Силами 95-й бригады десантно-штурмовых войск Украины взят еще один поселок из так называемой «серой зоны» — Верхнеторецкое. Событие, о котором восторженно сообщают все украинские СМИ, совпало с весьма примечательным заявлением экс-советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Выступая на «5 канале», депутат Верховной Рады от «Народного фронта» объявил: заключая Минские соглашения, «Петр Порошенко и наши дипломаты попросту обманули Российскую Федерацию, мы уже тогда понимали, что выполнять эти договоренности не будем». Политик, по-прежнему преданный своему земляку-харьковчанину Арсену Авакову, подтвердил слова одного из ключевых украинских силовиков.

Напомним: министр внутренних дел в ходе национального экспертного форума: «Украина: в стремлении к равновесию» констатировал, что «Минские договоренности сегодня „мертвы...“. „Они были необходимы, — добавил Арсен Аваков, — лишь как инструмент для прекращения огня“.

… Знатоки географии шахтерского края тем временем советуют украинцам поумерить восторги по поводу взятия Верхнеторецкого. Они напоминают: поселок на 280 градусов (это довольно много) окружен военнослужащими армии ДНР, вдобавок он фактически представляет „яму“. Если десантники „95-ки“ в ближайшие дни не возьмут высоты восточнее и южнее, их победа превратится в „пиррову“. Иными словами, житомиряне рискуют очутиться в западне, из которой едва ли выберешься без потерь.

источник: teplograd-mo.ru