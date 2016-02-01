Пу ко всем ездит на ходулях. У него комплекс карлика.
источник: s46.radikal.ru
Медведев получил пост по одной единственной причине. Путин не смог найти чиновника меньше ростом.
Черт, да, ты раскрыл самую страшную тайну и слабость Путина! Если про это узнает госдеп, Путину точно каюк :(
Отрубят навальному ноги (чтобы стал ниже ВВП) и дадут ему второй шанс? :))
А у Наполеона по вашему мнению тоже «комплекс карлика»? У него рост был еще меньше
Я не понимаю, сейчас такая медицина, неужели нельзя какую-то пластическую операцию сделать...
Ради чего? Чтоб выглядть не сильно ниже других?? Пфффффф)))
Ну конечно, к великому человеку придраться трудно Остается осуждать каблуки, трусы, еще каку-нить херню, показывая свой уровень развития. Дебилы из детского дома.
Что за бред
Какие каблуки — видео хоть посмотрите.
Нет никаких там каблуков, обычные лакированные туфли
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