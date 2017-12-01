В украинских СМИ сообщают:
Украинские войска в АТО взяли под контроль пгт. Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области). Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула.
По его словам, об этом ему стало известно «от друзей из 95-й бригады».«Наши (естественно, в рамках Минских соглашений) немного намяли сепарско-рассейские бока и полностью взяли под контроль Верхнеторецкое. Город полностью под нашим контролем. Никаких серых зон», — написал он. При этом Притула отметил, что дистанция с вражескими силами ощутимо сократилась, и, чтобы не «проморгать» «ответку» НВФ, военным нужны хорошие тепловизоры. © 1 декабря
Вот такая перемога, только:
Подразделения ВСУ продолжают терроризировать мирное население на всей территории, подконтрольной украинским властям, подчеркнул заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин во время брифинга 28 ноября.
«В частности, к нам обратились местные жители населенного пункта Верхнеторецкое, проживающие по ул. Мира, которые сообщили, что в настоящее время их выселяют из домов в целях расквартирования на зимний период личного состава 2-го батальона 95 одшбр (отдельной десантно-штурмовой бригады). Данный батальон находится в оперативном подчинении 25-й овдбр (отдельной воздушно-десантной бригады). (с) 28 ноября
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Доставила газеты «Вісті Донбасу», «День» и «Донбасс Информ» в Авдеевку, Верхнеторецкое, Красногоровку (Ясиноватский район), Новосёловку, Новобахмутовку и Троицкое.
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Так победим! (с) 6 ноября
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Как ранее сообщал EADaily, ДФС накануне прекратила работу после того как в результате обстрела она была обесточена из-за повреждения ЛЭП, Напомним, что эта станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны ВСУ. (с) 23 июня
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Донецкое Агентство Новостей отмечает, что Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Она обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны линии соприкосновения: города Донецк и Ясиноватая, посёлки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также города Авдеевка, Красногоровка и посёлок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Киева. (с) 25 февраля
Все-таки ситуация непонятна. Или приведена плохая карта. Часть поселка (по-моему, даже называлась как-то отдельно, Красный Партизан что-ли) около трассы М4 контролировалась нашими, зимой 2015 г. было видео, как ВСН занимали блокпост ВСУ на этой дороге. Да и вся трасса от Донецка до Горловки была под нашим контролем, по ней одно время осуществлялось движение. Потом прекратилось из-за обстрелов укров. Вопрос: контролируется ли украми часть около М4 и за М4? Есть ли участки М4 до Горловки под контролем укров? Если да, то явные потери территории с 2015 здесь имеют все же место.
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