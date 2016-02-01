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(Натан Кетке) Путин приехал к Лукашенко на высоких каблуках – СМИ

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(Натан Кетке) Путин приехал к Лукашенко на высоких каблуках – СМИ
Путин пытался компенсировать невысокий рост обувью
Президенту РФ было сложно передвигаться на такой обуви, отмечает издание.

Во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который стартовал сегодня, 30 ноября, в Минске, журналисты заметили высокие каблуки, на которых ходит российский президент Владимир Путин, сообщает By24.org.

Как отмечается, инцидент произошел во Дворце Независимости, где своего коллегу встречал белорусский лидер Александр Лукашенко. Представителей СМИ на этот раз разместили по бокам от красной ковровой дорожки, по которой главы государств, участвующих в саммите, входили в здание.

 

Когда появился президент России Владимир Путин, все обратили на его походку и высокие каблуки.

«Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями, которые нельзя списать даже на 65-летний возраст политика. Причина тому становилась ясна, если посмотреть на ноги: на российском лидере были ботинки, высота каблуков которых составляла примерно 8-10 сантиметров», – отмечает издание.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи с железнодорожниками рассказал, откуда берет энергию.

Добавил Barban Barban 6 часов 42 минуты назад
12 комментариев
проблема (12)
Комментарии участников:
X86
+4
X86, 6 часов 31 минуту назад , url

Лучше тапочки или чешки 

Stopor
+3
Stopor, 6 часов 9 минут назад , url

Крававый режым спёр ботинки у Лёхи.

источник: echo.msk.ru

fStrange
-1
fStrange, 5 часов 17 минут назад , url

Пу ко всем ездит на ходулях. У него комплекс карлика.

 

источник: s46.radikal.ru

Медведев получил пост по одной единственной причине. Путин не смог найти чиновника меньше ростом.

KaperDonjon
+1
KaperDonjon, 5 часов 8 минут назад , url

Черт, да, ты раскрыл самую страшную тайну и слабость Путина! Если про это узнает госдеп, Путину точно каюк :(

shaman
0
shaman, 5 часов 6 минут назад , url

Отрубят навальному ноги (чтобы стал ниже ВВП) и дадут ему второй шанс? :))

manson
+2
manson, 5 часов 6 минут назад , url

Вот ты озабоченный придурок!

oleg_ws
+1
oleg_ws, 5 часов 0 минут назад , url

А у Наполеона по вашему мнению тоже «комплекс карлика»? У него рост был еще меньше

Barban
-1
Barban, 4 часа 13 минут назад , url

Вот он за то  и уложил в землю 5 миллионов.

Barban
-1
Barban, 4 часа 15 минут назад , url

Я не понимаю, сейчас такая медицина, неужели нельзя какую-то пластическую операцию сделать...

Don Chipsone
+2
Don Chipsone, 3 часа 47 минут назад , url

Ради чего? Чтоб выглядть не сильно ниже других?? Пфффффф)))

manson
+2
manson, 5 часов 4 минуты назад , url

Ну конечно, к великому человеку придраться трудно Остается осуждать каблуки, трусы, еще каку-нить херню, показывая свой уровень развития. Дебилы из детского дома.

ку
+1
ку, 4 часа 17 минут назад , url

Что за бред

Какие каблуки — видео хоть посмотрите.

Нет никаких там каблуков, обычные лакированные туфли



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