о помощи к президенту страны Владимиру Путину.

– Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх. Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг! Нас несправедливо лишили этого… Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях. На следующей неделе мы должны принять участие в очередном этапе Кубка мира, – сообщается в открытом письме, размещенном в Instagram Елены Никитиной.

Под письмом, помимо самой Никитиной, подписались также Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и Александр Третьяков.

5 декабря МОК решит, будет ли сборная России допущена до ОИ-2018 в Пхенчхане.