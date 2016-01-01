В последнем слове на суде экс-министр связи Прикамья Евгений Балуев, обвиняемый в хищении 26,5 млн рублей, признал вину. Гособвинитель попросил суд приговорить экс-чиновника к четырем годам условного срока и штрафу 800 тысяч рублей.

Экс-министра связи Евгения Балуева судят за мошенничество. Его обвиняют в хищении 26,5 млн рублей. Кроме министра, на скамье подсудимых оказались заместитель директора МФЦ Наталья Гладкова (сестра жены министра) и ее начальник — директор центра Дмитрий Дымбрылов. Все трое являются фигурантами уголовного дела, возбужденного следственным отделением УФСБ по факту хищения 26,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на развитие и ремонт сети многофункциональных центров в Пермском крае.

По версии УФСБ, директор и заместитель составили фиктивные документы, в которых существенно завысили стоимость выполненных работ по развитию и ремонту шести многофункциональных центров в Пермском крае.

— Кроме того, соучастниками стали аффилированные подрядчики Овчинников и Гладков (муж Натальи Гладковой), — сообщил 59.ru гособвинитель Виталий Копылов. — Похищенную сумму все фигуранты дела использовали в личных нуждах. Балуев до приговора вернул 1 миллион 800 тысяч рублей. Подрядчик Овчинников вернул три миллиона рублей. Балуев раскаялся и признал вину.

Гособвинитель попросил кроме условного срока запретить экс-министру занимать руководящие должности в течение четырех лет.

Напомним, близится суд над экс-министром спорта Пермского края Павлом Ляхом. Его задержали в октябре 2016 года сотрудники ФСБ. Как полагают следователи, Лях подписал акты приемки работ при ремонте стадиона «Динамо», хотя сами работы выполнены не были. Ущерб от действия чиновника оценивается в 30 млн рублей.





