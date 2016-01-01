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США продолжат практику задержаний в третьих странах россиян, обвиняемых американским правосудием - глава ФБР

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источник: images.c-span.org

Вашингтон. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН — Вашингтон продолжит задерживать граждан России в третьих странах, если в их отношении будут выдвигаться обвинения в рамках законодательства США, сообщил в четверг на слушаниях в комитете по нацбезопасности палаты представителей глава ФБР Кристофер Рэй.
Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: «Конечно».
При этом он напомнил, что у США и России нет соглашения об экстрадиции.

Добавил waplaw waplaw 6 часов 26 минут назад
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