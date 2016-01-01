Беглый глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пожаловался на финансовые проблемы

В распоряжении НТВ оказалась видеозапись, в которой бывший спортивный функционер рассказал, что сейчас ищет издателя для книги и нуждается в деньгах. При этом раньше, признался Родченков, никаких проблем с финансами он не испытывал.

Григорий Родченков: «Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение. А, плевать».



Отвечая же на вопрос о том, заплатят ли ему за фильм, в котором Родченков утверждал, что работой с допингом во время Олимпийских игр в Сочи руководили российские власти, информатор заявил, что получил квартиру и машину.



Григорий Родченков: «За фильм мне платят вот эту квартиру достаточно дорогую и машину последней модели, Infiniti».



Напомним, именно бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA о якобы существовавшей в России государственной системе допинга. Кроме того, он был героем фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.



Между тем в России против Родченкова возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СКР, информатор WADA сам выдавал российским спортсменам препараты с допингом, а потом уничтожал пробы. Кроме того, появились доказательства уязвимости базы лаборатории Московского антидопингового центра — Родченков мог работать с ней удаленно и самостоятельно менять результаты тестов.



Полную версию беседы с Григорием Родченковым смотрите в программе «Центральное телевидение», которая выйдет на НТВ в субботу в 19:00 мск.