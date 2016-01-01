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В Крыму сформирован десантно-штурмовой батальон

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источник: defence.ru

Воздушно-десантные войска России завершили мероприятия по созданию десантно-штурмового батальона с дислокацией в республике Крым. Об этом командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил в интервью газете «Красная звезда».

«1 декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в Феодосии (республика Крым)», — сказал он.

Кроме этого, в Московской области создан отдельный ремонтно-восстановительный батальон.

Сердюков отметил, что на текущий момент ВДВ на 89% укомплектованы новыми образцами вооружения, военной и специальной техники. «За два года в войска уже поступило 120 единиц (четыре батальонных комплекта) БМД-4М и БТР-МДМ (»Ракушка"). Из них два комплекта поставлены в текущем году на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Воздушно-десантные войска России до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ.




Добавил waplaw waplaw 6 минут назад
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