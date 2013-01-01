Соединенные Штаты отказываются признавать Китай страной с рыночной экономикой по критериям Всемирной торговой организации (ВТО), что потенциально облегчает введение против Пекина различных ограничений и антидемпинговых пошлин. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении торгового представительства США.





В документе отмечается, что «преобладающая роль государства в экономике Китая, в том числе весьма распространенная практика предоставления субсидий», означает, что цены на внутреннем рынке страны серьезно искажены и «не определяются правилами рынка». Заявление последовало после аналогичного доклада Министерства торговли в октябре. В нем отмечается, что КНР не смогла доказать, что является рыночной экономикой, а также то, что Китаю нельзя предоставлять данный статус на основании истечения в прошлом году срока действия 15-й статьи протокола о вступлении КНР в ВТО. Того же мнения придерживается и Евросоюз.

В заявлении также указывается, что ситуацию вокруг Китая следует расценивать так же, как и коммунистические восточноевропейские страны, в том числе Польшу, Румынию и Венгрию, желавшие присоединиться к предшественнице ВТО, Генеральному соглашению по тарифам и торговле в конце 1960-х годов и начале 1970-х годов. Решение Соединенных Штатов связано с ростом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, поскольку администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительные антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские сталь и алюминий.

США считают, что получение КНР статуса «страны с рыночной экономикой» может привести к тому, что дешевые китайские товары наводнят западные рынки. Так, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявлял ранее в Конгрессе, что вопрос о предоставлении КНР статуса «государства с рыночной экономикой» — «самая серьезная тяжба, которую США ведут сейчас в ВТО», и если решение будет в пользу Китая, то «это станет катастрофой» для членов данной организации.

«Мы обеспокоены тем, что экономическая либерализация Китая, похоже, замедлилась или изменилась, поскольку роль государства возрастает, — отметил в четверг заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпесс. — Государственные предприятия не столкнулись с тяжелыми бюджетными ограничениями, и промышленная политика Китая стала более проблематичной для иностранных фирм. Огромные экспортные кредиты поступают неэкономическим путем, что искажает рынки».

О статусе

Согласно правилам ВТО, критериями для понятия «страна с нерыночной экономикой» выступают, например, наличие правительственных субсидий для защиты национальной промышленности, государственная поддержка экспорта. Это может служить основанием для введения против товаров такой страны антидемпинговых пошлин и других мер противодействия.

В настоящее время КНР массированно экспортирует продукцию своей металлургической и химической промышленности, где образовались значительные избыточные мощности, что сбивает цены в глобальных масштабах, утверждают американские СМИ.

В сентябре 2001 года рабочая группа ВТО по Китаю, заседание которой проходило в Женеве, утвердила все документы по присоединению этой страны к организации. В прошлом году истек срок действия 15-й статьи протокола о вступлении КНР в ВТО, в итоге члены этой организации получили возможность прибегать к методам создания таможенных барьеров в отношении широкого перечня китайской продукции. Китай настаивает, чтобы ЕС признал его статус как «государства с рыночной экономикой», чтобы европейские и прочие партнеры на юридически обоснованных основаниях не могли применять антидемпинговые и антисубсидийные меры в отношении товаров, произведенных в КНР.