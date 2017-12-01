ВМС Аргентины прекращают операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки
ВМС Аргентины прекращают операцию по спасению членов экипажа пропавшей подводной лодки San Juan, но продолжают ее поиск. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ВМС республики Энрике Бальби.
«Поисково-спасательная операция закончена», — сказал он на пресс-конференции.
«Министерство обороны сообщает о переходе к следующему этапу, который заключается в поиске субмарины», — отметил Бальби.
Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.
Согласно информации аргентинских ВМС, поиск субмарины начался вечером 16 ноября. На следующий день операция была расширена до поисково-спасательной.
Источник: tass.ru/proisshestviya/4774962
Добавил waplaw 11 часов 17 минут назад
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