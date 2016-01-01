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«Цена моя растет»: информатор WADA Родченков пожаловался на истощение бюджета

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«Цена моя растет»: информатор WADA Родченков пожаловался на истощение бюджета

Беглый глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пожаловался на финансовые проблемы

 

В распоряжении НТВ оказалась видеозапись, в которой бывший спортивный функционер рассказал, что сейчас ищет издателя для книги и нуждается в деньгах. При этом раньше, признался Родченков, никаких проблем с финансами он не испытывал.

 

Григорий Родченков: «Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение. А, плевать».

Отвечая же на вопрос о том, заплатят ли ему за фильм, в котором Родченков утверждал, что работой с допингом во время Олимпийских игр в Сочи руководили российские власти, информатор заявил, что получил квартиру и машину.

Григорий Родченков: «За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti».

Напомним, именно бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA о якобы существовавшей в России государственной системе допинга. Кроме того, он был героем фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.

Между тем в России против Родченкова возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СКР, информатор WADA сам выдавал российским спортсменам препараты с допингом, а потом уничтожал пробы. Кроме того, появились доказательства уязвимости базы лаборатории Московского антидопингового центра — Родченков мог работать с ней удаленно и самостоятельно менять результаты тестов.

Полную версию беседы с Григорием Родченковым смотрите в программе «Центральное телевидение», которая выйдет на НТВ в субботу в 19:00 мск.

Добавил nikandrovich nikandrovich 1 час 59 минут назад
2 комментария
проблема (1)
Комментарии участников:
nikandrovich
+8
nikandrovich, 1 час 57 минут назад , url

В тему WADA :))

 

источник: pbs.twimg.com

Лиман
0
Лиман, 1 минуту назад , url

Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет весь с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами. Полный багажник денег. Носильщики выносят кучу чемоданов.Петька его удивленно спрашивает:- Василий Иванович, откуда у тебя все это?- Да так, Петька, в карты выиграл.- Как это?- Захожу я в клуб. Там все сидят, выпивают, в карты играют. Присмотрелся — в очко режутся! Сел я за столик, взял карты. У меня — 18. А мой соперник-англичанин говорит — 20. Я ему: «Покажи!» А он — мне: «Мы, джентльмены, верим на слово». Вот тут-то мне как поперло, как поперло...



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