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Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН — Вашингтон продолжит задерживать граждан России в третьих странах, если в их отношении будут выдвигаться обвинения в рамках законодательства США, сообщил в четверг на слушаниях в комитете по нацбезопасности палаты представителей глава ФБР Кристофер Рэй.

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: «Конечно».

При этом он напомнил, что у США и России нет соглашения об экстрадиции.