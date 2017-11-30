Ледокол «Илья Муромец» передан в состав ВМФ России
источник: admship.ru
Ледокол «Илья Муромец» официально зачислен в состав ВМФ России. На корабле, построенном на «Адмиралтейских верфях», подняли Андреевский флаг в Петербурге.
Новейшее дизель-электрическое судно будет обеспечивать деятельность арктической группировки. Все этапы заводских ходовых и государственный испытаний новый ледокол уже прошел. Предположительно в первой декаде декабря он перейдет на основное место базирования, сообщает телеканал «78».
«Илья Муромец» стал первым за 45 лет ледоколом, который построили исключительно для нужд ВМФ России. Он был заложен 25 апреля 2015 года, а для достроечных работ спущен на воду летом 2016 года. Корабль может развивать скорость до 15 узлов, преодолевать льды метровой толщины.
Экипаж судна составляет 32 человека, его длина — 85 м, ширина — 20 м. Главным техническим новшеством стали винторулевые колонки, которые закреплены вне корпуса ледокола и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что поможет ему двигать не только носом, но также кормой и бортом.
Ранее портал iz.ru сообщал, что ледокол «Илья Муромец» передадут ВМФ РФ 30 ноября. Об этом рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по военно-морскому флоту Игорь Дыгало. По мнению главкома ВМФ Владимира Королева, ледокол в составе Северного флота сможет повысить эффективность деятельности ВМФ в Арктической зоне.
источник: cdn.iz.ru
«Ледокол «Илья Муромец» принципиально новое по своим возможностям и характеристикам судно. Главная его особенность, — многофункциональность, позволяющая применение ледокола в круглогодичном режиме.
Ледокол сможет в зимний период выполнять функции ледовой проводки отрядов кораблей ВМФ, а в другое время года и в разных широтах решать задачи гидрографического характера, т.е. производить весь комплекс гидрографических и гидрометеорологических исследований. Судно, также, способно выполнять поисково-спасатеьные функции», — сказал на церемонии Заместитель Главкома ВМФ.
«Ледокол «Илья Муромец» прошел все этапы заводских ходовых и государственных испытаний. Планируется, что в первой декаде декабря месяца ледокол осуществит переход на Северный флот к постоянному месту базировании. Подготовка к этому переходу уже начата», — подчеркнул вице-адмирал Виктор Бурсук.
Головной ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» стал первым ледоколом за более, чем 40 лет, судном такого типа, построенным в интересах вспомогательного флота Военно-Морского Флота России. Ледокол «Илья Муромец» по своим характеристикам способен эффективно и самостоятельно выполнять ледовую проводку боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение. Ледокол «Илья Муромец» является многофункциональным судном водоизмещением 6 тыс. тонн. Церемония закладки ледокола состоялась на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 г. В июне 2016 года ледокол был спущен на воду для производства достроечных работ, которые выполняются на плаву в акватории предприятия «Адмиралтейские верфи». Затем судно прошло все этапы испытаний.
Справочно:
«Илья Муромец» — однопалубное многофункциональное судно, предназначенное для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Судно обладает возможностями морского буксира, ледокола и патрульного корабля одновременно и будет использоваться для обеспечения деятельности Арктической группировки Военно-морского флота России. Ледокол проекта 21180 — судно нового поколения, с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.
Высокая маневренность ледокола обеспечивается полноповоротными механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством, что повышает маневренные характеристики судна при работе в ледовых условиях.
Система управления судна имеет высокую степень автоматизации и интеграции. Ледокол оснащен современным навигационным комплексом, с электронной картографической навигационно-информационной системой. Основные тактико-технические характеристики судна: водоизмещение – 6 тысяч тонн; длина – 85 метров; ширина — 20 метров; высота борта – 9,2 метра; осадка – 6,8 метров; автономность плавания – до 60 суток; дальность хода – до 9 тысяч миль; проходимость – ледовое поле толщиной до 1,5 метров; тип движителя – дизель-электроход с винто-рулевыми колонками мощностью 3,5 МВт каждая; экипаж – 35 человека.
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