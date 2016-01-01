Компания Samsung запустила новую инициативу Upcycling для утилизации старых смартфонов. Она призвана не просто перерабатывать все, что в них пригодно для переработки, а преобразовывать старые смартфоны в нечто новое. Премьера инициативы состоялась в рамках конференции для разработчиков в Сан-Франциско.

Например, в рамках инициативы Upcycling из сорока смартфонов Galaxy S5 создали установку для майнинга криптовалюты. На смартфонах работает новая операционная система, которую Samsung создала для Upcycling. По словам разработчиков, такая установка добывает криптовалюты с большей энергоэффективностью, чем стандартный настольный персональный компьютер.

Среди других вариантов «новой жизни» гаджетов — использование Galaxy S3 в качестве аквариумного монитора или системы распознавания лица на входе в дом, а старый планшет Galaxy превратился в ноутбук на базе Ubuntu.

У проекта Samsung Upcycling имеется собственная страничка на github с пояснениями и видео. Платформа будет открытой и пользователи смогут создавать и загружать собственные проекты и ПО после официального запуска.