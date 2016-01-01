США продолжат практику задержаний в третьих странах россиян, обвиняемых американским правосудием - глава ФБР
источник: images.c-span.org
Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН — Вашингтон продолжит задерживать граждан России в третьих странах, если в их отношении будут выдвигаться обвинения в рамках законодательства США, сообщил в четверг на слушаниях в комитете по нацбезопасности палаты представителей глава ФБР Кристофер Рэй.
Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: «Конечно».
При этом он напомнил, что у США и России нет соглашения об экстрадиции.
Источник: militarynews.ru/story.asp?rid=...
Добавил waplaw 6 часов 26 минут назад
нет комментариев
проблема (1)
Комментарии участников:
Ни одного комментария пока не добавлено
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать