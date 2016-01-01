Удаленная медицина набирает популярность

Сегодня, отправляясь в отпуск, никто не застрахован от болезней и недомоганий. Ситуация очень типичная. Вот только обращения к местным врачам и попытки объяснить им что-то о своей проблеме на арабском/итальянском/китайском/французском почти всегда обречены на провал...

Для уверенности в своем отдыхе сегодня можно использовать телемедицинские сервисы, которые доступны в интернете, простыми словами это удаленный врач, готовый провести консультацию, дать оценочное мнение и помочь в диагностике. Такой специалист всегда будет у вас под рукой.

Один из явных примеров (или больше который на слуху) — это сервис Яндекс.Здоровье. Пока он берет дешевизной, граничащей с демпингом, быстрой связью по принципу дежурного врача, и готовностью ответить хоть на сайте, хоть в приложении. При этом дается оговорка, что это не медицинская консультация, что резко сужает возможность использования данного сервиса в серьезных целях. Да ведь и не может стоить консультация грамотного врача столь дешево. Впрочем, это дело выбора каждого.

По запросам поиска врача онлайн можно найти сервис Медответ, однако, ознакомление с ним не дает возможности четко понять, что это онлайн работа со специалистом, в данном случае имеет место быть публичный сервис аналогично форуму, только отвечают не любые пользователи, а зарегистрированные как врачи. Тем не менее история переписки тут не скрытая, а доступная всем, и без возможности изучения специалистом результатов дополнительных исследований. Близкий по сути сервис на сайте 03онлайн.

Также один из похожих по сути сайтов это Спроси Врача. При этом он больше напоминает сервис-каталог врачей, где зачем-то есть доступ к таким личным данным врача, как номер телефона и электронная почта. При это главное отличие сервиса — он бесплатный. Лишь после ответа есть возможность «поблагодарить» врача финансово. Подобная схема представляется весьма странной, ведь с серьезным вопросом трудно представить, чтобы обращаться за бесплатным советом.

Несколько отдельный тип сервисов для онлайн-коммуникации с врачом — это телемедицинские сервисы как например портал Логодерм. Здесь платные консультации проводят узкопрофильные специалисты высокого уровня, при этом сохраняется тайна общения с врачом. Сервис обладает такими неординарными опциями, как полу-автоматизированная онлайн-диагностика, которая построена на базе научной разработки и позволяет по симптомам определить группу наиболее вероятных заболеваний. В комплексе с консультацией врача они дают до 80% верности в распознавании болезни. Именно подобные сервисы с высокой точностью диагностики можно считать наиболее вероятными претендентами на пальму первенства в нашем новом мире онлайн-коммуникации с врачами.

Это самая настоящая страховка на любой случай, когда вам потребовался высоко квалифицированный врач.