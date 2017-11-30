РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предстанет вновь перед судом. Как сообщило в четверг агентство ANSA, судья трибунала города Сиены удовлетворил соответствующий запрос прокуратуры Милана, завершившей расследование по подозрению политика в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.



Следователи заподозрили, что оправдание Берлускони в Кассационном суде в марте 2015 года по так называемому делу Руби стало возможно благодаря тому, что его адвокаты подкупили свидетелей, которые дали ложные показания в ходе процесса. Главной фигуранткой проходила марокканская танцовщица Карима эль-Маруг, по прозвищу Руби, которой не было 18 лет на момент предполагаемых интимных отношений с политиком. Это громкое дело разразилось в 2010 году, когда экс-премьер еще возглавлял правительство. В ходе расследования были вскрыты факты вечеринок на частной вилле Берлускони в Аркоре с участием несовершеннолетних девушек, которые якобы оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение.



Все материалы обвинения были основаны на прослушанных телефонных разговорах как самого Берлускони и людей из его окружения, так и девушек. Однако во время процесса все они опровергли, что получали деньги за участие в «элегантных ужинах». Это противоречие послужило поводом для начала нового расследования, фигурантами которого стали как экс-премьер, так и его адвокаты. Политика уже вызывали на допросы в ходе предварительных слушаний, но он не являлся по состоянию здоровья.



Миланская прокуратура отправила запрос в Сиену поскольку один из эпизодов этого дела попадает под территориальную юрисдикцию этого города. Речь идет о подкупе Данило Мариани, который играл на фортепьяно во время пресловутых вечеров на вилле Аркоре. Подобный запрос об открытии процесса ранее был направлен также прокуратурой Турина, расследовавшей другой эпизод того дела.

Политические амбиции Берлускони



В последнее время 81-летний Берлускони, остающийся лидером партии «Вперед, Италия», вновь вернулся к активной политике. Он лично активно участвует в предвыборных кампаниях на региональных выборах. Бывший глава правительства также заявил, что готов возглавить правый центр на будущих выборах, если Страсбургский суд признает нарушением прав человека лишение его возможности участвовать в государственной деятельности.



Этот запрет вошел в силу, когда Берлускони был признан виновным и окончательно приговорен по делу о мошенничестве в его компании «Медиасет». Еще в 2014 году он закончил отбывание наказания на общественно-полезных работах. Тем не менее, согласно итальянскому закону, он не может баллотироваться в течение еще нескольких лет.