источник: admship.ru

Ледокол «Илья Муромец» официально зачислен в состав ВМФ России. На корабле, построенном на «Адмиралтейских верфях», подняли Андреевский флаг в Петербурге.

Новейшее дизель-электрическое судно будет обеспечивать деятельность арктической группировки. Все этапы заводских ходовых и государственный испытаний новый ледокол уже прошел. Предположительно в первой декаде декабря он перейдет на основное место базирования, сообщает телеканал «78».

«Илья Муромец» стал первым за 45 лет ледоколом, который построили исключительно для нужд ВМФ России. Он был заложен 25 апреля 2015 года, а для достроечных работ спущен на воду летом 2016 года. Корабль может развивать скорость до 15 узлов, преодолевать льды метровой толщины.

Экипаж судна составляет 32 человека, его длина — 85 м, ширина — 20 м. Главным техническим новшеством стали винторулевые колонки, которые закреплены вне корпуса ледокола и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что поможет ему двигать не только носом, но также кормой и бортом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ледокол «Илья Муромец» передадут ВМФ РФ 30 ноября. Об этом рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по военно-морскому флоту Игорь Дыгало. По мнению главкома ВМФ Владимира Королева, ледокол в составе Северного флота сможет повысить эффективность деятельности ВМФ в Арктической зоне.

источник: cdn.iz.ru