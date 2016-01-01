ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Россия призвала в среду Совет Безопасности ООН подвести под санкции лица и организации, которые торгуют с террористами предметами культурной ценности, вывезенными из Ирака и Сирии. Выступая на заседании СБ, посвященном проблеме контрабанды культурных ценностей, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что это предусмотрено резолюцией 2347, принятой в марте этого года.



По его словам, террористы организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и связанные с ними преступники «используют все имеющиеся лазейки для пересылки культурных ценностей за рубеж». «К примеру, российским органам пограничного контроля удалось конфисковать изразцовую плитку османского периода и прочие сирийские артефакты, украденные с территории, находившейся под контролем ИГ. В противном случае достояние культуры этой страны незаконным путем попало бы в руки частных коллекционеров», — отметил постпред.



Он сообщил, что торговля артефактами в основном идет «через анонимных продавцов». Кроме того, фиксируются случаи незаконного приобретения через интернет. Как заявил Небензя, контроль над такими сделками затруднен в первую очередь из-за «проблемы идентификации контрабандных ценностей».



«Хотели бы призвать все государства незамедлительно предоставлять комитету СБ по санкциям в отношении ИГ и „Аль-Каиды“ (запрещена в РФ — прим. ТАСС) имеющиеся у них данные об источниках подпитки этих организаций. Напоминаем о необходимости подведения под санкции лиц и организаций, причастных к торговле культурными ценностями с террористами», — подчеркнул дипломат.



Выступая с докладом на встрече, глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков отметил, что «террористы, особенно в условиях вооруженных конфликтов, разрушают не только жизни и имущество, но также памятники и объекты, имеющие историческую ценность». «Их цель очевидна — подорвать национальную идентичность и международное право, ведь наследие служит источником идентичности и единства: не только для отдельных общин, но и для всего мирового сообщества. Когда террористические группы выбирают своей целью объекты всемирного наследия, это является нападением на наши общие исторические корни и культурное многообразие», — указал российский дипломат. Он призвал страны расследовать случаи контрабанды артефактов, сотрудничать и обмениваться информацией, а также активнее привлекать коллекционеров, аукционные дома и компании туристического сектора к усилиям по борьбе с незаконной торговлей объектами культурного достояния.

Резолюция 2347



24 марта Совет Безопасности ООН принял первую в своей истории резолюцию, направленную на защиту культурного наследия. Документ, одобренный в условиях разрушения исторических памятников в Ираке, Сирии и в других государствах, охваченных конфликтами, содержит ряд рекомендаций по предотвращению подобных преступлений. В частности, странам предлагается создать «безопасные зоны» для защиты объектов культурного достояния, а также строго регулировать экспорт и импорт артефактов путем введения обязательной сертификации в соответствии с международными стандартами.