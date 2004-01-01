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БДК «Иван Грен» вышел в море для государственных испытаний

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источник: oaoosk.ru

Головной БДК проекта 11711 «Иван Грен», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), вышел в море для проведения государственных испытаний.

30 ноября большой десантный корабль «Иван Грен» вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы государственных испытаний. Программой испытаний запланировано несколько выходов в море, в течение которых государственной приёмочной комиссии Минобороны РФ будет предъявлена работа всех систем и механизмов корабля. Государственные испытания планируется завершить в декабре, после чего БДК «Иван Грен» будет передан заказчику.

БДК «Иван Грен» – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Он был заложен на ПСЗ «Янтарь» в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. По заказу Министерства обороны РФ ПСЗ «Янтарь» строит ещё один корабль этого проекта – БДК «Пётр Моргунов», который должен быть передан флоту в 2018 году.

НА ФОТО: БДК «Иван Грен» на ходовых испытаниях.

Добавил waplaw waplaw 5 часов 0 минут назад
2 комментария
проблема (1)
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Добавил waplaw waplaw 4 часа 26 минут назад
Комментарии участников:
treffmans
+3
treffmans, 4 часа 19 минут назад , url

Корабль «Иван Грен» готовится пополнить ряды ВМФ России

treffmans
+3
treffmans, 4 часа 14 минут назад , url

Тайна стального контейнера



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