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[В лес по ягодицы] Житомирские десантники взяли под контроль поселок Донецкой области, фактически лежащий в «яме» и на 280 градусов окруженный военнослужащими армии ДНР

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[В лес по ягодицы] Житомирские десантники взяли под контроль поселок Донецкой области, фактически лежащий в «яме» и на 280 градусов окруженный военнослужащими армии ДНР

Силами 95-й бригады десантно-штурмовых войск Украины взят еще один поселок из так называемой «серой зоны» — Верхнеторецкое. Событие, о котором восторженно сообщают все украинские СМИ, совпало с весьма примечательным заявлением экс-советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

Выступая на «5 канале», депутат Верховной Рады от «Народного фронта» объявил: заключая Минские соглашения, «Петр Порошенко и наши дипломаты попросту обманули Российскую Федерацию, мы уже тогда понимали, что выполнять эти договоренности не будем». Политик, по-прежнему преданный своему земляку-харьковчанину Арсену Авакову, подтвердил слова одного из ключевых украинских силовиков.

Напомним: министр внутренних дел в ходе национального экспертного форума: «Украина: в стремлении к равновесию» констатировал, что «Минские договоренности сегодня „мертвы...“. „Они были необходимы, — добавил Арсен Аваков, — лишь как инструмент для прекращения огня“.

… Знатоки географии шахтерского края тем временем советуют украинцам поумерить восторги по поводу взятия Верхнеторецкого. Они напоминают: поселок на 280 градусов (это довольно много) окружен военнослужащими армии ДНР, вдобавок он фактически представляет „яму“. Если десантники „95-ки“ в ближайшие дни не возьмут высоты восточнее и южнее, их победа превратится в „пиррову“. Иными словами, житомиряне рискуют очутиться в западне, из которой едва ли выберешься без потерь.

источник: teplograd-mo.ru

Добавил suare suare 6 минут назад
3 комментария
проблема (1)
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Комментарии участников:
Лиман
0
Лиман, 2 минуты назад , url

источник: image.inforesist.org

Лиман
0
Лиман, 1 минуту назад , url

В украинских СМИ сообщают:

Украинские войска в АТО взяли под контроль пгт. Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области). Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула.
По его словам, об этом ему стало известно «от друзей из 95-й бригады».«Наши (естественно, в рамках Минских соглашений) немного намяли сепарско-рассейские бока и полностью взяли под контроль Верхнеторецкое. Город полностью под нашим контролем. Никаких серых зон», — написал он. При этом Притула отметил, что дистанция с вражескими силами ощутимо сократилась, и, чтобы не «проморгать» «ответку» НВФ, военным нужны хорошие тепловизоры. © 1 декабря

Вот такая перемога, только:

Подразделения ВСУ продолжают терроризировать мирное население на всей территории, подконтрольной украинским властям, подчеркнул заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин во время брифинга 28 ноября.
«В частности, к нам обратились местные жители населенного пункта Верхнеторецкое, проживающие по ул. Мира, которые сообщили, что в настоящее время их выселяют из домов в целях расквартирования на зимний период личного состава 2-го батальона 95 одшбр (отдельной десантно-штурмовой бригады). Данный батальон находится в оперативном подчинении 25-й овдбр (отдельной воздушно-десантной бригады). (с) 28 ноября

* * *

Доставила газеты «Вісті Донбасу», «День» и «Донбасс Информ» в Авдеевку, Верхнеторецкое, Красногоровку (Ясиноватский район), Новосёловку, Новобахмутовку и Троицкое.
Друзья, благодаря вашей поддержке в ноябре будет напечатано 28000 газет «День»! Поддержите печать газет в следующем месяце, сделайте перевод с пометкой ДЕКАБРЬ!
Так победим! (с) 6 ноября

* * *

Как ранее сообщал EADaily, ДФС накануне прекратила работу после того как в результате обстрела она была обесточена из-за повреждения ЛЭП, Напомним, что эта станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны ВСУ. (с) 23 июня

* * *

Донецкое Агентство Новостей отмечает, что Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны линии соприкосновения: города Донецк и Ясиноватая, посёлки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также города Авдеевка, Красногоровка и посёлок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Киева. (с) 25 февраля

Лиман
0
Лиман, меньше минуты назад , url

Все-таки ситуация непонятна. Или приведена плохая карта. Часть поселка (по-моему, даже называлась как-то отдельно, Красный Партизан что-ли) около трассы М4 контролировалась нашими, зимой 2015 г. было видео, как ВСН занимали блокпост ВСУ на этой дороге. Да и вся трасса от Донецка до Горловки была под нашим контролем, по ней одно время осуществлялось движение. Потом прекратилось из-за обстрелов укров. Вопрос: контролируется ли украми часть около М4 и за М4? Есть ли участки М4 до Горловки под контролем укров? Если да, то явные потери территории с 2015 здесь имеют все же место.



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